Premio Bargellini, vince una tesi sulla questione identitaria palestinese

Firenze – Il bando della VII edizione del Premio “Lorenzo e Donato Bargellini” ha inteso portare l’attenzione sugli scenari di guerra – conflitti in corso e processi di militarizzazione in atto – e sulle loro implicazioni sociali. “Si tratta di fenomeni che ci portano a confrontarci con l’industria della guerra, i colonialismi, l’ineguale distribuzione delle risorse, le migrazioni, gli apparati di controllo e gli esiti dei dispositivi legali creati alla fine della II guerra mondiale, compreso l’apparato del diritto internazionale – si legge nella nota diffusa dalla segreteria del Premio – e con tutto quello che questo può comportare sulla vita quotidiana di persone e gruppi, sulla loro possibilità di agire e di immaginare scenari futuri. Ha quindi valorizzato tesi focalizzate su questi campi di ricerca attraverso analisi originali, criticamente fondate e impegnate, che hanno esplorato le esperienze di resistenza (passate e presenti) prodotte dalle comunità/territori/piazze in termini sia di pratiche che di approcci e immaginari”.

La Commissione ringrazia tutte le persone che hanno inviato le loro tesi magistrali e di dottorato. Ognuna di esse, senza eccezione, ha mostrato quanto siano importanti e sentiti i temi, le visioni del mondo e la sensibilità che sono stati al centro delle vite di Lorenzo e Donato Bargellini.

Dopo un attento lavoro di valutazione, la Commissione ha convenuto di attribuire il Premio assieme a una Menzione di merito.

La Commissione attribuisce il Premio Lorenzo e Donato Bargellini VII ediz. 2025 alla Tesi Rappresentare Palestina. Pratiche cinematografiche e articolazioni identitarie palestinesi di Maria Elena Marabotto Petrelluzzi, tesi di Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche ed Etnologiche, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Menzione di merito per la tesi Attivismo ebraico per la Palestina a Berlino: Pratiche di solidarietà e contromemoria diasporica come resistenza alla Staatsräson tedesca, di Daniel Calò, tesi di Laurea Magistrale in Antropologia culturale ed etnologia, Università di Bologna.

La consegna del premio e il pranzo sociale si terranno domenica 7 giugno a partire dalle 12 presso Un Tetto sulla Testa APS, Progetto Autorecupero ex- Bice Cammei, in via Aldini, 5 a Firenze.

Per il pranzo, occorre prenotare entro il 4 giugno: whatsapp 328.0430550 .