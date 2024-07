Gioco delle tre carte, primi risultati della nuova ordinanza

Firenze – Approvata e subito operativa l’ordinanza contro il gioco delle tre carte: come previsto dal nuovo provvedimento della sindaca, quattro organizzatori del gioco sono stati multati ieri in Borgo San Lorenzo dalla Polizia municipale per 400 euro ciascuno e uno oggi in via degli Avelli per ulteriori 400 euro, per un totale di 2mila euro. I quattro organizzatori di Borgo San Lorenzo, tutti stranieri, sono stati sottoposti anche al sequestro del tappetino, delle campanelle e dei 130 euro provento dell’illecito; mentre in via degli Avelli, oltre alla sanzione, è scattato il sequestro delle attrezzature e di 200 euro in contanti.

“Subito un primo segnale dell’importanza della nuova ordinanza sindacale per il contrasto al fenomeno – ha detto l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio – uno strumento più efficace che abbiamo voluto offrire agli agenti della nostra Polizia municipale e alle forze dell’ordine impegnate nella repressione. Se i consiglieri di opposizione si cimentano nel gratificante, per loro, ruolo di videomakers, la nostra polizia municipale è impegnata nei controlli mirati e nelle sanzioni”.