Firenze, bloccati i treni e la tramvia

Firenze – Una lunga giornata di manifestazioni e presidi, che continua nella notte con le iniziative di fronte alla strutture sanitarie. Lo stop ( con l’arresto dei volontari) della Flotilla continua a produrre conseguenze forse non del tutto attese dal governo. Firenze al pari di altre città italiane risponde con la mobilitazione. Il presidio partito da piazza Indipendenza diventa a poco a poco un fiume in piena, si parla di almeno 5milapersone, che non si fa fermare neppure dalle cariche di polizia. Gli agenti schierati a difesa della stazione hanno chiuso i cancelli ma nonostante tutto i manifestanti riescono ad arrivare ai binari, festeggiando con il lancio di fuochi di artificio. Bombe carta e lancio di bottiglie, fumogeni. La protesta non si ferma al capoluogo. Bloccata la stazione anche a Livorno, mentre almeno 2mila persone, secondo notizie di Sudd Cobas, bloccano l’autostrada a Prato. Ma la protesta sale in quasi tutte le città toscane. Intanto, c’è attesa per lo sciopero generale di domani, proclamato da CGIL e USB.

Foto di Sauro Poli