28 Ottobre 2025

Lagarde al mercato di Sant’Ambrogio
La presidente della Bce a Firenze, selfie e saluti
Redazione
Firenze – Una spesa di alcune melagrane, apprezzamenti ripetuti per la qualità della merce esposta, saluti, strette di mano e una chiacchierata con il presidente del Consorzio del Mercato di Sant’ Ambrogio Luca Megnoni.

Si è svolta la passeggiata della presidente della Bce Christine Lagarde a Firenze, dove parteciperà al consiglio direttivo della Banca Centrale che si terrà nel capoluogo toscano. La presidente ha esaminato prezzi e merce con occhio attento, sottolineando la bellezza della città.

