Giorgio La Pira in dialogo con le claustrali: un volume con documenti inediti

Firenze – Una serata in ricordo di Giorgio La Pira con la presentazione del volume “Monasteri in dialogo con il mondo – Giorgio La Pira e le claustrali: inediti dall’archivio di Raffaello Torricelli”, a cura di Andrea Fagioli ed Elena Giannarelli, editore Sarnus.

L’evento, organizzato dalla Comunità Giovanile San Michele di Firenze in Collaborazione con ArCTon (Archivi di Cristiani nella Toscana del Novecento) e la Fondazione Giorgio La Pira avrà luogo lunedì 10 Novembre 2025 alle ore 18,00 presso l’Auditorium della Comunità in Via Don Mario Lupori, già Via Pietro Cosimo, 21.

ll volume, basato su una ricca documentazione d’archivio, è dedicato al rapporto che legò Giorgio La Pira e le claustrali dei monasteri fiorentini. Lo spunto è offerto dalle lettere inviate nella prima metà degli anni Cinquanta dalle madri badesse al Sindaco Santo, che le sollecitava a entrare in una grande “rete di preghiera” di respiro internazionale. Lettere e parole sempre di illuminante attualità nel mondo presente. I testi e le immagini sono testimonianza di uno scambio di idee e propositi basato sull’incontro e il sostegno reciproco, e offrono anche un’occasione per riscoprire una spiritualità femminile che assume contorni concreti e percepibili nei luoghi nei quali si esprime.

Saranno presenti MONS. GHERARDO GAMBELLI Arcivescovo di Firenze, PIERO MEUCCI Presidente Associazione Arcton ETS; PATRIZIA GIUNTI Presidente Fondazione Giorgio la Pira.

Interverranno: ELENA GIANNARELLI, docente, curatrice del volume; MONS. GILBERTO ARANCI, responsabile Archivio storico diocesano; MADRE MARIA GIOVANNA MANETTI O.S.B. Abbadessa del Monastero delle Benedettinedi Santa Marta in Firenze.

Modera: ANDREA FAGIOLI, giornalista, curatore del volum