L’arte contemporanea vista attraverso la danza d’autore

Dal 27 maggio al 29 novembre, sei incontri sull’arte contemporanea tenuti da Nicolas Ballario, dove ad affiancare le parole ci sarà la danza, attraverso alcuni interventi performativi in connessione con le opere presentate.

Ogni incontro sarà diviso in sei momenti dove Ballario introdurrà sei opere di sei artisti diversi, grandi nomi del contemporaneo noti anche a un pubblico di non appassionati. Ogni incontro sarà affidato a un coreografo, che metterà in danza le suggestioni mosse dal tema. Ogni incontro arricchirà una piccola “enciclopedia danzante” dell’arte contemporanea, indagando su come illustri artisti hanno trattato il tema del corpo. Prima e dopo gli eventi in Fonderia sarà attivo il servizio bar, per offrire un aperitivo in grado di stimolare il dialogo fra diversi pubblici e diverse forme d’arte. Inoltre, durante tutti gli incontri saranno messi a disposizione del pubblico alcuni visori per la realtà virtuale, con i quali gli spettatori potranno fruire di cinque danze virtuali. Attraverso il visore Oculus, lo spettatore sarà immerso all’interno dei medesimo set in cui la coreografia è stata realizzata e, mentre la danza dispiega tutta la sua forza visiva, lo spettatore potrà osservare i danzatori, lo spazio che ha intorno, mentre i suoni e le musiche lo avvolgono. Serate multiformi dove l’arte e il corpo vengono esplorati in tutte le loro sfaccettature, attraverso un tema comune.

Mettendo il corpo al centro dell’umano, saranno attivate connessioni fra le arti, il movimento e le grandi tematiche dell’oggi: il benessere psicologico, il rapporto con la città, il futuro, l’ecologia… questioni universali, da affrontare con un mezzo culturale sperimentale. Un contenitore multidisciplinare di sguardi nato per incrociare i pubblici e le estetiche di diverse realtà culturali. Visioni del corpo è il ponte lanciato tra il Centro Coreografico Nazionale e grandi temi anche lontani dalla danza, ed è al tempo stesso l’occasione per aprire una finestra più intima sul corpo e sul movimento anche per occhi non allenati alle arti performative. Sei opere d’arte legate ogni sera ad una commissione danzata per un coreografo italiano: Roberto Tedesco, Lara Guidetti, Roberta Ferrara, Riccardo Buscarini, Pablo Girolami e Carlo Diego Massari dialogheranno con Ballario portando al pubblico corpo e parole, coinvolgendo gli spettatori e favorendo l’incontro con altre comunità culturali.

I temi dei sei singoli incontri saranno: il corpo in pericolo, il corpo nudo, il corpo piccolo, il corpo muove, il corpo e altro, il corpo grande.

Programma

https://www.fndaterballetto.it/2024/visioni-del-corpo/