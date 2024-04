FFF, presidio al consiglio regionale, assemblea in strada

Firenze – Fridays For Future torna sulle piazze italiane, e a Firenze l’evento comincia stamattina, con un presidio sotto la sede del consiglio regionale, in via Cavour. E naturalmente, la protesta dei ragazzi di FFF di salda con quella degli operai dell’ex Gkn, perché l’animo green e sostenibile degli attivisti del clima non può prescindere dalla più simbolica protesta operaia della Toscana, quella che sulle macerie prodotte dalla decisione di chiudere un centro produttivo fondamentale per. Il territorio da parte della multinazionale Melrose, ha visto il nascere di un progetto produttivo alternativo che guarda alla produzione di pannelli solari, macchine elettriche, a testimoniare la vitalità e la voglia di seguire la rivoluzione verde da parte operaia.

Un presidio pacifico, che non perde il suo aplomb neppure di fronte alla chiusura della massiccia porta del palazzo regionale al tentativo dei partecipanti al presidio di entrare per fare assemblea nel chiosco della struttura..Dall’alto, dalle finestre chiuse, giunge la promessa di mandare qualcuno per confrontarsi con gli studenti e con la rappresentanza di fabbrica che è presente in solidarietà con i ragazzi. Slogan e tamburi.

La proposta di legge regionale sull’ambiente da un lato, ricca di punti critici, e dall’altro la proposta di legge che riguarda la conversione in produzione green e sostenibile della fabbrica ad ora in mano a una proprietà impermeabile a ogni proposta ci riavvio di produzione, creano una linea verde molto potente fra ambientalisti e operai. In attesa del promesso confronto, l’assemblea ha inizio, con gli studenti a sedere a terra, operai partecipi, forze dell’ordine schierate. Il presidio continua.