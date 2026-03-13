Notte Oscar: da battaglie grottesche a peccatori da videogame

A scrivere queste note non si può non essere intimamente consapevoli della loro irrilevanza, senza nemmeno sognarsi di dire cose molto originali. Diciamo che è comunque un esercizio di auto-salute mentale e lo scambio di un disagio sincero tra chi può avere qualche affinità elettiva con questo discorso.

Siamo alla vigilia della notte degli Oscar che verranno assegnati il 15 marzo a Los Angeles.

L’altr’anno avevamo individuato quattro mesi prima l’outsider indipendente (Anora) che poi avrebbe trionfato contro le solite corazzate delle maior addizionate da piattaforme stellari, e analogamente eravamo stati confortati anche nella scelta a miglior film internazionale del brasiliano Io sono ancora qui. Nel 2024 c’era stato la più grande operazione Blockbuster di tutti i tempi che aveva prodotto il mostro Barbenheimer, dove Barbie ed Oppenheimer erano usciti nelle sale del pianeta nello stesso giorno e Oppenheimer aveva fatto man massa con 13 statuette. Ma anche allora avevamo avuto la consolazione che La Zona di Interesse ottenesse l’Oscar per il miglior film internazionale e che anche Perfect Days , Anatomia di una caduta e Conclave fossero nella cinquina del miglior premio, mentre il pompatissimo e gonfio Emilia Perez , vero infortunio di un raffinato autore come Audiard, affondava per querelle non di contenuto, ma di pelosissima malintesa political correctness, da massacro social.

Quest’anno sembra che il trend sia quello di due anni fa. Dall’autunno ci sono già i vincitori designati. Non importa il valore del film. L’algoritmo ha identificato il target di giovanissimi e del mix di generi su cui andare a spron battuto.

L’importante che ci siano delle star sicure capaci di assicurare il trascinamento dei film a grandi incassi.

Una battaglia dopo l’altra è considerato l’ asso pigliatutto. Di Caprio sente aria da secondo Oscar. Dispiace molto perché l’autore, Paul Thomas Anderson, è uno dei più talentuosi e originali , un classico ormai. Se al suo esordio con Magnolia 26 anni fa , era parso molto zavorrato, con la frenesia di mostrare quanto bravo e originale fosse con la mdp e non ci aveva fatto impazzire , abbiamo imparato a fare silenzio e mostrato ammirazione quando si è cimentato nelle sue altre successive “cattedrali” come dimensione e respiro (Il Petroliere e The Master) o la sua fresca ventata nel cogliere con simpatia e poesia i protagonisti di Punch Drunk (Ubriaco d’amore) e Licorice Pizza. Anche Il Filo nascosto aveva confermato la capacità di P.T.A. di battere territori dai risvolti più intimi con sottigliezze che fanno avanzare la capacità del cinema di esprimere anche l’ineffabile introspettivo. Il tutto mantenendo il fascino di meravigliarci , con una felicità narrativa che non perde di vista il significato che gli pulsa dentro.

Ma con Una battaglia dopo l’altra questo non avviene. D’accordo che Thomas Phynchon è autore molto sofisticato e dall’aura salingeriana (a quasi 90 anni, abbiamo sue foto solo da giovanissimo), ma il film tratto dal suo romanzo (Vineland), peraltro risalente a 35 anni fa e già datato, dalla narrazione complessa e satirica caratteristica della prosa di Pynchon , non riesce nella sceneggiatura e nella resa di PTA. a renderlo un qualcosa di minimamente appassionante e credibile cinematograficamente. Il personaggio di Di Caprio , di cui ricorderemo essere di continua in vestaglia lunga e ciabatte , è chiaramente imbolsito al di là delle intenzioni narrative. Solo l’ironia di Pynchon poteva richiamare in vita meri survivals antisistema hippies e velleitari, senza l’energia epocale di Easy Rider. E non basta declamare “uno sguardo ironico” per farcelo galleggiare veramente. I personaggi sono delle caricature che ci avvicinano pericolosamente ma verosimilmente a quello che possiamo chiamare Effetto EmiIia Perez.

Col fatto che la coprotagonista pur essendo politicamente scorretta , è politicamente adeguata ai canoni sindacali e molto merchandising: Perfidia è nera, razzista , violenta e sadica quanto i suoi avversari suprematisti, massoni, nazisti. Eterosessuale di sicuro genere superfemmina e anche pervertita quanto a gusti “machisti”, tanto che “violenta” il violentatore di immigrati e ci fa una figlia. Il peggio lo si ha con quest’ ultimo, cui Sean Penn dà un aria di assurdo individuo, autistico e rigido come i soldatini automi costruiti dal creativo scienziato nano in Blade Runner. E persino Benicio Del Toro è irriconoscibile e bolso pure lui (altro che Traffic o 21 grammi). Ma certi personaggi o escono dalla fantasia e maestria dei Coen, Lynch e Tarantino , o ci fai una figura barbina dove il grottesco non è satirico, ma ridicolo a livello di videogiochi.

Siamo ormai al film di genere prodotto soprattutto per un pubblico teen che è spinto a baloccarsi con i video giochi e , specie di genere supereroi, horror, azioni, truculenti e chiassosi. Stessa storia con I Peccatori: un mare di nomination , un’euforia montante per quello che è descritta come “una blues folk-rock che slitta verso l’horror e l’azione, con un accompagnamento musicale sempre più marcato e usa il mito del vampiro per esplorare il razzismo, l’appropriazione culturale e la ricerca di libertà nella comunità afroamericana negli anni ’30 del MIssissipi”(!).

Ma l’autore si è per caso confrontato minimamente con un modello ineguagliabile come Angel Heart ”del 1997 di Alan Parker , con strepitosi De Niro, Mikey Rourke, Charlotte Rampling, Michael Higgins ?. L’autore Ryan Coogler col suo percorso è antropologicamente esemplare come segno della grande confusione tra la nefasta marea reazionaria, suprematista che Trump e il Maga stanno facendo straripare e la risposta woke e velleitaria che gli si oppone. Col risultato di rientrare anch’essa poi spesso nel meccanismo perverso del prodotto di consumo ad ogni costo. Ryan Coogler è nero, non ha ancora 40 anni, nasce a Oakland, California , in vicinanza della Berkeley University, culla della contestazione USA al sistema. Nasce in una famiglia di lavoratori e sia il nonno che il padre sposano le cause dell’emancipazione degli afroamericani, facendo attivismo e volontariato. Anche Ryan segue questi valori e queste esperienze di famiglia, e con le stesse buone intenzioni realizza nel 2013 Prossima Fermata Fruitvale Station , sulla storia vera di Oscar Grant, ucciso dalla polizia di Oakland nella notte del 1 gennaio 2009. E dei disordini razziali che ne sono sorti.

Prodotto dall’Oscar di colore Forest Whitaker trionfa al Sundance Film Festival; poi entra in campo Weinstein che lo porta a Cannes ,dove vince il premio Avenir. Poi la MGM gli fa girare uno spin off di Rocky, con Balboa ormai in pensione e il figlio del suo rivale storico nero Apollo Crew. E l’attore nero che fa il figlio, Michael B. Jordan ed è il protagonista anche di Fruitvale Stations , diventa una star di prima grandezza che cavalca la Saga di Apollo Crew , e infine assieme a Coogler si butta col fanta-drammatico nei Supereroi Black Panther e il sequel Black Panther Wakanda for ever. Abbiamo capito bene i dintorni dove sono andati a parare questi “uomini della pioggia” di un’industria cinema che ha smarrito i fondamenti anche dei suoi “animal spirits”. I Peccatori è la loro “gioiosa macchina da guerra” per fare incassi stratosferici, e politicamente corretti dal punto di vista di minoranze, fino al paradosso estremo e alla sue paludi.

E veniamo a “Marty Supreme” e a Timothy Chalamet, nuovo idolo costruito e utilizzato, col metodo di non buttare via niente. Trascinandosi dietro anche le ossa e le budella pregustati del personaggio del cannibale sexy di Bones and All che gli fa fare Guadagnino. Con la sua figura mingherlina da bravo ragazzo educato , timido ed efebico, rimane difficile capirne l’appeal presunto presso le fasce teen e , quanto a capacità attoriali , queste si fermano poi a quando ancora, in Chiamami col tuo nome, eracredibile e empatico nella sua parte di tenero adolescente innamorato del suo compagno di vacanza più grande. Marty Supreme, diretto e coprodotto da Josh Safdie, regista quarantenne newyorkese di film thriller polizieschi, è “ un biopic sportivo dedicato alla figura di Marty Riesman”. “Chalamet gioca il ruolo della vita (non ha ancora 30 anni!) in un’opera formalmente e tematicamente esaltante”. “Con sempre una pallina nella manica”. Sembra una barzelletta , ma è tutto preso sul serio ,alla lettera, sia nella sceneggiatura che nei promo.

Un altro caso è Bugonia di Yorgos Lanthimos , con 4 candidature Oscar, 3 ai Golden Globe, 5 ai BAFTA con lo stesso effetto di rientro nei ranghi del già autore sulfureo in una comfort zone da logaritmo sicuro e piattaforme assicurate.

Bugonia traduce “una commedia sci-fi in una satira caustica che prende a bersaglio l’America del nostro presente”. Come no. Ovviamente. Addirittura è il remake in lingua inglese del sudcoreano Save the green planet.

Lanthimos, presentatosi nel precedente decennio come autore inquietante e perturbante , avvicinato a una sorta di Antonioni nella sua dimensione di alienazione, ma anche a Lars Von Trier, nelle sue storie surreali e distopiche sembrava prendersi terribilmente sul serio a presentare la ferinità di aspetti della condizione umana (Dogtooth , The Lobster, Il sacrificio del cervo bianco). La spietatezza deli suoi quadri aveva una sua coerenza formale e sottintendeva una sardonica presa di distanza. Ma da quando ha diretto Emma Stone nel film di costume storico La favorita , e nei successivi quattro film con lei , ha costituito una sorta di compagnia di giro in cui la Stone oltre che protagonista assoluta è anche produttrice ed è affiancata, in questi ultimi tre film del Nostro, dagli ottimi William Da Foe e Jesse Pleimonts che sinceramente non danno il meglio di sé. Da Povere Creature a Kind of Kindness, l’iperbole dei personaggi di Stone sembra mordere a vuoto e tendere alla maniera (specie in Bugonia in cui si ostina a fare la parte della Bad Girl esaltata , lei che è una brava ragazza anglosassone adattissima a musical alla La La La Land ). Ma è tutto il cinema di Lanthimos che comincia a emettere il suono di un’auto incagliata nel fango con le gomme che girano a vuoto ; e nel mare di rutilanti distopie , in un vuoto cosmico di idee e calore.

Ora Bugonia ci viene presentato come “una commedia di fantascienza, poliziesco in una satira caustica che prende a bersaglio l’America del nostro presente”. Tanto per cambiare.

Non si salva nemmeno il cinema coreano doc che con Parasite di Bon Joon-ho aveva toccato , esso sì, con satira caustica e originalità, la brutale disuguaglianza di classe in una particolare società a capitalismo avanzato come la Corea del Sud.

Solo che dopo l’Oscar del 2020 di Parasite questo tema sembra divenuto ormai di moda nel “Paese del Calmo Mattino”

E ne paga lo scotto un altro big del cinema coreano, Park Chan-Wook. Il fiammeggiante autore della Trilogia della vendetta (soprattutto Old boy e Lady vendetta).

Lontano dalla geometrica potenza di Parasite, col suo ultimo No Other Choice il virtuosismo di Park si avvita in se stesso usando in modo meccanicistico il grottesco e l’iperbolico : la sua critica dei meccanismi capitalistici a tecnologia avanzata sulla condizione di una lavoratore qualificato e della sua famiglia, finisce in un film troppo parlato, ridondante, che trasforma situazioni da ironiche a una sguaiataggine che non appartiene al miglior Park. Alla fine il tema principale rimane la casa, come totem, confortevole, ecologica, e arredata con gusto. E dentro la casa si uccide , si guarda non visti, ci si tradisce, ci si ricompatta. In un modello di famiglia Happy End. Un po’ poco come ribellione critica al sistema, da parte di uno dei più corrosivi e geniali autori coreani.

Infine un altro titolo che prometteva molto bene era l’ultimo Jim Jarmush che ha vinto il Leone d’oro a Venezia, Father, Mother, Sister Brother. Sostenuto da interpreti di valore come Adam Driver, Tom Waits, Cate Blanchett , Charlotte Rampling, Vicky Krieps. E’ senz’altro un film molto ben strutturato, fatto di pause e silenzi eloquenti. Ma forse il tutto è come raggelato. Come se Jarmush, per paura di cadere nei luoghi comuni del sentimentalismo, avesse silenziato l’incandescenza dei sentimenti e dei drammi che attraversano i protagonisti. Mai un tono alto, un gesto nervoso, uno sfogo. E allora pensiamo a come il recente Ozon di “Sotto le foglie” o a “Sentimentale Value” che pure avevano declinato questi intrecci misteriosi ineluttabili tra genitori, figli, fratelli, anche loro con grande dignitosa contenutezza , ma con uno sciabolio di sguardi e palpitante credibilità che invece mancano in questo che è una suonata di pianoforte delicata, ma lontana. Ben lontana certo dalle atmosfere martellanti, ossessive, ansiogene, splatter a volte, dei pompati film precedentemente toccati. Ma di Jarmush rimpiangiamo anche la poesia malinconica e la sottile ironia di Stranger Than Paradise , Broken Flowers, Solo gli amanti sopravvivono, I morti non muoiono.

Tutto è perduto allora? E’ tutto da rifare? No, fortunatamente abbiamo la solida resilienza del miglior cinema indipendente, e in Italia la posizione di Nanni Moretti e diversi suoi colleghi , e per questa serata degli Oscar anche Sentimental Value, Hamlet, e la capacità di fare narrazioni ambiziose e complesse, ma piene di senso e pathos. Oltre a Chloé Zhao, vengono fuori gioiellini come Sorry Baby di Eva Victor ( i campus universitari , l’abuso sessuale, percorsi da uno sguardo ben diverso , complesso e sincero dell’ After the Hunt del nostro purtroppo involuto Guadagnino), o opere di ancora più articolata e raffinata sospensione magica come Il suono di una caduta / titolo originale tedesco In die Sonne schauen /Guardando il sole di Mascha Schlinski, che ha rappresentato la Germania agli Oscar non entrando nella cinquina finale : un racconto lungo di tre generazioni di donne, con respiro alla Heimat . Non ci siamo accorti che sono tutti film di registe donne. Ma non c’è bisogno di proclamarsi femministi (!) per cogliere una sensibilità molto particolare nel cinema di queste autrici.