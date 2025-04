Satira e Sogni: online l’archivio di Sergio Staino con 16mila disegni

“Babbo, ce l’abbiamo fatta”, è commossa Ilaria Staino alla presentazione, il 1* aprile scorso, di “Satira e sogni”, l’archivio digitale dell’opera di Sergio Staino che da ora in poi è liberamente disponibile a tutti. Ilaria è figlia sia di Sergio Staino che di Bobo, lo storico personaggio con cui Staino raffigurava se stesso nelle vignette, compresa la famiglia: i figli Ilaria e Michele e la moglie Bruna, ribattezzata in questo caso Bibi, forse la figura disegnata , tra tutte, nel modo più assomigliante all’originale. Bobo: con la sua valanga di dubbi, di entusiasmi, di delusioni, di speranze, di arrabbiature, di polemiche, di ironia e tenerezza, sempre presente alle cose, spesso critico, anche tagliente, ma sempre amico dell’umanità.

Tanto da diventare uno personaggio popolare, espressione di gioie e tormenti, slanci e contraddizioni, fierezze e incertezze di un’intera generazione della sinistra italiana, in cui non pochi si sono ritrovati. E in cui molti si ritrovano ancora, cambiano i tempi ma non l’attitudine speciale di Staino a fare suoi come di tutti una battuta intelligente come uno slancio di cuore.Uno che pensa con la propria testa, non fa sconti a nessuno ma non costruisce barriere. Di tante vignette, Paolo Hendel, l’amico fraterno, quasi un figlio maggiore, cita quella in cui Ilaria chiede: “Si può stare con il papa pur essendo atei?” .E Bobo risponde:”Certo, si può stare con Renzi pur essendo di sinistra”.

Ilaria racconta come il babbo, sempre generoso di sé, pronto a regalare un suo disegno a chiunque, in qualsiasi posto andasse, magari tracciato con quei segni rapidi e incisivi che gli erano soliti sulla tovaglia della trattoria, desiderasse da tempo riunificare la sua opera in un archivio per lasciarlo liberamente in eredità a tutti e come avesse chiesto a lei già nel 2019 il compito di occuparsene. Un lavoro immane che spaventava, vista la quantità del materiale, peraltro sparso per ogni dove, ogni cassetto, ogni angolo della casa o disseminato in infiniti luoghi, di amici, conoscenti, o di persone incontrate per caso. Una feconda e entusiasmante baraonda dove non si sapeva però come cominciare a mettere le mani.

Ora il miracolo è compiuto. Ora Sergio Staino appartiene liberamente e generosamente al mondo, a chiunque in qualsiasi posto si trovi, qualsiasi conoscenza abbia avuto o non abbia di lui, qualsiasi esperienza di vita e qualsiasi idea nutra. Un’esperienza pionieristica, esattamente quella che lui voleva. “Satira e sogni”: già il titolo la dice lunga per un archivio digitale che costituisce un patrimonio vastissimo di 15.600 disegni, tra vignette, strisce, tavole, storie, schizzi preparatori, storie, bozzetti per il teatro e il cinema. Tutto in altissima risoluzione, un fiore all’occhiello della riproduzione, affidata all’azienda specializzata in informatica e archivistica Hyperborea.

Ci si è arrivati dopo un titanico lavoro di censimento, digitalizzazione archiviazione che non sarebbe mai stato possibile senza la dedizione di volenterosi trasversali di ogni generazione e formazione, in prima linea i due instancabili amici della famiglia Staino, Assunta Bonaiuto e Vincenzo Bonelli, senza di cui “non ce l’avremmo mai fatta”, li ringrazia Ilaria Staino . E attraverso un sorprendente crowdfunding sulla piattaforma Eppelà lanciato dall’associazione Bobo e dintorni, fondata dalla moglie e i figli, arrivato in pochissimo tempo a 135.180 euro fatti da infinite persone diverse che hanno dato da 5 a 20 o 50 euro a somme importanti, oltre al contributo di fondazioni bancarie, enti, associazioni, aziende, sindacati a cominciare da Unicoop Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Cgil, la Spi Cgil, Slow Food più la collaborazione della Regione Toscana e del Comune di Scandicci. Con il supporto di Lucca Comics & Games, la fiera internazionale dedicata a fumetto e animazione, ha collaborato alla raccolta anche l’asta delle opere donate per sostenere il progetto dell’amico da vignettisti come Silver, Milo Manara, Silvia Ziche e altri. Incoraggiante ancge la collaborazione della Regione Toscana e del Comune di Scandicci

La navigazione su Satira e Sogni è molto intuitiva. Si clicca sul sito www. sergiostaino. it e ci siamo. Da lì, attraverso uno speciale software, si prosegue per vari segnali, il primo è una serie di palline di colori e dimensione diversa a seconda dell’importanza e la quantità delle vignette che raggruppano e che indicano nomi, epoche, argomenti a cominciare da Bobo, Bibi, Ilaria e Michele fino ai titoli dei tanti giornali dove Staino ha lavorato, il Pc, i personaggi politici che non ha risparmiato o ha amato, magari rimanendone poi deluso. Dalle palline partono migliaia di indicazioni e avanti così. Dopodiche’ ogni disegno è collegato a una scheda e un link che spiegano chi, come, perché, quando.



Sergio Staino non c’è più. Era “orgogliosamente cittadino di Scandicci”, come rivendica Claudia Sereni, la sindaca della cittadina alle porte di Firenze, dove si sta pensando di mettere anche un archivio cartaceo delle opere di Staino nel bel castello dell’Acciaiolo che potrebbe, spera Sereni, diventare in futuro anche un luogo di formazione per futuri disegnatori di satira. Ma ora è cittadino del mondo e in qualche modo la sua presenza si amplifica come un’onda che nasce, cresce, si infrange per fare subito posto a un’altra ancora più grossa, e avanti ancora. Lievitano l’interesse e l’affetto per il vignettista e disegnatore appassionato, ruvido e tenero:non solo da parte di chi lo conosceva ma anche da chi allora era distratto o delle nuove generazioni che sentono il nome per la prima volta.



D’altra parte lui era campione nel tessere reti di amicizie di ogni genere e tale resta, in più la satira sta riconquistando l’interesse dei giovani, come spiega Emanuele Vietina di Lucca Comics. Quella satira di cui Staino diceva:«Abbiamo un bisogno fisiologico di ridere delle cose della vita che non ci piacciono. Certo, non le possiamo cambiare, ma almeno si va a letto più sereni”, come, all’inaugurazione di Satira e Sogni, Hendel racconta di essersi sentire dire in una notte in cui “come d’abitudine, dopo avere letto i giornali, lo tormentavo di messaggini per chiedergli spiegazioni politiche”. Ma non è finita qui, il lavoro per regalare al mondo l’intelligenza di Sergio Staino è un Work in progress: ci sono ancora da aggiungere all’archivio 10.000 disegni già nati digitalizzati ad opera dell’autore e altri 2.600 documenti cartacei da sistemare