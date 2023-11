Comitato Salviamo Firenze, la sedia per il sindaco rimane vuota

Firenze – Rimane vuota la sedia per il sindaco, sul palco dello Spazio Alfieri, al primo incontro pubblico promosso dal Comitato referendario Salviamo Firenze, che segue la presentazione, avvenuta il 24 novembre scorso, delle 11.283 firme raccolte per attuare un referendum già bocciato dalla commissione di Palazzo Vecchio in quanto in buona parte superato dai fatti, ovvero delle disposi1zioni mette in atto dalla giunta Nardella per fronteggiare il problema di una città per ricchi che non tutela, anzi vende, i propri spazi abitativi.

Una sedia vuota ma che, assicura Massimo Torelli da parte degli organizzatori, rimarrà sempre a disposizione del primo cittadino, che potrebbe così rispondere alla domanda chiave di tutto il referendum, ovvero: “I ricchi del mondo stanno comprando Firenze. Tu potrai rimanere a vivere a Firenze?”.

Un percorso, quello intrapreso dai promotori del referendum, che è stato ben esposto dai 16 interventi che hanno messo in luce le parole chiave di queste tappe, ovvero tempi, speculazione, airbnb, spazi, storia, città, diritto, partecipazione, sfratti, ambiente, comunità, cura e accollo.0

Le richieste del Comitato riguardano “l’abrogazione delle norme pro-fondi di investimento che contribuiscono alla devastazione della città, tramite l’approvazione in data certa come clausole di salvaguardia- processo certo e quindi preferito, o come approvazione degli auto-0emendamenti della Giunta che raccolgano i nostri quesiti”.

“Il sindaco Nardella e la sua giunta si sono impegnati a giugno ad approvare queste norme – sottolineano i promotori – sono passati 6 mesi e questo non è successo. Fino all’ultimo giorno di questa consigliatura lo continueremo a chiedere. Perché, se così non fosse, i fondi di investimento avrebbero un altro anno per devastare la città. Noi siamo certi che il sindaco manterrà l’impegno, ma per ricordarlo non staremo fermi.”

Il comitato rilancia la richiesta di un incontro pubblico con il sindaco, nonché assessore all’Urbanistica, Dario Nardella

“Sul palco c’è una sedia per il Sindaco che avremo in ogni occasione – chiarisce Massimo Torelli, tra i promotori della Campagna referendaria – ci ha fatto sapere che la richiesta è chiara, che la vicenda è in mano al Consiglio Comunale e lui non può fare altro né accettare confronti. Risposta deludente. Penso che lo debba alle 11.283 persone che hanno firmato. Scelga lui la modalità e la sede, questo confronto non è evitabile”