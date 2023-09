La Giornata del Contemporaneo dedicata all’ecosostenibilità

La “Giornata del Contemporaneo”, il grande evento nazionale e internazionale promosso da AMACI, l’Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani, torna il 7 ottobre 2023.

In un unico giorno ventiquattro musei AMACI e oltre mille tra gallerie, fondazioni pubbliche e private, studi d’artista, laboratori, performer e spazi dedicati all’arte, online e in presenza, sparsi in tutta l’Italia, e attraverso le istituzioni anche nel mondo, coinvolgono il pubblico in modo gratuito.

Pensata per valorizzare la cultura e la fruizione artistica nel senso più ampio e profondo, la manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, ha il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, UPI – Unione Province d’Italia, ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, ICOM Italia.

Il filo conduttore dell’evento 2023 sarà centrato sui temi legati all’ecologia e all’ecosostenibilità, un modo per sensibilizzare ulteriormente e focalizzare l’attenzione su questa urgenza globale.

L’associazione AMACI è nata nel 2003 con l’intento di divulgare l’arte contemporanea e, organizzando la “Giornata del Contemporaneo”, si propone come punto di riferimento per la diffusione e la ricerca artistica contemporanea non solo in Italia ma anche all’estero. Infatti, le istituzioni che sostengono l’iniziativa, ovvero la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coinvolgerà Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura all’estero da sabato 7 a venerdì 13 ottobre 2023, incentivando eventi che fanno parte della rete estera della Farnesina e realtà attive in diversi Paesi.

Come per le edizioni precedenti, quest’anno l’immagine “ambassador” della “Giornata del Contemporaneo” è l’opera Pa(y)sage Corporel, selezionata dai direttori di Musei AMACI e realizzata da un’artista italo-senegalese, Binta Diaw, classe 1995, con base a Milano e a Dakar. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e all’ÉSAD di Grenoble e ha esposto in rassegne internazionali.

L’opera Pa(y)sage Corporel, che si ispira a un detto popolare della tradizione senegalese, ha come soggetto il corpo femminile nero dal quale emergono, come linee bianche forti, le tracce del colonialismo presenti nella società odierna.

La “Giornata del Contemporaneo” si presenta già con un calendario ricco di iniziative pubbliche e private, a livello nazionale e internazionale. Chi desidera partecipare con un evento, una mostra o un visiting studio può iscriversi entro il 6 ottobre tramite il form disponibile al link https://giornatadelcontemporaneo.amaci.org/it realizzato in collaborazione con Artshell. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.amaci.org o scrivere a giornatadelcontemporaneo@amaci.org.

In foto Binta Diaw, Pa(y)sage Corporel