Anniversario morte Pratt: omaggio al creatore di Corto Maltese

«Non sono un eroe, mi piace viaggiare e non amo le regole, ma ne rispetto una soltanto, quella di non tradire mai gli amici. Ho cercato tanti tesori senza mai trovarne uno, ma continuerò sempre, potete contarci, ancora un po’ più in là…». Corto Maltese

A trent’anni dalla morte di Hugo Pratt, e quasi cento dalla sua nascita, Siena rende omaggio al padre di Corto Maltese con una grande mostra monografica a Palazzo delle Papesse dall’11 aprile al 19 ottobre 2025. Trecento opere originali tra tavole, disegni a china, sculture, acquerelli, materiali inediti, schizzi, bozzetti e documenti personali per esplorare il mondo e la poetica del grande fumettista italiano nato nel 1927 e conosciuto a livello internazionale.

La mostra “Hugo Pratt. Geografie immaginarie” è un racconto emotivo e coinvolgente reso ancora più unico dall’utilizzo di grandi riproduzioni, supporti multimediali, filmati, installazioni e scenografie che indagano l’attività del maestro, precursore nell’impiego del linguaggio fumettistico come espressione artistica e culturale.

All’ingresso dello storico palazzo sorprende il visitatore un’imponente scultura di Corto Maltese realizzata dalle officine di Opera Laboratori. La statua è la replica di quella bronzea, di due metri e mezzo e oltre 250 chili, realizzata da Livio Benedetti, scultore franco-italiano amico di Pratt, e situata nella piazza Hugo Pratt di Grandvaux. Le sale rinascimentali delle Papesse sono il palcoscenico ideale per la narrazione della storia di Hugo Pratt, la vita e l’arte.

Il percorso espositivo inizia con l’infanzia e la formazione del celebre disegnatore. Curioso e assetato di sapere Pratt raccoglie 17.000 libri di ogni formato ed epoca nella sua biblioteca. In cinquant’anni di attività il suo stile evolve continuamente.

Appassionato fin da giovane per il cinema che fa nascere in lui il fascino per il mare e il mondo legato al mare da cui poi nascerà il suo personaggio più iconico, Corto Maltese, inquieto protagonista indiscusso di tante avventure, conosciuto e amato dai suoi lettori e che ha reso Pratt famoso. La prima storia del personaggio è considerato uno dei primi esempi di romanzo a fumetti italiano. Corto Maltese, creato nel 1967, con il suo desiderio di libertà e l’amore per il viaggio rappresenta l’anima non tanto nascosta di Pratt, che ha vissuto in Italia, Etiopia, Argentina, Inghilterra, Francia, Svizzera e viaggiando in tutto il resto del mondo. Corto Maltese che in argot andaluso significa “svelto di mano”, nasce a Malta nel 1887 da madre gitana e padre marinaio, il suo amore per l’avventura lo porterà ad affrontare numerose storie affascinanti e originali.

Anche l’Isola del tesoro di Robert Louis Stevenson, ispira un racconto a fumetti. I versi di Rimbaud e Kipling, o Rilke, Shelley, Coleridge e London sono inseriti da Pratt fra i dialoghi e le storie dei suoi fumetti. L’Odissea per il disegnatore è il romanzo d’avventura per eccellenza: “Tutti gli avventurieri sono in qualche modo figli di Omero”.

Le figure femminili di Pratt meritano un’attenzione particolare. Sono avventuriere, rivoluzionarie, romantiche, spesso coinvolte in ruoli straordinari e amano la libertà come il personaggio Corto Maltese.

È attratto dalla Pop Art, soprattutto dagli artisti di punta, Andy Warhol e Roy Lichtenstein, che nella loro arte si sono ispirati ai fumetti.

Negli anni ‘60 iniziò a realizzare copertine e serigrafie di grande formato ingrandendo in modo esagerato alcuni dettagli dei suoi disegni, tanto da renderli opere astratte.

Nella mostra, la creatività del grande fumettista si esprime nella “Bottega Corto Maltese”, con una linea di merchandising e un catalogo pubblicato in coedizione tra le case editrici Sillabe e Cong Edizioni. Sono presenti laboratori specifici per avvicinare i visitatori alla poetica di Hugo Pratt e visite guidate al percorso espositivo.

Nato a Rimini, Hugo Pratt è considerato uno dei più grandi disegnatori al mondo. Per definire le sue storie è stato appositamente coniato il termine di “letteratura disegnata”. Viene citato da autori e artisti come Tim Burton, Frank Miller, Woody Allen, Umberto Eco, Paolo Conte.

Pratt è morto a Losanna nel 1995.

La mostra è prodotta da Opera Laboratori e curata da Patrizia Zanotti e Patrick Amsellem della società Cong che gestisce e promuove tutto il patrimonio artistico di Pratt, con l’allestimento dell’architetto Giovanni Mezzedimi.

Hugo Pratt. Geografie immaginarie

11 aprile 2025 – 19 ottobre 2025

Palazzo delle Papesse – Siena

booking@operalaboratori.com – +39 0577 1795100

https://palazzodellepapesse.it/