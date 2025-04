Arte e cultura come facilitatori delle relazioni internazionali. Un tema che è stato già dibattuto su queste pagine (https://www.thedotcultura.it/arte-e-musei-la-diplomazia-culturale-motore-di-pace/), che ha preso plasticamente vita nell’ambito dell’evento titolato Collezione Farnesina: la via digitale per la diplomazia culturale, un’operazione che ha reso possibile la visita virtuale di quello che, oltre a essere la sede del Ministero degli Esteri italiano, è anche una straordinaria opera d’arte e galleria artistica, dove la grande arte italiana si respira nelle stanze, nei corridoi, negli ambienti dove passano la politica e le relazioni internazionali.

Un canale, quello digitale, che permette di proiettarsi nello splendido biglietto da visita della cultura italiana novecentesca, da sempre conscia della potenzialità delle opere d’arte di diventare straordinari veicoli di comunicazione fra i popoli e di trasportare messaggi di apertura e dialogo fra tradizioni e culture diverse. Un approccio universale alla diplomazia culturale che è diventato motore dell’iniziativa, ovvero rendere disponibile su Google Arts & Culture la collezione d’arte italiana del Novecento del Palazzo della Farnesina, quartier generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Marco Maria Cerbo, Consigliere d’Ambasciata e Capo dell’Unità per il Coordinamento degli Istituti Italiani di Cultura, Ministero Italiano degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, in una nota, mette in luce la profonda motivazione che ha presieduto a questa scelta. “L’arte ha il potere di trascendere i confini e costruire ponti. Per questo è diventata uno strumento diplomatico. La Collezione Farnesina, ospitata nel Palazzo della Farnesina — sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma — esemplifica questo potere. Questo capolavoro architettonico, progettato all’inizio del XX secolo, fornisce uno sfondo straordinario per una collezione che presenta l’arte e la cultura italiana al mondo attraverso una rete di ambasciate, consolati e istituti di cultura italiani.

Più che una semplice esposizione, la Collezione Farnesina promuove attivamente il dialogo e la comprensione interculturale, presentando una vasta gamma di arte italiana del XX secolo, tra cui opere di maestri come Piero Dorazio, Michelangelo Pistoletto e Arnaldo Pomodoro. Ora, in collaborazione con Google Arts & Culture, questa missione diplomatica e culturale assume una dimensione digitale, consentendo a chiunque, ovunque, di sperimentare la bellezza e il significato del Palazzo della Farnesina e della sua collezione”.

Del resto, lo stesso Palazzo della Farnesina è più di una semplice sede ministeriale, come ricorda Cerbo, dal momento che, oltre a ospitare una collezione d’arte, è essa stessa uno splendido esempio di architettura razionalista. La vocazione all’arte della struttura venne a galla già negli anni ’60, quando il Palazzo della Farnesina divenne la sede del Ministero degli Affari Esteri. L’arte divenne immediatamente centrale nella sua identità e un concorso pubblico portò splendide opere d’arte site-specific nelle sue sale.

Sottolinea Amit Sood, Google Arts & Culture: “Sotto la guida del Ministero degli Affari Esteri, la digitalizzazione della Collezione Farnesina ne svela la straordinaria ricchezza culturale a un pubblico globale. Questo progetto amplifica la vitale missione di diplomazia culturale della Farnesina, offrendo accessibilità inedita e narrazioni coinvolgenti che superano i confini geografici, connettendo le persone con l’arte e la storia della Farnesina e rafforzando i legami culturali globali”.

Così, il viaggiatore virtuale può navigare con Street View tra i grandi saloni, o farsi accompagnare dalla protagonista della nuova striscia a fumetti digitale dell’illustratore e fumettista italiano Alessandro Baronciani, seguendola mentre esplora le maestose sale in una giornata estiva a Roma, ammirando la collezione attraverso una nuova lente. Il progetto

ha coinvolto quattro Creator YouTube, che hanno reinterpretato il patrimonio artistico della Farnesina con le loro prospettive uniche e approcci creativi. Si accede alla Collezione Farnesina con goo.gle/collezionefarnesina o con l’app Google Arts & Culture, disponibile per Android e iOS.

Nella presentazione del progetto, Annette Kroeber-Riel, – VP, Government Affairs & Public Policy, Europe, ha ricordato: “Vogliamo invitare il mondo di nuovo in Italia – e alla Farnesina – mostrando la sua straordinaria collezione, online. La missione di Google è organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili. Con questa missione in mente, più di 10 anni fa, abbiamo creato Google Arts & Culture: una piattaforma per democratizzare l’accesso alla cultura, mettendo il patrimonio culturale a portata di mano – e in tasca – di ogni utente di Internet. Questa collaborazione tra Google Arts & Culture e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non solo dimostra come l’Europa e gli Stati Uniti debbano continuare a lavorare insieme. Rappresenta anche una potente sinergia tra tecnologia e diplomazia. In un mondo spesso segnato dalla divisione, è essenziale trovare nuovi modi per connettere e promuovere l’empatia e il dialogo. Sfruttando la portata delle piattaforme digitali, possiamo trascendere le barriere geografiche e culturali, permettendo all’arte e alla cultura di diventare un linguaggio universale di comprensione. Google si impegna a supportare istituzioni come il Ministero nell’utilizzo di questi strumenti per rafforzare le relazioni internazionali e promuovere lo scambio culturale. Crediamo che questo progetto servirà da modello per iniziative future, dimostrando il potere trasformativo della diplomazia culturale digitale”.