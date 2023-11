Il Comune di Milano chiede il salario minimo per i suoi dipendenti

È di quest’estate la battaglia iniziata dal consigliere comunale dem Daniele Nahum per dire un netto no ai salari troppo bassi in Italia ricordando che esiste una direttiva europea del 19 ottobre 2022 che suggerisce agli Stati dell’Unione Europea di prevedere un criterio di salario minimo per i lavoratori.Lo stesso Nahum ha elencato alcune situazioni critiche riguardo gli stipendi dei lavoratori per il Comune di Milano per conto di società terze . “Ci sono persone che percepiscono degli stipendi non adeguati per vivere in una realtà come Milano. I lavoratori di musei e biblioteche, tramite un bando del 2018 fatto dal Comune, percepiscono 4 euro netti all’ora, arrivando a percepire circa 750 euro al mese che non garantiscono loro un tenore di vita dignitoso, soprattutto in un contesto come Milano”. Dunque non è un segnale di non poco conto l’approvazione durante una seduta del Consiglio comunale di Milano di pochi giorni fa con 23 voti favorevoli, un voto contrario e 7 astenuti, dell’ordine del giorno, a prima firma Nahum, col quale si chiedeva il salario minimo per i lavoratori del Comune meneghino .

“Chi deve far funzionare questa macchina – ha detto Nahum – deve essere pagato adeguatamente. Questo ordine del giorno impegna il sindaco e giunta a fare propria la direttiva europea, che chiede agli Stati di avere un criterio di salario minimo per i suoi lavoratori. Vogliamo anche sollecitare il Parlamento affinché venga approvato in tempistiche brevi una legge sul salario minimo. Il tema dei salari è un tema che deve essere centrale, anche per rispetto di chi lavora nel nostro Comune . E anche per dire alle cooperative che devono smetterla di fare bandi al ribasso. Il lavoro deve essere pagato e in modo congruo”.

“Questo ordine del giorno va a toccare proprio i bandi al ribasso – ha poi spiegato Nahum – e non accettiamo le modifiche richieste perché va sollecitato il Parlamento”. In Europa già 22 Stati hanno adottato un salario minimo, tra loro molto differente, che riflette le diverse velocità delle economie interne : oscilla tra poco meno di 14 euro orari in Lussemburgo e 2,40 euro in Bulgaria. Sei Paesi (dato ultimo aggiornamento Eurofound) hanno una tariffa oraria alta: intorno ai 12 in Germania e Belgio, e sopra gli 11 in Irlanda, Francia e Paesi Bassi.

In due paesi, Spagna e Slovenia, le tariffe orarie sono di poco inferiori a 7,50 euro, ben al di sotto della fascia più alta ma significativamente avanti rispetto al gruppo di Paesi successivo. Un terzo gruppo di 14 Stati è caratterizzato dai salari minimi orari più bassi. Un primo sottogruppo vede salari minimi orari di circa 5 euro, inclusa la Lituania e molti altri Paesi del Mediterraneo (Portogallo, Malta, Grecia).

I restanti nove paesi, tutti nell’Est Europa e di più recente annessione all’Ue, hanno tariffe orarie che vanno da oltre 4 euro in Repubblica Ceca, Estonia, Polonia e Slovacchia. Solo Italia, Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia non hanno un salario minimo.

Sul salario minimo si è espressa anche la Corte di cassazione che nella sentenza 27711/23 pubblicata il 2 ottobre, ha scritto: “che nel nostro ordinamento una legge sul ‘salario legale’ non possa realizzarsi attraverso un rinvio in bianco alla contrattazione collettiva”. Pertanto è sempre più forte l’esigenza di una legge sul salario minimo, da aggiungere agli strumenti esistenti, per mettere fine al lavoro povero in Italia.

