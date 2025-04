Il caos dei dazi mette Pechino nel ruolo del partner più affidabile

Pechino stringe sulle esportazioni di Terre Rare ed è subito allarme per la difesa USA. Come un bullo che stuzzica la vittima designata e alla fine riceve un enorme cazzotto in faccia. È la metafora perfetta per descrivere gli effetti dell’arrogante politica di Trump, con la punta dei dazi al 125% per la Cina. Perché i cinesi rispondono utilizzando un loro punto di forza, il predominio del mercato delle Terre Rare, i minerali indispensabili per l’alta tecnologia e l’industria bellica. Così, di fronte ai bizzosi dispetti di Trump, la Cina ferma l’export di diverse Terre Rare. Secondo il New York Times, sono state sospese le esportazioni di minerali critici e magneti, essenziali per la fabbricazione di auto così come di droni, robot e missili. Un primo passo, perché la minaccia che incombe sugli Stati Uniti è che la Cina passi al livello 2 dei blocchi, con lo stop alle forniture di componenti cruciali per case automobilistiche, industria aerospaziale, bellica e dei semiconduttori. Il New York Times evidenzia che tra le forniture che la Cina potrebbe bloccare ci sono anche quelle per gli appaltatori militari americani. Ecco perché le contromosse della Cina rappresentano un segnale di allarme per la sicurezza nazionale americana.

La decisione di Pechino di limitare l’export di sei metalli rari pesanti e di magneti indispensabili per l’industria militare statunitense ha riacceso i timori sulla vulnerabilità strategica degli Stati Uniti: “Questa mossa ha implicazioni enormi per la nostra sicurezza nazionale”, ha dichiarato Gracelin Baskaran, direttrice del programma sui minerali critici presso il Center for Strategic and International Studies. Le terre rare – 17 elementi fondamentali per la tecnologia militare avanzata – sono componenti chiave per caccia, droni, radar e missili. Ogni F-35 contiene oltre 400 chili di terre rare, mentre un sottomarino ne richiede più di 4.000, secondo il Dipartimento della Difesa. “La Cina controlla l’intera catena di approvvigionamento globale di questi materiali”, ha spiegato Aaron Jerome, trader della britannica Lipmann Walton & Co. “Questo le consente di influenzare direttamente i costi e i tempi della produzione militare statunitense”.

L’attuale situazione non è un’eccezione. Già nel 2022, la produzione dei jet F-35 fu temporaneamente sospesa dopo il ritrovamento di una lega di origine cinese in una componente, in violazione delle normative della difesa americana. Nonostante la ripresa delle consegne nel giro di poche settimane, l’episodio ha confermato una dipendenza strutturale difficile da eliminare. “Anche quando i magneti non vengono dalla Cina, una parte della filiera rimane nelle sue mani”, ha aggiunto Jerome.

Fino agli anni ’80, gli Stati Uniti erano leader nella produzione di terre rare grazie alla miniera di Mountain Pass, in California. La sua chiusura nel 2002 ha però lasciato spazio alla Cina, oggi responsabile del 90% della produzione mondiale di magneti. Nonostante il sito sia stato riattivato da MP Materials, la capacità produttiva resta insufficiente per competere con i colossi cinesi.

“La leadership americana nel settore aerospaziale e della difesa si regge su una catena mineraria sicura e resiliente”, aveva avvertito già nel 2022 Eric Fanning, presidente dell’Aerospace Industries Association. In risposta alle crescenti tensioni, il Pentagono ha cercato di rafforzare le scorte di terre rare, soprattutto dopo lo stop all’export imposto da Pechino al Giappone nel 2010 durante una crisi diplomatica. Tuttavia, secondo gli analisti, le riserve attuali non sarebbero sufficienti in caso di un’interruzione prolungata dei flussi. “Dovremmo essere estremamente preoccupati”, ha avvertito Dan Blumenthal dell’American Enterprise Institute.

Donald Trump sta caratterizzando la sua politica all’insegna del caos: è entrato alla Casa Bianca come un elefante in un negozio di cristalli. Ma un elefante “furbo” almeno sul piano della Finanza. Come appare evidente da quanto è accaduto pochi giorni fa. “Adesso è un momento grandioso per comprare!”, scrive Trump sul suo social Truth all’apertura delle contrattazioni di Wall Street. Qualche ora dopo annuncia lo stop di 90 giorni dei dazi. L’effetto sulla Borsa è immediato. E chi ha guadagnato seguendo il percorso suggerito da Trump, è chiaro, come scrive il Corriere della Sera: “L’indice principale di Wall Street, l’S&P 500, chiude la seduta in rialzo del 9,5%, il miglior risultato dal 2008; il paniere dei titoli tecnologici Nasdaq guadagna il 12,2%, il balzo più alto dal 2001 Tesla ha guadagnato il 22,7%, Nvidia il 18,7%, Apple il 15%, Nike l’11,2%, United Airlines il 25,8%. Persino le azioni di Trump Media & Technology Group, la famosa DJT, hanno guadagnato il 21%, facendo salire di circa 250 milioni il valore della quota del 53% della famiglia Trump nella società”. Il deputato democratico Adam Schiff ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente Donald Trump abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato.

Ma la politica dei dazi trumpiani, bollati dal Wall Street Journal come “la più stupida guerra commerciale della storia”, non ha solo portato alla stretta della Cina sulle Terre Rare, ma ha anche illuminato la potenza più temuta dagli Stati Uniti di un’improvvisa aura di credibilità, del tutto immotivata sul piano dei diritti, ma conseguenza del crollo di fiducia globale nel ruolo degli Stati Uniti. Come riporta un dossier dell’ISPI (Istituto per gli studi di Politica Internazionale), “oggi l’incertezza causata dalle politiche di Trump crea l’opportunità per Pechino di presentarsi nel ruolo di partner affidabile e campione del libero commercio. In questo modo, le misure estreme imposte da Trump hanno già aperto la strada al riavvicinamento tra Pechino e i vicini Giappone e Corea del Sud, solitamente diffidenti, e tra Pechino e Unione Europea, Spagna in primo luogo. Mentre gli Stati Uniti cambiano pelle, sotto i colpi dell’amministrazione repubblicana, la Cina osserva Howard W. French, editorialista di Foreign Policy, appare ora come “una forza più moderata nell’ordine internazionale, orientata alla stabilità e al mantenimento dello status quo. Al punto che, se un paese dovesse scegliere una superpotenza a cui agganciarsi, la Cina potrebbe apparire l’opzione preferibile”.

Un esempio. Proprio in questi giorni, 45 accordi di cooperazione sono stati firmati da Cina e Vietnam all’inizio del tour nel Sudest asiatico del leader cinese Xi Jinping, che nei prossimi giorni andrà anche in Malaysia e Vietnam. Commenta Filippo Fasulo, Co-Head dell’Osservatorio di Geoeconomia dell’ISPI: “Xi Jinping nel viaggio nel Sud Est Asiatico propone un modello di cooperazione stabile, anche attraverso il rafforzamento dell’accordo di libero scambio RCEP, mentre Trump si era ritirato nel 2017 da quello proposto da Obama – il TPP – e sta lasciando nel dimenticatoio quello di Biden del 2022, chiamato IPEF. Nel contesto della competizione tra grandi potenze in cui i paesi dell’Asia si bilanciavano tra Washington e Pechino, Xi Jinping sta così cogliendo l’opportunità di presentarsi come l’unico vero partner affidabile nel lungo periodo, mentre gli Usa non solo non offrono alternative, ma impongono perdite economiche alla regione”.

In foto: Xi Jinping