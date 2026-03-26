Giustizia riparativa, la Cassazione rafforza la natura dell’istituto

Con la sentenza n. 10535 del 2026, la Corte di cassazione interviene in materia di giustizia riparativa chiarendo i limiti entro cui il giudice può negare l’accesso ai relativi programmi. La decisione afferma che il diniego non può fondarsi su valutazioni astratte – come la gravità del reato, la reiterazione o l’assenza di ravvedimento – ma deve essere sorretto da una motivazione concreta incentrata sull’effettiva inutilità del percorso e sull’assenza di rischi per le persone coinvolte o per l’accertamento dei fatti.

La pronuncia si inserisce nel solco – ancora in via di assestamento – della giustizia riparativa nel sistema penale italiano, segnando un passaggio di rilievo nella definizione dei confini della discrezionalità giudiziale. Il punto centrale è chiaro: il diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa non può essere sorretto da formule stereotipate o da valutazioni astratte, ma richiede una motivazione ancorata al caso concreto, costruita su una verifica effettiva dell’utilità del percorso.

La Corte opera, in primo luogo, una netta distinzione tra il piano della responsabilità penale e quello della gestione del conflitto derivante dal reato. In questo senso, elementi tradizionalmente valorizzati nella logica retributiva – quali la gravità del fatto, la reiterazione o l’assenza di ravvedimento – non possono essere automaticamente traslati nel diverso ambito della giustizia riparativa come fattori ostativi. Si tratta di un passaggio di non poco conto, perché impedisce che la giustizia riparativa venga ridotta a un beneficio premiale subordinato a una previa “meritevolezza morale” dell’imputato.

Il cuore della decisione risiede nell’individuazione dei criteri che devono orientare il giudice: da un lato, la prognosi concreta di utilità del percorso riparativo ai fini della composizione del conflitto; dall’altro, l’assenza di pericoli per le persone coinvolte o per il corretto accertamento dei fatti. Si tratta, dunque, di una discrezionalità vincolata nello scopo e nei parametri, che non può risolversi in un giudizio apodittico, ma deve tradursi in una motivazione puntuale, verificabile e sindacabile.

Sotto questo profilo, la Corte sembra voler sottrarre la giustizia riparativa a una duplice distorsione: da un lato, quella securitaria, che la escluderebbe nei casi più gravi proprio dove il conflitto è più lacerante; dall’altro, quella moralistica, che la condizionerebbe a una previa manifestazione di pentimento. La logica è diversa:la giustizia riparativa non presuppone necessariamente il ravvedimento, ma può costituirne, semmai, uno degli esiti possibili.

Di particolare rilievo è anche l’affermazione secondo cui l’accesso ai programmi non è limitato ai reati procedibili a querela. In tal modo, la Corte rafforza la natura generale dell’istituto, sottraendolo a una lettura riduttiva e confermandone la funzione trasversale all’interno del sistema penale. La giustizia riparativa, dunque, non è una nicchia, ma un possibile paradigma di intervento, potenzialmente applicabile anche a reati di maggiore allarme sociale.

Sul piano delle garanzie, la decisione valorizza il controllo sulla motivazione del diniego. L’assenza di una verifica concreta sull’idoneità del programma determina un vizio che impone il riesame. Ne deriva un rafforzamento del sindacato sulla decisione giudiziale, che non può più rifugiarsi in formule di stile, ma deve esplicitare il percorso logico seguito.

In definitiva, la pronuncia contribuisce a ridefinire il rapporto tra giurisdizione e giustizia riparativa, spostando l’asse da una concezione concessiva a una logica di accesso regolato ma effettivo. Il giudice non è chiamato a valutare se l’imputato “meriti” la giustizia riparativa, ma se, in concreto, essa possa avere una funzione utile e non pregiudizievole.

Resta, sullo sfondo, una questione più ampia: se la giustizia riparativa debba essere considerata un segmento accessorio del sistema penale o, piuttosto, un suo possibile principio di trasformazione. La sentenza sembra propendere, almeno in parte, per la seconda ipotesi. E proprio per questo impone al giudice uno sforzo ulteriore: abbandonare automatismi e categorie tradizionali per misurarsi con la specificità del conflitto umano che ogni reato porta con sé.