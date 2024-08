Giornalista aggredito, la nota di solidarietà dell’Ast

Firenze – L’incredibile vicenda del giornalista Gabriele Altemura, di Canale 50 News Versilia, ritrovatosi aggredito mentre svolgeva il suo lavoro documentando una rissa nel viareggino, ha fatto scattare l’immediata reazione non solo della politica, ma anche e soprattutto dell’Associazione Stampa Toscana, che, tramite il suo presidente Sandro Benucci, dirama una nota pesante. Dichiarandosi, con tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana, “convintamente al fianco del collega Gabriele Altemura, cronista di Canale 50 News Versilia, aggredito a Torre del Lago, mentre stava facendo un servizio, insieme al cameraman, in una zona particolarmente “calda” a causa di risse e spaccio. Sono intervenuti i carabinieri, ma Altemura è dovuto ricorrere alle cure del medico. Poi ha presentato la denuncia”.

“Assostampa Toscana, dopo aver sottolineato ancora una volta il ruolo determinante dei giornalisti, impegnati a far luce in situazioni di pericolosità e degrado come nella zona della Versilia dove era stava lavorando Gabriele Altemura, si rivolge alle autorità, in questo caso al prefetto di Lucca, Giuseppina Scaduto, che ha già mostrato alta sensibilità nella tutela della nostra professione, affinchè i giornalisti possano muoversi liberamente, denunciando situazioni di pericolo che incombono su tutti i cittadini”, si legge nella nota..

“Assostampa si dichiara a disposizione del collega e della redazione di Canale 50 News Versilia per qualsiasi iniziativa intendano promuovere e plaudono all’impegno di tutti i giornalisti che assicurano l’informazione a Viareggio e zone limitrofe, che in questa estate 2024 hanno affrontato difficoltà e rischi per raccontare situazioni di violenza in strada da parte di gang criminali che hanno come obiettivo residenti e turisti”.