“Erotocrito”: il capolavoro del greco moderno diventa un successo pop

Databile tra la fine del Cinquecento (1590-1610) e pubblicato per la prima volta a Venezia nel 1713 da Antonio Bortoli, questo poema cavalleresco narra l’amore tormentato ma dal lieto fine tra il cavaliere valoroso Erotocrito, detto anche Rotocrito o Rocrito, da éros e krino, “malato d’amore” e la bella e virtuosa Aretousa, il cui nome richiama areti, la virtù. Composto in greco nel “verso politico di età bizantina” e articolato in cinque libri, il poema è generalmente attribuito a Vicentzos Kornaros (1553? – 1613/14?), veneziano residente a Creta o più probabilmente cretese di origini venete.