Dipendenti comunali, lavoro agile prorogato fino ad aprile 2025 compreso

Firenze – Lavoro agile prorogato fino a tutto aprile 2025 per i dipendenti comunali. Lo prevede un’apposita determina entrata in vigore questa mattina. La proroga era stata annunciata dall’assessora Laura Sparavigna la scorsa settimana durante l’incontro con le rappresentanze sindacali unitarie.

“Questa proroga – ha spiegato l’assessora – sarà utile per analizzare le criticità emerse in tutti questi anni e studiare le possibili modifiche e miglioramenti da apportare all’apposito regolamento. Con questa scelta si consentirà anche a chi ha maturato i requisiti di poter presentare la domanda per accedervi”.

“E’ un istituto con il quale favoriamo la conciliazione vita lavoro – ha aggiunto l’assessora Sparavigna – l’amministrazione comunale continua a mettere al centro le sue lavoratrici e i suoi lavoratori. Infine facilitiamo l’adeguamento del Comune ai nuovi bisogni dei cittadini e dei lavoratori in generale”.

La determina consente anche “l’apertura della piattaforma interpello per la presentazione di nuove domande di lavoro agile da parte del personale che entro la data del 30 settembre 2024 abbia superato il periodo di prova, anche nelle direzioni che non sono oggetto di chiusura nella giornata del venerdì”. E ancora, per “quello assegnato alle sedi chiuse per la giornata del venerdì” e quello “assunto per mobilità o per trasferimento interno nelle sedi aperte, i comandati in entrata e gli esonerati.”

Altri interpelli verranno aperti per quanti matureranno i requisiti più avanti.