Laurea a Bolle: la disciplina del corpo e dello spirito rende liberi

Pubblichiamo una sintesi della lectio magistralis che Roberto Bolle ha tenuto in occasione del conferimento della laurea honoris causa in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione conferitagli dall’Università di Firenze.

Nel 2018, con OnDance, ho voluto che la danza uscisse dai teatri e invadesse le città. La Galleria Vittorio Emanuele, le Colonne di San Lorenzo, il Castello Sforzesco, Piazza Duomo, l’Arco della Pace: luoghi di tutti, trasformati in palcoscenici per tutti.

È nata così una festa della danza che ogni anno regala open class, incontri, serate danzanti, e momenti magici come il Ballo in Bianco, dove migliaia di giovani danzatori che arrivano da tutta Italia si muovono insieme, come un unico respiro. Tutte iniziative gratuite, con un fine sociale ed educativo.

Da questo stesso spirito è nata un paio di anni fa, anche la Fondazione Roberto Bolle, che porta avanti i valori della danza come strumento di formazione e di crescita personale. Perché la danza è una maestra di vita: insegna la disciplina, l’ascolto, il rispetto, la fiducia in sé e negli altri.

Come ogni forma d’arte autentica, la danza ha il potere di far germogliare e fiorire semi di bellezza nei cuori dei ragazzi; semi che, nel tempo, li aiuteranno a crescere come persone più consapevoli, sensibili e migliori.

Negli ultimi anni ho sentito crescere dentro di me la consapevolezza di essere, per molti giovani, un punto di riferimento. In un tempo così incerto, spesso oscuro, ho percepito il bisogno di offrire qualcosa di bello, di positivo, che accenda la passione e possa ispirare i giovani.

La danza mi ha insegnato la disciplina del corpo, ma anche quella dello spirito. Dietro ogni gesto che appare leggero c’è fatica, rigore, concentrazione. Ma è proprio attraverso quella fatica che nasce la libertà. Come diceva Rudolf Nureyev: “Un danzatore diventa libero solo dopo aver imparato la disciplina perfetta.”

E questo vale anche per la cultura e per la comunicazione: più conosciamo, più comprendiamo, più diventiamo liberi. Credo profondamente nel valore della formazione, del tempo dedicato allo studio, alla curiosità, all’ascolto. Perché solo conoscendo i linguaggi del passato possiamo inventare quelli del futuro.

La cultura è un atto d’amore. E come ogni amore, richiede impegno, pazienza e cura. Oggi, ricevendo questo riconoscimento, sento ancora più forte il senso di responsabilità che accompagna ogni mia scelta.

Ai giovani che iniziano il loro cammino vorrei dire: non abbiate paura della fatica, dell’incertezza, del dubbio. E non abbiate paura neppure delle cadute: sono parte del viaggio, la materia stessa con cui si costruisce qualcosa di importante.

Credete nella vostra voce, anche quando sembra fragile. Coltivate la vostra curiosità, il vostro stupore, la vostra capacità di ascoltare. Date valore al percorso prima ancora che al risultato. Come diceva Pina Bausch: “Non mi interessa come la gente si muove, ma ciò che la muove.” Lasciatevi muovere da ciò che vi appassiona, da ciò che vi fa vibrare.

Comunicare, creare, insegnare — sono tutti modi diversi di prendersi cura degli altri. Ringrazio ancora questa Università per l’onore che mi ha voluto concedere. Questo riconoscimento non è soltanto per me, ma per tutti coloro che, con il proprio impegno silenzioso, continuano a credere nella forza trasformativa della cultura, dell’arte e della bellezza.