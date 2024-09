Nuove start up: soluzioni per un’IA applicata alla vita quotidiana

L’Intelligenza Artificiale trasversale applicata alla quotidiana semplicità, ovvero alla vita normale delle persone: dall’ occuparsi dei bambini o dei vecchi all’andare al cinema e teatro, vedersela con l’avvocato, districarsi nel complesso discorso di come risparmiare sull’energia e dunque come decifrare le spesso poco chiare regole delle comunità energetiche, come trovare un luogo spazioso e piacevole per organizzare da un convegno a una festa, oppure noleggiare una barca semplificando al proprietario i meandri delle richieste. E via dicendo. Al tempo stesso le nuove startup possono essere l’occasione per creare lavoro autonomo per i giovani .

È questa, in soldoni, una sintesi abbreviata delle tante intuizioni e realizzazioni di uso trasversale e familiare dell’ IA, proposte dai giovani startupper toscani e di altre parti d’Italia che hanno risposto all’invito del Selection Day, ovvero il giorno della premiazione delle idee migliori, lo scorso 19 settembre in Camera di Commercio a Firenze. La chiamata era arrivata dal Mip, abbreviazione di Murate Idea Park, l’incubatore di startup fiorentino che raccoglie iniziative giovanili da ogni luogo del paese e che ha recentemente lanciato la sua dodicesima CallforIdeas, ovvero un bando pubblico semestrale che incentivi startup ad alto contenuto tecnologico.

Questa volta la Call si è espressamente dichiarata come CallforAI, essendo il bando, aperto dallo scorso 1 febbraio fino al 31 marzo 2024, dedicato esclusivamente alla ricerca di startup nate su idee che avessero come base il riferimento a una qualche applicazione concreta dell’Intelligenza Artificiale. Al Selection Day, si sono presentate dieci startup e hanno vinto in cinque, il numero massimo che può venire premiato. Tutti però hanno presentato progetti avviati dopo un periodo di incubazione e avvio al Mip, e già precisi e concreti sia dal punto di vista tecnologico che di precise previsioni economiche.

Come dicevamo, al centro di tutti i programmi è un’IA complessa ma innestata com’è nella quotidianità e estesa a un uso trasversale: ci puoi gestire il bambino, ma anche la causa legale, puoi provare a risparmiare sulla luce come seguire gli anziani, puoi andarci a teatro come in barca. Dieci startup dedicate alle imprese più disparate che si sono presentate al Selection Day spiegando il loro lavoro e le loro idee nella giornata moderata da Elena Nanni, la coordinatrice di Murate Idea Park e valutata da una giuria tutta tecnica. E mostrando, sottolineano i giovani ideatori, che l’AI può fornire a chiunque strumenti per fare fronte in modo innovativo, più rapido e efficace a molte delle attività quotidiane in cui normalmente si perde tempo e cervello, senza magari arrivare a trovare una soluzione soddisfacente.

Le cinque startup giudicate le migliori dalla giuria tecnica saranno premiate dal Mip con un programma che permetterà loro di trasformarsi in imprese pronte al lancio sul mercato attraverso un futuro periodo di lavoro con la Community MIP, formata da startupper, mentor, imprenditori, investitori, enti e istituzioni decise a innovare. Di cosa si occupa ognuna delle best five? Chi pensasse a roboanti applicazioni dell’AI, sbaglia. La tanto dibattuta Intelligenza Artificiale questa volta è dedicata alla vita di tutti i giorni, quella che ne sembrerebbe la più esentata.

C’è Giurisapp, la app che semplifica la gestione dei problemi legali, la vita degli avvocati e di coloro che a questi si rivolgono, automatizzando la redazione dei vari atti tramite l’AI. Offre un’archiviazione documentale in cloud e vuole integrare banche dati per l’analisi avanzata di testi e sentenze, rendendo più spedito il lavoro dei legali. C’è Pargolino che sforna un morbido braccialetto per bambini da zero a cinque anni che si accorgerà sempre se il bambino sta bene o ha dei problemi , ideato per monitorare la sua salute senza che i genitori si distraggano o stiano sempre in pena. Più sorvegliato, ma in maniera leggera e inavvertibile, il bambino e più tranquilli i genitori: ne verrà del bene a tutti, promettono gli ideatori. Anche ai pediatri che avranno, si dice, maggiori strumenti di interpretazione, prevenzione , diagnosi e controllo efficace.

La terza startup premiata è Molotech, un progetto nato nell’ambito della ricerca universitaria e studiato per promuovere la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (chi produce energie rinnovabili oltre al proprio fabbisogno, le vende agli altri e crea un circolo virtuoso) offrendo soluzioni di simulazione e monitoraggio smart e intuitive. L’ obiettivo è di facilitare sia la gestione che la condivisione dell’energia, incentivando la sostenibilità e l’autosufficienza energetica.

C’è poi StarNet che rivoluziona, sempre tramite IA, l’assistenza agli anziani offrendo monitoraggio personalizzato e supporto via WhatsApp, migliorando la sicurezza e il benessere anche di chi vive da solo. Una soluzione di alta tecnologica ma semplice nell’applicazione che garantisce, dicono i presentatori, tranquillità alle famiglie. C’è LivingOn che gli startupper descrivono come imperdibile per trovare il luogo più adatto all’evento che hai messo in campo, sia quello professionale che privato. Vuoi la riunione aziendale, vuoi quella con i clienti internazionali, il meeting scientifico? Ecco il posto dove andare. Vuoi la festa di compleanno, la riunione degli amici del liceo, l’occasione per ballare, il matrimonio, la festa dei bambini? Ecco un altro tipo di luogo. L’AI si trasforma in “Airbnb delle location”e ti trova e fissa il posto adatto.

C’è anche stata una novità in questa edizione delle CallforIdeas del Mip. Alla CallForAI per la prima volta è intervenuta, non solo la giuria tecnica, ma anche quella popolare. Un po’ come Sanremo. L’inaspettata giuria ha votato per un’ulteriore startup, oltre le cinque d’ordinanza . Vincitrice, Easea.app, che rivolge le antenne dell’Intelligenza Artificiale verso i mari, gli oceani, qualsiasi corso d’acqua e si orienta agilmente, è la promessa, nell’impresa, solo apparentemente semplice, di noleggiare barche, aiutare i proprietari a gestire le prenotazioni e a comunicare più velocemente con i clienti, eliminando errori e overbooking.

Comunque le altre cinque startup non premiate andranno avanti anche loro, hanno previsto. Porteranno avanti in concreto la loro attività e magari si ripresenteranno la prossima volta. Anche queste sono idee per la vita comune eppure futuribili. A partire da T-Guide che si candida a funzionare come un’agenda neanche locale o nazionale ma europea di spettacoli e dintorni, come se fosse un assistente personale quando invece sono gli algoritmi a mettere a disposizione spazi, artisti, strumenti di marketing per promuovere e ampliare il proprio pubblico, offrendo agli spettatori un’agenda culturale europea per scoprire e seguire spettacoli e luoghi, pianificando facilmente cosa vedere.

Zeromy, invece, è una piattaforma per società commerciali e installatori di efficientamento energetico, che usa l’Intelligenza Artificiale per generare preventivi completi con analisi costi-benefici in meno di 5 minuti. Sophìa utilizza l’IA per aiutare gli studenti a organizzare le attività di studio, creare quiz, generare riassunti e gestire quaderni digitali. Offre, si annuncia, un apprendimento personalizzato analizzando le performance degli studenti, migliorando la loro capacità di concentrarsi nello studio e sostenendoli nei diversi stili di apprendimento. Non restano fuori neanche i libri che dall’algoritmo sembrerebbero non contagiati: Miolibraio viene descritta dagli inventori come un marchingegno che aiuta a cercare e acquistare libri nuovi e usati in maniera facile e intuitiva, fornisce svariati tag di ricerca e sfrutta l’AI per interrogare l’ utente, tracciare un profilo di lettore e suggerire tre titoli sulla base delle preferenze espresse.

In giuria, c’è, tra gli altri, la docente universitaria Flavia Marzano, che fa parte del team del Mip. È informatica e consulente di trasformazione digitale, nuove tecnologie e nuovi media. “Forse – suggerisce – le diffidenze intorno all’AI nascono dal chiamarla imoropriamente intelligenza. Non si tratta di intelligenza, ma di uno strumento tecnologico assai importante e complesso che aggiunge competenze ma lavora su dati già elaborati, trova risposte e soluzioni. Può accedere a una quantità di dati infiniti in tutto il mondo cui non arriveremmo mai, aumentando le nostre possibilità e rendendole infinitamente più veloci . Io ho una malattia che solo tre medici al mondo sanno curare? Io non li conosco e magari ne troverei uno quando è troppo tardi, l’IA lo trova subito. Molti hanno paura? Si tratta di uno strumento, bisogna vedere come si usa. Anche il coltello può tagliare una mela o uccidere. Dunque anche la IA va gestita, credo che l’ AI Act dell’Europa sia utile. Bisogna andare avanti in questo senso in tutto il mondo” .