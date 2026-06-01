Firenze ha ricordato il sindaco Primicerio a un anno dalla morte

Firenze – Firenze ha ricordato Mario Primicerio, sindaco di Firenze dal 1995 al 1999, nel primo anniversario dalla sua scomparsa. Il 30 maggio al cimitero di Rifredi, alla presenza della sindaca Sara Funaro, dell’assessora alla memoria Benedetta Albanese, del consigliere Massimo Fratini, della moglie Angela con altri familiari, e del Gonfalone del Comune di Firenze, è stata deposta una corona di alloro.

“Oggi, nel primo anniversario della scomparsa di Mario Primicerio, Firenze si raccoglie con gratitudine e rispetto davanti alla sua memoria – ha detto la sindaca Funaro -. Deporre questa corona di alloro significa rendere omaggio non soltanto a un grande sindaco, ma a un uomo che ha interpretato il servizio pubblico con rigore, umanità e straordinaria visione civile. Primicerio ha lasciato un segno profondo nella nostra città: il suo modo di amministrare, sempre sobrio, autorevole e concreto, continua a rappresentare un esempio per chi ha responsabilità istituzionali. È stato un protagonista della vita pubblica fiorentina e nazionale, capace di coniugare l’altissimo profilo accademico con una grande attenzione alle persone e ai bisogni della comunità. Se Firenze è città capace di costruire legami, stimolare il confronto e il dialogo, accogliere e dimostrare solidarietà, lo dobbiamo moltissimo a lui. Ricordarlo oggi significa anche riaffermare i valori che ha incarnato: il dialogo, il senso delle istituzioni, la cultura della pace, l’impegno civico vissuto con discrezione e competenza. Il modo migliore per onorarne la memoria è portare avanti la sua eredità con riconoscenza, continuando a costruire pace”.