Foreste Casentinesi, continua con una festa l’alleanza con la didattica

Arezzo – Una mattinata di festa per le scuole del versante toscano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. L’appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno quando, dalle 9.30, il borgo di Moggiona ospiterà l’atto conclusivo del progetto “Un parco per te” che, solo nell’ultimo anno scolastico, ha coinvolto duecento giovani alunni in percorsi educativi

volti a sensibilizzare su tematiche quali biodiversità, ricchezza forestale e tutela della natura. L’iniziativa ha fatto tappa in ben ventidue classi di scuole primarie e secondarie di primo grado che, a coronamento dell’intero percorso, potranno ora vivere un comune momento di ritrovo tra laboratori didattici, attività all’aria aperta e premiazioni delle classi coinvolte.

“Un parco per te” rappresenta uno dei progetti didattici più longevi e partecipati condotti dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, affondando le radici nel lontano 2007 per avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza dell’ambiente naturale con l’obiettivo di sviluppare consapevolezza, rispetto e senso di appartenenza. Tutor, educatori ambientali e guide hanno collaborato con gli insegnanti per accompagnare bambini e ragazzi in percorsi di circa venti ore per classe in cui, dopo una prima presentazione del Parco, sono stati approfonditi specifici argomenti di interesse degli stessi alunni di carattere naturalistico, storico o culturale. Il progetto ha dunque trattato flora e tradizioni, fauna ed etnografia, con gli studenti che hanno poi realizzato materiale grafico, testuale o multimediale per raccontare la loro esperienza.

La mattinata del 4 giugno, dunque, sarà una vera e propria occasione di incontro tra alunni di diversi istituti organizzata dall’ente Parco in collaborazione con cooperativa Oros e Pro Loco di Moggiona dove saranno proposti laboratori, condivisione delle attività svolte e consegna dei diplomi di “Classe Guida del Parco”.

Tutto questo, a conferma dell’attenzione rivolta dal Parco Nazionale verso il mondo dell’istruzione che è stata recentemente testimoniata dall’attivazione di un progetto di doposcuola a Badia Prataglia che, oltre a garantire un prezioso servizio alle famiglie e a

incentivare la permanenza nei borghi montani, è stato ispirato ai principi della “outdoor education” a contatto con la natura per scoprire il valore e la ricchezza dell’ambiente circostante.

“Crediamo fortemente nel valore della didattica e dell’educazione nelle scuole – commenta Claudia Mazzoli, presidente facente funzione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, – perché rappresentano strumenti fondamentali per costruire una maggiore sensibilità verso l’ambiente e il territorio, consolidando il senso di appartenenza necessario per avere cura di un luogo. Con il progetto “Un parco per te” abbiamo coinvolto ben duecento studenti nel solo versante toscano del parco a cui è stata offerta l’opportunità di conoscere da vicino il patrimonio naturalistico e culturale che li circonda, trasformando curiosità e scoperta in

consapevolezza e rispetto”.