Firenze è ancora più bella se la scopri in bicicletta

Firenze – La capitale del Rinascimento, la città dove hanno lasciato le loro tracce uniche e fondamentali talenti noti in tutto mondo, come Leonardo, Michelangelo, Brunelleschi, Botticelli e tanti altri. Un luogo da attraversare e da scoprire anche nei suoi angoli più nascosti per sperimentare prospettive inedite e scorci che fanno parte della storia. Magari in bicicletta.

Grazie a Mauro Bonciani, giornalista e scrittore, ha appena visto la luce “Firenze in bici”, Edizioni Le Lettere, collana Piccole storie illustrate, 2024, la prima guida storico culturale, divisa in dieci itinerari cittadini per apprezzare, rigorosamente in bici, percorsi naturali, artistici, architettonici. Dalle vie del centro storico alle piste lungofiume, l’Arno, con la sua stupefacente bellezza, visuali differenti e storie diverse. La ricchezza di un luogo unico visitato attraverso salutari pedalate, adatto a grandi e piccoli.

Nel volume sono presentate cinque escursioni più impegnative, che riguardano i luoghi intorno il capoluogo toscano, come il Chianti dove la dolcezza delle colline è carico di viti dal prezioso vino e Fiesole, con la sua storia etrusca e poi romana.

Scrive Paolo Ciampi, anch’egli giornalista e scrittore nella sua presentazione: “Firenze è città che più di molte altre può farsi scoprire in bicicletta. Vale certo per i turisti… ma vale anche per noi, per chi questa città la abita e la ama, anche quando ha molti motivi per parlarne male”.

Mauro Bonciani, che con questa guida unisce le sue due grandi passioni, la bici e la cultura fiorentina, ci invoglia, sempre pedalando, ad esplorare i musei, l’Oltrarno, le basiliche, le ville medicee di Careggi e Castello, il parco delle Cascine, il piazzale Michelangelo, proponendo pause e “interruzioni” culturali per un approfondimento storico, per vedere un capolavoro minore, per guardare il panorama e riflettere sul significato della fiorentinità. Un modo originale per investigare la città fuori dagli schemi obbligati del turismo ad ogni costo.

La guida, dedicata agli amanti di Firenze, agli appassionati di bici e a tutti i cicloturisti, contiene cartine e foto a colori.

Mauro Bonciani, nato a Firenze nel 1961, figlio di operai e contadini, biologo, appassionato di storia della sua città e di bicicletta, è giornalista professionista. Scrive sul «Corriere Fiorentino».

Per Le Lettere ha pubblicato “Le grandi battaglie della Toscana”, “Fratelli di Toscana, Amerigo Vespucci. Il fiorentino che inventò l’America”, “Firenze com’era e com’è” e, nel 2021, “Novantanove volte Firenze. Un viaggio in una città sorprendente”.