FánHuā Chinese Film Festival: omaggio al regista tibetano Pema Tseden

Firenze – Sarà “Snow Leopard” l’ultimo capolavoro del maestro Pema Tseden a inaugurare la 4/a edizione del FánHuā Chinese Film Festival, la rassegna che propone il meglio della cinematografia cinese contemporanea, mercoledì 2 ottobre, alle 20, al cinema La Compagnia di Firenze (ingresso 7€). La manifestazione è posta in apertura della “50 Giorni di Cinema a Firenze” e continuerà fino a domenica 6 ottobre.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno sul palco del cinema La Compagnia, Guan Zhongqi console Generale cinese di Firenze, Cristina Giachi, Presidente Quinta commissione; Stefania Ippoliti di Fondazione Sistema Toscana – Cinema La Compagnia, Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura del Comune di Firenze; Paolo Bertolin, direttore artistico del FánHuā Chinese Film Festival; Chen Yanqi, regista di “Day tripper” ospite del festival e Gianni Zhang (fondatore del FánHuā Chinese Film Festival e della Zhong Art International).

Prematuramente scomparso nel 2023, il regista, sceneggiatore e scrittore Pema Tseden è autore di opere che ritraggono in modo meticoloso e realistico la sua terra natale, indispensabili per comprendere le condizioni di vita e la cultura del Tibet contemporaneo. Con “Jinpa” aveva vinto il premio come migliore sceneggiatura della sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia nel 2018, mentre il suo “Balloon” era stato proiettato alla prima edizione del FánHuā. “Snow Leopard”, ambientato nelle montagne tibetane, racconta la convivenza tra pastori e fauna selvatica, soffermandosi sulla delicata questione della protezione del leopardo delle nevi in via di estinzione, una creatura inafferrabile che incarna il tesoro della natura del Tibet.

Il FánHuā è organizzato dall’Associazione FánHuā in cooperazione con la Zhong Art International, sotto la direzione artistica di Paolo Bertolin, e realizzato con la collaborazione della Regione Toscana e dell’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, con il contributo della Fondazione Cassa Risparmio Firenze, il patrocinio dell’Ambasciata cinese e del Consolato Generale Cinese di Firenze, dei Comuni di Firenze e Prato, della Città Metropolitana di Firenze. Tra le collaborazioni territoriali, Cesvot, il Cibrèo e il Teatro del Sale, il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato e Lanterne Magiche, Paolo Penko, libreria l’Ornitorinco, Liberi di Educare, Cina in Tavola, l’Istituto Confucio dell’Università di Firenze. Sponsorizzato da Hainan Airlines, Publiacqua, Ristorante La Spada, La via del Tè, in partnership con Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, sponsor tecnico Unicoop Firenze.

I luoghi del festival: Cinema La Compagnia, via Cavour 50r, Firenze, 055/268 451 www.cinemalacompagnia.it