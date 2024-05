Corteo ex Gkn, gli operai si accampano davanti al palazzo della Regione a Novoli

Firenze – ‘Gli operai ex Gkn si sono accampati nello spazio verde davanti al palazzo della Regione, al termine del corteo di 10mila persone partito nel primo pomeriggio dal cantiere di via Mariti.

“Siamo allo stremo – dice la Rsu ex Gkn – non riceviamo lo stipendio da cinque mesi e sentiamo un silenzio assordante su tutta la vicenda. Non vogliamo più essere presi in giro. Le istituzioni si facciano carico della situazione, le nostre richieste sono note: commissariare QF, stipendi o ammortizzatore, legge regionale sui consorzi pubblici per permettere il nostro progetto di reindustrializzazione, l’unico che sia mai stato presentato su quell’area”.

La protesta estrema degli operai è rivolta alla Regione Toscana, che da un mese e mezzo ha ricevuto la proposta di legge sui consorzi industriali senza aver mai risposto nel merito.

“La nostra vertenza in tre anni ha coinvolto 100mila persone e il corteo di oggi è stata una scommessa non facile, perché è il sesto a Firenze e il terzo in cinque mesi. La politica deve prendersi le proprie responsabilità e rispondere non solo a noi, ma a tutto il territorio, che ancora una volta ha dimostrato da che parte sta. Vogliamo sapere se e quando si discuterà della nostra proposta di legge in consiglio regionale”.