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12 Giugno 2026

Istituto Gramsci, domani si parla di Lavoro nella Costituzione
E’ il terzo dei sette incontri che fanno parte del progetto sulla nostra Carta fondamentale
diRedazione
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Firenze – Si terrà domani, sabato 13 giugno, il terzo dei sette incontri che fanno parte del progetto La Costituzione Italiana, strumento di garanzia e inclusione sociale, che ha goduto dei finanziamenti della Fondazione Carlo Marchi, realizzato dall’Istituto Gramsci Toscano con la collaborazione dell’Associazione Nosotras.

Tema sul tavolo, Il lavoro nella Costituzione, un approfondimento di uno dei pilastri della nostra Carta fondamentale, che apre la stessa, insieme alla forma dello Stato prescelta da padri e madri fondatori, la Repubblica democratica. Al tavolo, William Chiaramonte, docente di diritto del lavoro, Università di Firenze; Ilaria Lani, segreteria Cgil Firenze; Filippo Bellandi, coordinatore regionale Nidil Cgil; Marina Capponi, avvocata, già consigliera regionale di parità. Coordina la storica e sociologa Alessandra Pescarolo.

L’incontro si terrà nella Sala Wanda Pasquini alle Murate, dalle 9.30 alle 12.30. La registrazione degli utenti è prevista alle 9. La partecipazione agli incontri è gratuita e alla fine del ciclo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Per iscriversi al ciclo di incontri inviare una mail a info@gramscitoscano.it

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