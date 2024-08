Lucca, trasposto in fiction romanzo di Tobino

Lucca – Sarà la super casa di produzione Endemol ad occuparsi di trasporre in una fiction tv un romanzo inquietante e urticante di Mario Tobino, “Le libere donne di Magliano”. L’opera fu pubblicata nel 1953 dal medico psichiatra all’Ospedale psichiatrico di Maggiano, alle porte di Lucca, e accese in questo modo una luce sulle condizioni degli internati negli ospedali psichiatrici attraverso un viluppo di storie che diventerà appunto una una fiction per la Rai.

Dalle voci sul tema, la serie vedrebbe alla regia Michele Bravi e alcune scene, girate a Lucca, nel centro storico, potrebbero prendere il via già in autunno. Mentre già si comincia a cercre le comparse legate al territorio, il nome dell’interprete principale, che impersonerà Mario Tobino è quello di Lino Guanciale, attore molto amato e stimato, non solo dal grande pubblico.