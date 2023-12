Fossi: “Il governo scorda la Toscana”

Firenze – Nessuna risorsa specifica per la Toscana dal governo. Toscana in castigo? La pensa così il segretario regionale, on. Emiliano Fossi, che parla di “incomprensibile accanimento” da parte del governo centrale.

“Non vi sarà nessuna risorsa specifica nemmeno per il distretto tessile di Prato, gravemente danneggiato dalle alluvioni – scrive in una nota -sono stati infatti bocciati a Montecitorio sia l’emendamento che l’ordine del giorno del Pd al Decreto Made in Italy che avrebbe garantito 3 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore”.

In sintesi, tante promesse e passerelle, “ma Giorgia Meloni fino ad oggi non ha stanziato praticamente nessuna risorsa per i danni che ammontano a 3 miliardi di euro; nonostante il Parlamento abbia discusso in queste settimane il Decreto Bollette, il Decreto Anticipi, il Disegno di Legge Made in Italy. In tutti questi provvedimenti abbiamo presentato atti per ottenere risorse ottenendo solo vaghe rassicurazioni”.

Nessuna traccia neppure, continua Fossi, “dell’apposito Decreto Alluvione chiesto al governo oltre un mese fa; rimane soltanto la Legge di Bilancio. Sarebbe inammissibile che questa destra continuasse a dimenticarsi della Toscana e di migliaia di famiglie ed imprese che hanno perso tutto”.