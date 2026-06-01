A 80 anni dalla nascita, i festeggiamenti per la Repubblica italiana

Firenze – Martedì 2 giugno 2026 , 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, Firenze si prepara per la ricorrenza, che commemora il referendum del 2 giugno 1946 con cui il popolo italiano e, per la prima volta, anche le donne, scelse la forma repubblicana di governo. Le celebrazioni si terranno in piazza della Repubblica e piazza della Signoria.

Ecco il programma:

La giornata ha inizio alle ore 10, in piazza della Repubblica, dove tiene l’alzabandiera solenne. Alle 10:30, in piazza della Signoria, si svolge la celebrazione ufficiale della ricorrenza. Al termine della cerimonia, il Prefetto procede alla consegna delle onorificenze conferite dal Capo dello Stato. Alle 18, sempre in piazza della Signoria, è in programma la proiezione del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

Alle 20:45, in piazza della Signoria, viene trasmessa la diretta RAI dello spettacolo I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum, in collegamento dalla piazza del Quirinale di Roma.

Inoltre, dal 9 fino al 12 giugno, resterà aperta l’esposizione della mostra “Marianne d’Italia” nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio.

Il 9 giugno cade anche un’altra data importante per la Repubblica che verrà, una tappa imprescindibile per la fondazione e la storia di quella che sarà la nuova Repubblica italiana, sorta dalle ceneri del fascismo. Infatti, si rinnova il ricordo, nell’ottantanovesimo anniversario della morte, dell’uccisione dei fratelli Rosselli. I due fratelli vennero infatti assassinati a Bagnioles de l’Orne il 9 giugno 1937 dall’organizzazione terroristica di destra francese della Cagoule, su mandato dei servizi segreti del governo fascista italiano.

L’evento verrà ricordato a Firenze in mattinata con la consueta deposizione delle corone da parte del Comune, al sacrario dei Rosselli, al cimitero di Trespiano. Nel pomeriggio si svolgerà il seguente programma della Fondazione Circolo Rosselli: alle ore 16.30 allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101 rosso, ci sarà il dono del busto di Carlo Rosselli, opera dello scultore Mario Coppetti di Cremona, da parte della figlia Silvia. Interverrà l’assessore Paolo Carletti del Comune di Cremona.

Alle ore 17 ci sarà presentazione dei libri ‘Carlo e Nello Rosselli’, a cura di Valdo Spini (Thedotcompany, Reggio Emilia 2025) e ‘Scritti politici e autobiografici/Carlo Rosselli”, a cura di Giuseppe Moscati. Interverranno i curatori, Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli e Giuseppe Moscati, presidente Fondazione Centro Studi Aldo Capitini.

Alle ore 18.30 allo I.I.S. Alberti-Dante. via San Gallo ci sarà una conferenza agli studenti del presidente Spini.

“Non dimentichiamo mai questo anniversario – ha dichiarato Spini -.sia per il valore del sacrificio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, sia per il contributo che Carlo ha dato sul piano politico e che Nello ha dato sul piano storico, alla cultura del nostro paese consacrando il binomio Giustizia e Libertà come i punti di riferimento ideali delle ideologie democratiche dei nostri tempi”.

Foto dal sito del Comune di Firenze, www.comune.fi.it