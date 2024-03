In Ucraina si bruciano i libri in russo, si distruggono i monumenti, si mettono al bando le canzoni e la lingua russe mentre nei ristoranti circolano « cocktails di sangue russo » . E’ quanto si sostiene nel nuovo libro di testo per i liceali in Russia e nei territori ucraini occupati destinato a insegnare « la storia » dalla « prospettiva del paese ». « Non possiamo convogliare agli studenti punti di vista alternativi » ha dichiarato una responsabile del testo, Olga Plechova nel presentare il nuovo testo agli insegnanti. Lo riferisce la BBC precisando che si tratta di un libro di testo destinato a una nuova materia scolastica « Le basi di sicurezza e difesa della madrepatria » da insegnare obbligatoriamente una volta alla settimana .

Il libro, che è di 386 pagine, ripercorre la storia, se così la si può definire, del paese a partire dal 13/mo secolo lodando « le gesta eroiche dei soldati russi ». Destinato ai giovani dai 15 ai 18 anni, il testo sottolinea più volte che la « Russia si batte con integrità », minimizzando le distruzioni e accusando invece gli ucraini « di bersagliare di frequente infrastrutture civili’’.

Dopo aver lodato Stalin e celebrato il ruolo dell’Urss nella seconda guerra mondiale, il libro si sofferma su quella che ancora definisce l’operazione speciale accusando Kiev e Nato di aver pianificato l’inizio del conflitto. Secondo gli autori poi sarebbero stati gli ucraini a concentrare truppe e armi lungo il confine con la Russia, e non viceversa come avvenuto. La scintilla antirussa andrebbe fatta risalire « al colpo di stato di Kiev nel 2014 » , anno che però avrebbe anche portato alla « riunificazione della Crimea alla Russia. Quanto ai territori occupati, si legge che le città nelle regioni del Luhansk e Donetsk, in dissenso con Kiev, erano colpite da bombe e razzi nazisti.

Obiettivo del testo, sottolinea la BBC, è anche quello di incoraggiare i giovani ad arruolarsi. Il libro non per nulla elenca tutti i documenti necessari per l’arruolamento e decanta i vantaggi che attendono chi opta per un futuro militare : cure mediche, buon salario e tra pasti al giorno.