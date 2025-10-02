Piano per Gaza: il processo di pace si muove in un campo minato

Il piano di Trump per Gaza per quanto possa sembrare incoraggiante è una corsa ad ostacoli. L’accordo, per ora solo sulla carta, è sostanzialmente un compromesso che permette ad entrambi i contendenti di uscire a testa alta, senza dover ammettere di non aver vinto la battaglia. Hamas ottiene la liberazione di 250 palestinesi condannati all’ergastolo, pena che scontano nelle prigioni israeliane. In aggiunta alla scarcerazione di migliaia di palestinesi detenuti per crimini minori o semplicemente in detenzione amministrativa.

Netanyahu avrebbe l’opportunità di riportare in Israele gli ultimi 48 ostaggi, vivi e morti. Quanto chiede a gran voce una larga fetta di opinione pubblica da mesi. Hamas, nello specifico i suoi vertici, ricevono un salvacondotto per lasciare la Striscia di Gaza verso lidi sicuri. Netanyahu disarma l’organizzazione terroristica.

Tranne queste chiare e concrete clausole quello che si può osservare è che in generale il piano di Trump, concertato con i Paesi arabi, è pensato come un programma commerciale, ritagliato né per Hamas né in misura minore per l’attuale governo di Netanyahu. Unprendere o lasciare imposto dall’alto dal presidente degli Stati Uniti. A riprova il fatto che non sia negoziabile. E volutamente vago nella tempistica del ritiro delle truppe israeliane, del tutto evasivo sulle figure palestinesi “tecnocrati” da coinvolgere nel futuro governo di Gaza, che non abbiano legami con il movimento fondamentalista islamico.

La conclusione è che c’è “volontà” larga, i soldi delle monarchie del Golfo, mancano tuttavia date alle tappe e mappe militari nel documento da “sottoscrivere”. Unica eccezione alla nebulosità del caso l’incarico a Tony Blair – dopo l’insignificante, deprimente e decisamente lussuosa esperienza da inviato speciale per il Quartetto in Medio Oriente – in qualità formalmente di supervisore, in realtà spedito a fare da “proconsole” di Trump nella Striscia. Comunque, il giudizio complessivo è che siamo alla vigilia di un processo di pace che si muove in un campo minato. Tanto Hamas quanto Netanyahu si sono presentati a questo appuntamento senza avere una proposta alternativa, se non qualche idea malsana e delirante subito scartata. Di fronte al nulla, gioco forza per la diplomazia statunitense e qatarina nel disegnare lo schema da seguire. Sintesi perfetta? No, però è qualcosa a cui saremmo potuti arrivare molto prima. Se non ci fosse stato il metodico sabotaggio della trattativa, purtroppo dettato dal bieco tornaconto politico o personale.

Quoniam ad hunc locum perventum est aspettiamo di capire in quale forma gli effetti dell’approvazione del piano si possono riflettere sulla stabilità interna. Da un lato la crisi di governo quasi certa per Netanyahu, con i partiti di estrema destra che sostengono la maggioranza della Knesset entrati in netta opposizione alle concessioni del piano. Vero è che Bibi potrebbe essere stanco del carico del loro peso, ed in questo modo accelera la rottura. Con la variante della doppia opzione: il voto anticipato o la nascita di un esecutivo di scopo o unità (a tempo determinato), che abbia l’appoggio dei partiti moderati. Imprimendo lo spostamento di baricentro al governo, materia off the record che Bibi deve aver fatto presente nell’incontro alla Casa Bianca.

Sul fronte palestinese l’Autorità nazionale vede affossare totalmente la propria credibilità internazionale. L’esclusione nominale dal controllo di Gaza e il rischio di vedersi annettere da Israele porzioni della Cisgiordania sono il frutto di un lungo fallimento. Non meno problematica è l’immagine che esce di Hamas: siglare l’accordo significa porre fine al massacro quotidiano e risparmiare altre sofferenze ai gazawi, allo stesso tempo vuol dire abiurare il principio “statutario” della lotta armata quale mezzo o diritto del popolo palestinese. Una scelta netta che nemmeno Arafat fece fino in fondo. Maggiore disponibilità è stata invece fornita sulla questione della gestione di Gaza, dove Hamas non dovrebbe svolgere nessun ruolo. Hamas, guidato dal Quatar, aveva aderito in linea di massima alla bozza di accordo presentata la scorsa settimana dai leader arabi a Trump, prima che il primo ministro Netanyahu vi apportasse delle sostanziali modifiche.

Oggi, chiede nuove garanzie. Consapevole che all’interno delle fazioni palestinesi non c’è una posizione unitaria. La stessa Hamas è spaccata nella decisione da prendere. Amos Harel su Haaretz: “Ciò che conta è che la guerra finisca. Per molto tempo – certamente da quando Netanyahu ha preso la decisione politica di violare il cessate il fuoco e riprendere i combattimenti lo scorso marzo – nella Striscia di Gaza è stata combattuta una guerra inutile”.

Alfredo De Girolamo Enrico Catassi