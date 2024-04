Il Salone del Mobile: tanti brand all’insegna del nuovo design

Aria di ottimismo e un grande pubblico, soprattutto giovanile, curioso e interessato. L’edizione 2024 del Salone del Mobile sembra aver risvegliato il desiderio di novità e anche la città di Milano si anima di gente, di idee e di creatività.

Lo spazio di Rho, sede istituzionale del Salone del Mobile, fino al 21 aprile 2024 presenta con 1950 espositori provenienti da 35 paesi una produzione di design varia e raffinata insieme a un programma culturale stimolante per riflettere sulle tante possibili scelte del futuro. Questa 62esima edizione è dedicata all’Eurocucina. Si intravedono nuove stratificazioni di idee, significati, forme e funzioni. Il Fuorisalone, nato nelle zone di Tortona e Brera si estende in altre parti di Milano con una sinergia entusiasmante tra progetti, e aziende, che invadono negozi, vetrine e appartamenti con i loro prodotti presentati con effetti scenici e talvolta spettacolari e singolari rappresentazioni per stupire e coinvolgere i visitatori.

Milano è la città con le energie creative per rinnovarsi e saper attrarre tutto il mondo!

Tra i tanti brand storici del Salone, come Molteni&C, Poliform e Kartell, l’azienda di Cantù, Riva 1920 presenta un’immagine rinnovata in dialogo con una realtà internazionale confermando l’impegno sul tema sostenibilità ambientale con arredi in legno, adatti sia all’indoor che all’outdoor.

Anche Cantori, presente da 50 anni sul mercato propone una collezione di arredi per l’outdoor, alcuni iconici come la poltrona e il divano Twist disegnati da Castello Lagravinese Studio uniti a elementi innovativi come il divano e i tavolini Cloud di Maurizio Manzoni. Mentre per lo spazio interno sono presenti librerie, madie e cabinet con finiture nuove, divani e due letti, tra cui Iseo di Daniel Rode: un omaggio sia al design sia a un prodotto storico del brand, con la testata in pelle anilina vinaccia. Come tutti i prodotti Cantori sia la testata che il giroletto possono essere personalizzati.

Dedon e Roda portano al Salone le nuove collezioni, entrambe protagoniste dell’outdoor, con le loro diverse caratteristiche.

Tantissimi i brand disseminati in tutta Milano per il Fuorisalone e la Milano Design Week. Brera nasconde i gioielli fashion di Armani Casa nel settecentesco Palazzo Orsini con una collezione in un mix di mobili, moda e complementi di arredo dedicati ai vari paesi del mondo. Provasi ha scelto per le sue nuove collezioni un connubio con l’arte di Fabrizio Plessi. Il tema del tempo si sviluppa attraverso gli ambienti dove l’oro diventa il fil-rouge. Infine tra le tante presenze anche Ginori 1735 nel suo flagship store propone una nuova collezione elegante e senza tempo.

In foto: Il Salone del Mobile a Rho. Ph. Chiara Porçal