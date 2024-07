Ispezione a Sollicciano, oltre 25mila euro di sanzione

Firenze – Un verbale di prescrizione pesantissimo a carico della direttrice del carcere di Sollicciano Antonella Tuoni è stato esteso dagli ispettori del Dap che hanno ispezionato il carcere fiorentino, circa due settimane dopo l’ultimo suicidio di un detenuto ventenne. Sono svariate anche le denunce dei detenuti circa lo stato di detenzione, condizioni ben note e più volte rilanciate anche su queste pagine. Inoltre, fascicolo in procura, per l’apertura di un’inchiesta per i resti che, in quanto datore di lavoro, sono contestati alla direttrice. Infine, scadenza di 90 giorni per rimettere a posto tutto ciò che non va nell’istituto penitenziario fiorentino. È questo il risultato delle due visite che gli ispettori del Dap hanno compiuto a partire dalla metà di giugno per poi tornare a inizio luglio.