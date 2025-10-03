Il voto in Toscana: recuperare il ruolo centrale delle assemblee

Severino Saccardi, direttore della rivista «Testimonianze» offre in questa intervista l’ottica particolare di un uomo di cultura, a pochi giorni dal voto regionale toscano previsto per il 12 ottobre.

Quali impressioni, sentimenti e valutazioni le suscita una scadenza politica ravvicinata come quella delle elezioni regionali?

R. Non mi fa mica una domanda facile. Io faccio una valutazione personale; in questo l’uomo di cultura (che, certo, ha forse qualche strumento a sua disposizione in più) esprime una posizione come un’altra. È un cittadino come tutti gli altri cittadini. C’ è molta cultura (e non lo dico in senso demagogico e populistico) nel sapere far bene il pane, coltivare la terra, riparare le tubature di un impianto idraulico. È una lezione che ci aveva dato un grande maestro, poeta e scrittore come Gianni Rodari con il suo Gli odori dei mestieri. La cultura, oltre che di libri (che vanno letti, beninteso, e in gran numero, perché leggere fa bene all’anima e alla mente), deve nutrirsi di vita e di contatti con il prossimo. Altrimenti è pura erudizione. È un’altra cosa. Dunque, le esprimo la mia valutazione, che è la valutazione di un cittadino comune. Opinabile, come tutte.

D. Va bene. Obiezione accolta. E qual è, dunque, la sua valutazione?

R. È chiaro che, quello delle elezioni amministrative regionali, è un passaggio molto importante. Che ha anche un evidente, e non piccolo, significato politico. L’autonomia regionale è un elemento non di poco conto del nostro ordinamento e della nostra architettura istituzionale. Anche se le Regioni, come enti autonomi, furono varate, se non sbaglio, solo nel 1970. Si tratta di enti molto più vicini alle comunità locali e ai loro bisogni. Naturalmente, poi, sappiamo che il cammino concreto delle Regioni, nella sua diversificazione e nelle sue articolazioni, ha comportato luci e ombre. Si pensi ai particolarismi esasperati e alle differenze incomprensibili di disposizioni e comportamenti nel tempo dell’emergenza Covid, che, invece, avrebbe richiesto messaggi chiari e univocità di intenti. Con le Regioni, è innegabile comunque, che si siano fatte buone cose, ma si è dato vita anche ad un altro settore del ceto politico che, talora, dà l’impressione di vivere in una dimensione di autoreferenzialità che a molta gente (in tempi di antipolitica e di ascolto delle sirene populiste) non piace. Il che non toglie che vi siano buoni presidenti di Regione buoni presidenti del Consiglio Regionale (come ci sono stati in Toscana e come sono stati, secondo il mio personale giudizio, il presidente della Giunta Eugenio Giani e il presidente del Consiglio Antonio Mazzeo), buoni assessori e buoni consiglieri. Stando in un Consiglio Regionale si possono fare delle buone cose ed è possibile collaborare talora con validi colleghi (non solo del proprio Gruppo, ma anche di altri Gruppi politici, di maggioranza e di opposizione). Al di là delle appartenenze politiche, bisogna saper valutare la stoffa umana delle persone. E trovare convergenze là dove è ragionevolmente possibile, senza pregiudizi e settarismi inconcludenti. Anche i collaboratori tecnici e i dirigenti, del settore amministrativo legislativo e culturale sono preziosi. Un supporto importante, perché ti aiutano ad orientarti nel lavoro. Non si tratta solo di burocrazia come, a volte, viene, dispregiativamente e superficialmente, raccontato.

D. L’esperienza del Consiglio Regionale, se non ricordo male, lei l’ha fatta in prima persona….

R. Ricorda bene. Io sono stato eletto nel 2005 e ho fatto, dunque, la legislatura 2005-2010 e, poi, ho fatto un pezzetto di legislatura (ma solo alla fine) del 2010-2015, recuperato come primo dei non eletti. Che dire di esperienze come queste? Che, certo, si possono fare buone attività e ci si può impegnare a dare al meglio il proprio contributo. Ma il problema, però, è di carattere strutturale. Le assemblee elettive, che conservano, certo, la loro importanza, hanno perso ruolo e centralità. È una tendenza generale. Dicendolo in modo rozzo e schematico, l’esecutivo prevale sul legislativo e sulla dimensione assembleare. L’elezione diretta, nei Comuni, dei sindaci e, nelle Regioni, l’attribuzione degli attuali poteri ai presidenti ha configurato una situazione ed equilibri del tutto nuovi. Certo, anche in senso positivo. Ha dato governabilità, stabilità e continuità di governo, ma ha, d’altra parte, obiettivamente declassato il ruolo delle assemblee elettive. La grande maggioranza di leggi e delibere sono di emanazione della Giunta e non di iniziativa consiliare. I Consigli producono mozioni e appelli, possono proporre emendamenti e certo, importante, rimane il lavoro nelle commissioni. Ma penso che le assemblee e le istituzioni dovrebbero recuperare un loro ruolo soprattutto nel lavoro di verifica e controllo dei provvedimenti che vengono approvati.

D. Se le assemblee hanno perso di ruolo allora, davvero, hanno ragione quelli che decidono di non andare a votare. O no?

R. Ma no! A votare è bene andare, eccome! Certo, la motivazione è calata e le cifre dell’astensionismo (ho l’impressione, soprattutto, dell’astensionismo dell’elettorato di sinistra) è in visibile aumento. Il che non è segno di buona salute per le condizioni della nostra democrazia. Le cause sono note. Dovute anche al fatto che non esiste più il vecchio sistema di partiti, che avevano i loro limiti e le loro storture (e che spesso erano gravati dal peso dell’ideologia), ma che fungevano da corpi intermedi nel rapporto fra la società e le istituzioni, canalizzavano il sentire della pubblica opinione e la orientavano. C’era la contrapposizione politica anche feroce, ma c’era passione autentica e chi la pensava in maniera diversa era considerato un avversario (da combattere, ma anche, spesso, da rispettare) e non un nemico da ridicolizzare e insultare, come si fa oggi in ceti talk show e in certi spazi social. Quella dei social è stata una grande occasione perduta. Di per sé sarebbero uno strumento prezioso di relazione (sia pure a distanza) e di democrazia. Ma spesso vi circola, invece, veleno, risentimento e molta ignoranza (di persone che parlano di tutto; soprattutto di questioni che non si conoscono e su cui si scrive sempre con il dito puntato da maestri di morale e di indignazione) che produce risentimento, polarizzazione di sentimenti estremi, intolleranza Ma, forse, ci siamo spostati su un terreno un po’ troppo di carattere generale. Torniamo pure alle Regionali.

D. Torniamo alle Regionali. La situazione della Toscana come la vede?

R. Bisogna vedere in che senso si parla della questione. Se ci si riferisce alle prospettive dei risultati elettorali, come si sa, il centrosinistra o, meglio, il «campo largo», insomma l’attuale coalizione, è data in ampio vantaggio. Si tratta di sondaggi, certo. Ma penso che, ragionevolmente, essi abbiano un buon livello di fondatezza. Con due postille a margine, però: la prima è relativa alle dimensioni dell’astensione dal voto (che, ripeto, ritengo, o temo, che sia soprattutto astensionismo «di sinistra»); la seconda è relativa alla capacità di questa possibile maggioranza di assicurare un’azione coerente (ripeto: coerente) di governo una volta vinte le elezioni. Con tutto questo, e con tutto il rispetto (come deve essere in democrazia) per chi fa una valutazione e una scelta opposta, ritengo che votare la coalizione raccolta attorno ad Eugenio Giani sia la scelta più opportuna e più sensata per la Regione. Intendiamoci: l’alternanza in sé è una buona cosa ed è il sale del sistema democratico. Ed ogni tanto cambiare il manovratore alla guida della macchina di comando può essere salutare. D’altronde (attenzione!) una buona parte della nostra «rossa» Toscana è già amministrata dal centrodestra che, questa volta, con un candidato più moderato e credibile come Tomasi, pare interessato a giocare in modo più serio e più impegnato le sue carte. Ma la Toscana, con tutte le critiche e i rilievi che si possono fare, ha complessivamente un sistema di buon governo. Questo, almeno, a me pare. Non mi pare sia adesso, il caso di cambiare. E ritengo che questo rimanga l’orientamento maggioritario dei cittadini elettori. Poi vediamo.

D. Elementi di buongoverno e manchevolezze. Ce ne vuol parlare?

R. Il buon governo (meno male, nella regione di Lorenzetti e del suo emblematico dipinto, a Siena) non manca. Sono state fatte delle buone leggi; la sanità toscana (pur con i miglioramenti che si potrebbero fare e le falle che, talora, si presentano) è più che buona; una delle migliori d’Italia (con punte di eccellenza) insieme a quella dell’Emilia Romagna (anche se buone, va ammesso, pur se gestite con criteri diversi, sono anche quelle di Regioni di altri colori politici: come Veneto e Lombardia); in Toscana si ha attenzione al sociale (anche se qui ci sarebbero integrazioni da proporre e rilievi da fare: i bisogni sono tanti!) e si fa una politica culturale di qualità. Merito della Giunta e anche del lavoro della commissione cultura del consiglio Regionale. Molto interessante il recente e partecipato incontro sugli Stati Generali della Cultura promossi dalla presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi. È augurabile che da lì scaturiscano, concretamente, buoni frutti. Ed è auspicabile che Cristina, che si candida per un nuovo mandato in Consiglio possa, nei prossimi anni, farsene garante.

D. Va bene. Parliamo dell’altra faccia della medaglia. Cosa c’è che non va?

R. La Toscana (ma mica solo la Toscana; anche altri territori e, se vogliamo prenderla alla larga, il mondo intero) ha da confrontarsi con un momento delicato e complesso. La politica (che ha sempre meno potere; il potere spesso è dislocato altrove), anche quando ha buone intenzioni, non ce la fa a stare dietro ai problemi che si presentano. O non ha gli strumenti per affrontarli. È cambiato il mondo. Si prendano due questioni: quello delle nuove povertà, dei bisogni sociali e delle diverse forme di marginalità; e quello invece, sentitissimo, anche in una città come Firenze, della sicurezza. Apparentemente sono questioni che si elidono. Una è patrimonio ideologico della sinistra e l’altra della destra e delle sue allarmistiche campagne «securitarie». Niente di più sbagliato. Sono due problemi, entrambi, reali, e vanno entrambi, non strumentalmente, e insieme, presi sul serio.

D. Giusta istanza. E come si fa?

R. Mi faccia dire. Sono due dimensioni (interventi sociali) e repressione della micro (e meno micro) criminalità, con la conseguente punizione di chi arreca danno al prossimo (che non può essere sempre relativizzato nel suo significato, attribuendone l’origine a cause sociali) che hanno più legami fra loro di quanto non si pensi. Se si agisse coerentemente in entrambe le direzioni credo che potrebbe esserci un significativo riavvicinamento della gente (soprattutto della povera gente, come la chiamava La Pira) alla politica. Naturalmente, procedere in questa direzione non è semplice: ci vorrebbero un accordo e una sintonia fra poteri locali e potere centrale che, spesso, non c’è. Ma questo non può essere un alibi. Si faccia, intanto, quel che è possibile fare. Poi c’è , in una grande città come Firenze (a proposito: sta per uscire un volume speciale di «Testimonianze» su La città che cambia), e non solo, il rischio dell’«Effetto Venezia». Grandi e belle città, con sempre meno attività produttive, artigianato (che non c’è più), ristorazione di qualità. il dominio dell’overtourism e i prezzi delle case, inagibili, alle stelle e i residenti che diventano residuali. La città così perde l’anima. Il turismo, intendiamoci, è una risorsa, ma deve essere diffuso, orientato intelligentemente e sostenibile. E poi c’è il terreno della cultura su cui molto di buono è stato fatto, ma molto si potrebbe ancora fare,

D. Con quali strategie? E chi, di questa esigenza, può farsi portavoce?

R. Naturalmente, è una istanza che dovrebbe essere fatta propria, con ancora più attenzione e sistematicità, dall’insieme della Giunta e del Consiglio della Regione. Ma ci possono essere personalità particolarmente sensibili e voci più insistenti su questo piano. Prima, parlavo di Cristina Giachi, che, sicuramente, potrebbe continuare a fare un buon lavoro in questa direzione. C’è poi un piccolo, ma significativo, episodio che mi piace segnalare. Il Partito Democratico ha aperto una porticina alle istanze della società civile ed ha candidato un giovane, Mattia Poggi, colto, pacato, studioso, dotato di sensibilità culturale e di passione civile. È stato, lo dico per inciso, mio ex allievo ed è redattore della rivista «Testimonianze». La rivista, naturalmente, che è una rivista indipendente e incline al pluralismo, non si schiera e non fa campagna elettorale. Ma chi scrive (insieme a molti altri amici) incoraggia Mattia (che peraltro nell’ambito delle possibili scelte per l’indicazione delle preferenze in coppia, differenziate per genere, un uomo e una donna, nella scheda, è proprio apparentato con Cristina Giachi), lo appoggia e lo sostiene. C’è bisogno di energie fresche, pulite, di giovani che credano nei diritti umani, nella partecipazione, nella sostenibilità, nella cultura che ci unisce.

D. La strada che ci viene indicando è, senz’altro, utile e feconda. Ma, scusi, a volte, non si ha l’impressione che sia proprio la società civile ad essere un po’ inerte?

R. La gente è scoraggiata, e incline alla diffidenza quando vede che i suoi problemi di fondo (casa, costo della vita, sicurezza) non vengono presi in considerazione. Ma sotto la cenere cova il desiderio di tornare alla partecipazione. Il desiderio di cambiare in meglio le cose non è spento. Vive nell’attesa che gli venga riaperta una strada. Ci sono, d’altra parte, meritorie associazioni e istituzioni che operano nel sociale (lo segnala un recentissimo numero di «Testimonianze» dedicato a Le opere di solidarietà del nostro tempo) come l’Opera della Madonnina del Grappa la comunità di S. Egidio, Oxfam, Mani Tese. Soggetti preziosi. Samaritani necessari, li definirei io.E poi, mi scusi, anche su altri piani il panorama è molto meno grigio di come lo si vuole rappresentare. Torniamo (è un fil rouge di questa conversazione) al tema cultura. Si dice che i giovani sono disinteressati, abulici, che non leggono e non scrivono più. Ma evidentemente si tratta di un luogo comune se, proprio nella nostra Toscana, a Firenze, si è potuto realizzare (alle Murate), lo scorso 19-20-21 Settembre un grande Festival di giovani, intitolato Firenze RiVista. Piccole case editrici indipendenti, giovani che fanno riviste di ecologia, letteratura, poesia (cartacee oppure on line). Un piccolo, ma significativo, mondo. Un contesto in cui già da un paio di edizioni, si sono inserite anche riviste più «storiche», come la nostra «Testimonianze», i «Quaderni del Circolo Rosselli», «Semicerchio». Riviste unite nel CRIC (Coordinamento riviste italiane di cultura). C’è insomma, a Firenze, e nella nostra Toscana, un patrimonio di volontariato culturale e istituzioni (da quelle, di grande peso, come il Gabinetto Vieusseux, che sta facendo un lavoro di qualità, all’Istituto Gramsci, ala Fondazione Nuova Antologia, per non citarne che alcune e scusandomi con quelle che non nomino, ma che vanno tenute a mente) che va avanti e che resiste. È una dimensione di spessore e di qualità, che contribuisce a dare smalto alla cultura toscana e che mantiene un sostanzioso patrimonio di memorie da preservare, digitalizzare, tramandare, attualizzare. Si tratta di realtà che hanno bisogno non di politiche assistenziali, ma certo di attenzione e di interlocuzione. Il buon Governo della Toscana che, ce lo auguriamo, potrà perdurare, ha, anche in questo settore, un lavoro (ben avviato) da approfondire e scelte decise e più ardite da compiere per dare forza a coloro che, a livello individuale o associativo, possono fornire un contributo di energie e di idee per porre un freno al degrado culturale e morale che oggi sembra, apparentemente, avvolgere e incupire il mondo e le relazioni stesse fra gli umani.

D. Ora, se mi permette, vorrei concludere questa nostra articolata conversazione, tornando a spostare l’attenzione su un tema di carattere generale. «Testimonianze», che oggi è una rivista laica, realizzata da credenti e non credenti, ha una sua matrice cristiana, anzi, specificamente cattolica. Cattolica «di sinistra», ma tant’è. Oggi, qual è il contributo dei credenti alla vita civile e politica. La loro visibilità sembra essersi del tutto eclissata. Non è così?

D. Lei, caro il mio Gino Masini (per inciso, la ringrazio per la puntualità dei temi che mi ha posto), si è fatto la domanda e si è dato la risposta. «Testimonianze» è una rivista laica, fatta insieme da credenti e non credenti, che comunque non rinnega la sua matrice cristiana e la spiccata attenzione ai temi della spiritualità, delle questioni esistenziali e di «senso», di temi antropologici che, in temini religiosi o semplicemente umani, rimandano ai grandi interrogativi sul destino di fondo degli esseri umani. Si discute molto, anche, del rapporto fede-laicità e fede-storia. Balducci, che pure era uomo di fede (e forse anche non privo di ispirazione mistica) ricordava che bisogna pure immergersi nella «polvere della storia». Non si tratta di tacitare la voce dei credenti, tutt’altro. E bisogna farsi carico di tutte quelle situazioni del mondo in cui i credenti (cristiani, tanti, ma non solo) sono perseguitati a causa della loro fede. La libertà di coscienza è alla base dei diritti umani fondamentali, che fondamentalismi e autoritarismi abitualmente calpestano. Temi di cui, nel nostro Occidente, è poco di moda trattare. La Toscana, prima Terra del mondo ad abolire pena di morte e tortura, faro di civiltà e di umanesimo, patria di Calamandrei, Codignola, don Milani, Balducci e patria elettiva di La Pira, dovrebbe farsi carico di questi temi. Molto bello, in questo senso, l’incontro sulla pace promosso in Palazzo Vecchio, con David Grossman, Noa, Wlodek Goldkorn, i palestinesi ospitati dalla Madonnina del Grappa e altre voci autorevoli, che mi scuso di non citare per esteso. Di grande significato anche la camminata notturna per la pace, che ha fatto sosta alla Sinagoga, alla Moschea ed è terminata in quel luogo d’incanto che è S. Miniato al monte, da dove si alza la voce instancabile, pacata, eppure incisiva e profonda di un uomo di grande umanità, semplicità e spiritualità come padre Bernardo Gianni. Il ruolo delle religioni, che spesso sono usate strumentalmente per fomentare divisioni e attizzare l’odio, nel promuovere la pace e i diritti umani, può essere fondamentale. È stato anche l’insegnamento di papa Francesco ed è ora il monito di papa Prevost. Che ha un tono più pacato e apparentemente più soft, ma che sa dire, a ben ascoltarlo, cose assai incisive. Se posso fare un piccolo inciso di carattere promozionale, un Corso della Libera Università Valdisieve Valdarno (LUVV), dedicato alla ricerca della speranza in un mondo di conflitti, ospiterà proprio una Tavola Rotonda che vedrà protagonisti il rabbino di Firenze Gadi Piperno, l’imam Izzedin Elzir e l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, il prossimo 10 Dicembre, alle 17,30, nella sala consiliare del Comune di Pontassieve (che è a due passi da Firenze).

D. Quindi, al dunque, il rapporto credenti-dimensione politica come lo mettiamo?

R. Non è anacronistico. C’è già tutto nel Vangelo. «Date a dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare». C’è già il principio della laicità. Il credente (e così credo che si debba fare anche nella nostra Toscana), naturalmente, cercherà di ispirarsi ai principi del Vangelo. Ma sulla loro traduzione in politica, va rispettato il criterio pluralistico delle scelte. Un «soggetto cristiano», come diceva di essere la DC, oggi non c’è più. È un portato della storia e, tutto sommato, è bene che sia così. Naturalmente, la valutazione del ruolo storico della DC è tema complesso e non si può certo parlarne qui. L’era democristiana ha comportato, certo, scelte spesso contestabili ed ha costruito un formidabile e apparentemente inscalfibile sistema di potere, ma era caratterizzata dalla cultura di governo e da una pratica politica che si nutriva anche di solidi legami con le basi popolari e faceva vivere al suo interno anche una componente di sinistra dalla forte vocazione sociale. Del resto, come abbiamo già detto, anche gli altri partiti avevano allora solidi legami sociali. Ma è sempre sbagliato rimpiangere il tempo andato e ancora più sbagliato mitizzarlo. Oggi i credenti (cristiani o di alte religioni, perché anche l’Italia e la nostra Toscana sono ormai multiculturali), come i non credenti o gli agnostici, possono, in spirito di laicità, insieme, contribuire al rinnovamento e alla riforma della politica. È la via di salvezza della nostra democrazia. A livello nazionale ed europeo ed anche a livello locale. In un tempo in cui sembra comandare la logica della prevaricazione, dell’ingiustizia e del conflitto, bisogna pur lasciare una porta aperta, dare una chance alla cultura della pace, ai diritti umani, all’attesa della povera gente e, in definitiva, alla speranza.

In foto: Severino Saccardi