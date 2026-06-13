Il sistema bancario italiano dopo l’Opas di Intesa Sanpaolo su MPS

L’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena rappresenta il più importante passaggio del processo di consolidamento bancario italiano dalla fusione tra Intesa e Sanpaolo del 2007. L’operazione, del valore di circa 30,6 miliardi di euro, non è soltanto una fusione tra due istituti, ma un intervento destinato a ridisegnare gli equilibri dell’intero capitalismo finanziario italiano.

Per comprendere la portata dell’operazione occorre partire dall’evoluzione del sistema bancario italiano nell’ultimo decennio. Dopo la lunga stagione delle crisi bancarie seguita alla crisi finanziaria globale e alla crisi del debito sovrano europeo, il settore ha attraversato una profonda trasformazione. Le banche hanno ridotto drasticamente i crediti deteriorati, rafforzato il capitale e aumentato la redditività grazie alla risalita dei tassi d’interesse. Parallelamente, si è assistito a una crescente presenza di fondi internazionali e grandi investitori istituzionali nel capitale delle principali banche italiane.

La progressiva uscita dello Stato dal capitale di Monte dei Paschi, la crescente influenza di grandi fondi globali che operano attraverso la gestione della governance e la messa a punto di “comportamenti standard” di tipica ispirazione finanziaria internazionale, hanno trasformato il panorama italiano da sistema tradizionalmente fondato su partecipazioni incrociate nazionali, spesso caratterizzate da “piccoli giochi di potere”, a sistema maggiormente aperto ai mercati internazionali. In questo contesto le banche non sono più soltanto intermediari del credito ma diventano piattaforme integrate di gestione del risparmio, assicurazioni, banca di investimento e di gestione dei patrimoni. La redditività deriva non solo dal margine di interesse tradizionale ma anche e sempre più, in prospettiva, dalla capacità di gestire patrimoni e servizi finanziari complessi.

In tale scenario assumono un ruolo centrale Mediobanca e Generali. Per oltre settant’anni Mediobanca ha rappresentato il principale centro di coordinamento del capitalismo italiano, fungendo da intermediario finanziario, advisor delle grandi operazioni industriali e snodo delle partecipazioni azionarie. Generali, dal canto suo, è il maggiore gruppo assicurativo italiano e uno dei più importanti operatori europei del risparmio gestito. Il controllo o l’influenza su questi due soggetti significa esercitare una forte capacità di orientamento sull’intero sistema finanziario nazionale attraverso la gestione del risparmio delle famiglie.

L’integrazione avviata tra Monte dei Paschi e Mediobanca aveva già modificato gli equilibri del settore, creando lo spazio per un terzo polo bancario con una rilevante presenza in Generali. L’operazione aveva infatti trasformato MPS da semplice banca commerciale a soggetto con un peso crescente nel capitalismo finanziario italiano. Proprio questa trasformazione spiega perché l’interesse di Intesa non possa essere interpretato come una semplice acquisizione di quote di mercato nel credito retail. Diversi analisti ritengono che il vero valore strategico dell’operazione risieda nella possibilità di acquisire il controllo delle partecipazioni e delle attività di banca degli investimenti e gestione dei patrimoni gravitanti intorno a Mediobanca e Generali.

L’Opas di Intesa si inserisce dunque come risposta al nuovo assetto emerso negli ultimi mesi. La banca guidata da Carlo Messina punta a consolidare ulteriormente la propria leadership nazionale e a costruire un campione europeo con una capitalizzazione che la collocherebbe tra i principali gruppi finanziari del continente. Per facilitare l’approvazione antitrust, Intesa ha già previsto la cessione di una parte significativa della rete di sportelli di MPS a operatori collegati al gruppo Unipol e a BPER che diventerebbero oltre a BPM un importante soggetto territoriale del sistema finanziario a livello nazionale. Ciò dimostra che l’obiettivo non è tanto l’espansione territoriale quanto il controllo degli asset finanziari strategici.

Qualora l’Opas andasse a buon fine, il sistema bancario italiano assumerebbe una configurazione profondamente diversa da quella attuale. Intesa diverrebbe il dominatore assoluto del mercato nazionale, mentre UniCredit resterebbe il secondo grande operatore. Dietro i due colossi emergerebbe un gruppo di dimensioni inferiori composto da Banco BPM, BPER e altre realtà specializzate. Verrebbe così meno il progetto del terzo polo costruito attorno all’asse MPS-Mediobanca, con una conseguente concentrazione del potere finanziario in un numero più ristretto di soggetti.

I punti di forza di questo scenario sarebbero evidenti. Un gruppo più grande avrebbe maggiore capacità di investimento tecnologico, maggiore forza competitiva sui mercati internazionali e una migliore capacità di finanziare grandi progetti industriali. Inoltre, la presenza di operatori di dimensioni europee potrebbe ridurre il rischio di acquisizioni ostili provenienti dall’estero e rafforzare il ruolo dell’Italia nel sistema finanziario continentale. Le sinergie operative e la riduzione dei costi potrebbero inoltre aumentare l’efficienza complessiva del settore, ovviamente con qualche tensione sulla componente occupazionale.

L’ipotesi di un’alternativa all’OPAS di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena si fonda sulla costruzione di un terzo polo bancario nazionale in grado di rappresentare una valida alternativa ai due principali gruppi del sistema creditizio italiano, Intesa Sanpaolo e UniCredit. In questa prospettiva, anziché procedere all’integrazione di MPS all’interno del primo operatore del mercato, si punterebbe alla creazione di una nuova realtà bancaria di grandi dimensioni attraverso l’aggregazione tra MPS e Banco BPM, con il possibile coinvolgimento e supporto strategico di Crédit Agricole.

La logica industriale dell’operazione risiede nella volontà di preservare e rafforzare il pluralismo competitivo del settore bancario italiano. L’integrazione di MPS in Intesa Sanpaolo contribuirebbe infatti a consolidare ulteriormente la posizione del leader di mercato, mentre la combinazione tra MPS e Banco BPM consentirebbe di dar vita a un soggetto di dimensioni comparabili ai principali concorrenti nazionali, capace di competere efficacemente sia nel credito commerciale sia nei servizi finanziari a maggiore valore aggiunto.

Il ruolo di Crédit Agricole è cruciale perché il gruppo francese è già uno dei principali azionisti di Banco BPM e potrebbe fungere da partner industriale e finanziario dell’operazione. Diverse ricostruzioni di mercato hanno ipotizzato sia una partecipazione diretta dei francesi al progetto sia soluzioni che consentano di mantenere un equilibrio tra capitale italiano e capitale estero.

Dal punto di vista strategico, il terzo polo presenterebbe alcuni vantaggi, come la maggiore concorrenza nel sistema bancario italiano, la creazione di un secondo grande operatore domestico alternativo a Intesa, la valorizzazione delle sinergie tra banca commerciale (MPS e BPM) e minori criticità antitrust rispetto a una fusione che rafforzi ulteriormente il leader di mercato.

In sintesi, mentre l’offerta di Intesa punta a incorporare MPS nel principale gruppo bancario italiano, il progetto BPM–MPS–Crédit Agricole mira a costruire un campione alternativo capace di riequilibrare il sistema e dare vita a un vero terzo polo bancario nazionale. La scelta tra le due opzioni dipende non solo da considerazioni finanziarie, ma anche da valutazioni industriali, concorrenziali e di politica economica.

La proposta di Intesa Sanpaolo sembra al momento la più forte sul mercato, anche se accanto ai vantaggi evidenti della creazione del secondo polo bancario a livello europeo emergono importanti criticità. L’economia italiana continua a essere caratterizzata da una struttura produttiva fondata prevalentemente su piccole e medie imprese, spesso a gestione familiare e fortemente radicate nei territori. Storicamente tali imprese hanno beneficiato di relazioni dirette con banche locali e regionali capaci di valutare il merito creditizio anche attraverso la conoscenza del tessuto economico locale. Una crescente concentrazione bancaria rischia di allontanare i centri decisionali dai territori, privilegiando criteri standardizzati di valutazione del rischio e riducendo la disponibilità di credito per le imprese minori. Si tratta di una tensione strutturale che accompagna da anni il processo di consolidamento del sistema bancario europeo. E che però lascia maggiore spazio operativo ai più piccoli soggetti nazionali.

Vi è inoltre il rischio che una concentrazione eccessiva riduca la concorrenza, aumenti il potere di mercato dei grandi gruppi e renda il sistema più vulnerabile a eventuali problemi che dovessero colpire uno dei principali operatori. In altri termini, la creazione di campioni nazionali più forti comporta inevitabilmente il problema del “too big to fail”, ossia della rilevanza sistemica di istituti la cui eventuale crisi avrebbe effetti sull’intera economia nazionale.

Sul piano politico, le posizioni appaiono articolate. Il confronto politico sul sistema bancario italiano — e in particolare sulle grandi operazioni di consolidamento come l’OPAS su MPS — rivela oggi una convergenza di fondo sul ruolo oramai marginale della politica nelle scelte industriali delle banche, ma anche una significativa divergenza nelle letture degli effetti economici e sociali delle fusioni.

Nel governo, la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è improntata a una neutralità istituzionale: l’esecutivo non intende indicare vincitori né orientare il mercato, limitandosi a un ruolo di vigilanza sistemica e, se necessario, di tutela attraverso strumenti come il golden power. In questa cornice, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che insieme a Salvini avevano lasciato intendere una attenzione favorevole alla creazione di un terzo polo bancario, adotta un approccio pragmatico e orientato al valore. La priorità è completare l’uscita dello Stato da Monte dei Paschi di Siena alle migliori condizioni possibili, senza pregiudizi verso l’offerente ma con un criterio di massimizzazione del ritorno per il Tesoro. Antonio Tajani e Forza Italia esprimono invece la declinazione più marcatamente liberale della maggioranza, sostenendo che il consolidamento bancario debba essere interamente lasciato alla dinamica del mercato, senza alcuna regia politica.

All’opposizione e nell’area riformista liberaldemocratica, Carlo Calenda e Marattin interpretano le operazioni di fusione in chiave industriale-europea. Il sistema bancario italiano, nella loro visione, soffre una frammentazione strutturale che ne limita la competitività e necessita quindi di aggregazioni capaci di creare operatori più solidi su scala continentale. Una posizione simile, ma più centrata sulla dimensione finanziaria ed europea del sistema, è quella di Matteo Renzi e Italia Viva, che leggono il consolidamento come un passaggio inevitabile per evitare che l’Italia resti marginale rispetto ai grandi poli bancari europei.

Nel Partito Democratico guidato da Elly Schlein la prospettiva cambia sensibilmente: pur non essendo pregiudizialmente contraria alle operazioni di mercato, la linea è più cauta e condizionata. L’attenzione si concentra sugli effetti della concentrazione bancaria, sul rischio di riduzione della concorrenza e sulle ricadute occupazionali e territoriali, in particolare nelle aree meno servite. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte assume una posizione ancora più critica verso le grandi aggregazioni, interpretate come potenzialmente foriere di oligopoli bancari e di una riduzione del controllo pubblico su asset considerati strategici. In questa visione, il mercato non è sufficiente da solo a garantire equilibrio tra efficienza e interesse collettivo.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una politica che, pur con sensibilità differenti, appare oggi più osservatrice che protagonista. Le vere determinanti delle operazioni di mercato restano infatti altrove: negli equilibri tra grandi azionisti, nei vincoli regolamentari europei e nelle valutazioni delle autorità di vigilanza. Oltre, ovviamente, nella risposta che sarà data dagli azionisti di MPS alla offerta di Intesa.

In conclusione, l’Opas di Intesa su Monte dei Paschi non costituisce semplicemente una grande operazione bancaria. Essa rappresenta il punto di convergenza di tre trasformazioni profonde: l’internazionalizzazione e la istituzionalizzazione dell’azionariato bancario, la centralità crescente di Mediobanca e Generali come nodi del capitalismo finanziario italiano e la tendenza alla concentrazione del settore. Se l’operazione sarà completata, il sistema bancario italiano entrerà in una nuova fase caratterizzata da pochi grandi gruppi, una maggiore integrazione europea e un diverso equilibrio tra finanza, industria e politica.

Resterà aperta la questione fondamentale: se un sistema economico fondato su milioni di piccole imprese possa essere servito efficacemente da un sistema bancario sempre più dominato da grandi conglomerati finanziari.