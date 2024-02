Danzainfiera 2024: Innovazione e Passione in Scena

La XVIII edizione di Danzainfiera, tenutasi dal 23 al 25 febbraio 2024 presso la Fortezza da Basso di Firenze, ha riaffermato il suo ruolo di primaria importanza nel panorama culturale italiano dedicato alla danza. Questo evento, ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore, ha offerto un ricco programma di spettacoli, audizioni e workshop, attirando l’attenzione di professionisti, appassionati e aspiranti ballerini provenienti da tutta Italia e non solo. Con il coinvolgente tema “All Beats to Dance“, l’edizione 2024 ha inaugurato un nuovo capitolo sotto l’egida di Pitti Immagine, promettendo e consegnando un’esperienza indimenticabile ricca di emozioni, talento e spettacolo coreografico, esemplificando la vitalità e la diversità dell’arte della danza contemporanea

Il momento clou dell’evento, “All Beats to Dance – The Gala”, si è svolto il 24 febbraio, e ha visto esibirsi alcune delle più brillanti stelle del panorama della danza. Sotto la direzione artistica e organizzativa di Francesco Volpe, la serata ha offerto performance straordinarie, tra cui l’étoile della Scala, Nicoletta Manni, e il primo ballerino scaligero Timofej Adrijashenko hanno incantato gli spettatori con “Luminous” su musiche di Max Richter, regalando al pubblico momenti di alta espressività e maestria tecnica. Allo stesso modo, Luisa Ieluzzi e Danilo Notaro, entrambi étoile del Teatro San Carlo di Napoli, hanno magistralmente interpretato il “Don Quixote”, dimostrando la profondità artistica e tecnica raggiungibili nel balletto classico. Oltre queste performance stellari, The Gala ha voluto testimoniare la ricchezza e la complessità del mondo della danza offrendo un ampio spettro di generi e stili. Dalla “Rapsodia in Blue” di Gershwin eseguita con maestria da Aterballetto, all’assolo “Le Bourgeois” interpretato da uno straordinario Daniil Simkin, passando per energiche esibizioni latinoamericane della danza sportiva di Erika Zuka e Yari Paolone e le performance avvincenti dei Fresh’N’ Clean. In totale trentadue ballerini hanno realizzato oltre un’ora di spettacolo ad alto contenuto artistico ed emozionale confermando l’importanza dell’evento.

Altro ingrediente importante della manifestazione sono state le audizioni, una componente fondamentale, che ha offerto ai giovani talenti la possibilità di essere notati da prestigiose scuole e compagnie di danza, sia italiane che internazionali. La partecipazione di istituzioni di spicco come la Joffrey Ballet School, l’ABT Jacqueline Kennedy Onassis School di New York e la Kataklò Dance Athletic Theatre di Milano sottolinea l’importanza di Danzainfiera come trampolino di lancio per le carriere nel mondo della danza.

L’edizione 2024 ha introdotto importanti novità, tra cui il premio “600 Beats”, una flash open call per giovani coreografi, e momenti innovativi come “Debut” e “Duende”, esplorando nuovi linguaggi e culture della danza, arricchendo ulteriormente il programma dell’evento. Queste iniziative hanno evidenziato il desiderio dell’organizzazione di promuovere il talento emergente e di abbracciare la diversità espressiva nel mondo della danza​​.

Tra le iniziative è stato molto apprezzato il ciclo di conferenze e tavole rotonde “Danza e Società“, che ha visto la partecipazione di critici, storici della danza, coreografi e ballerini di fama internazionale. Questi incontri hanno affrontato temi cruciali quali l’evoluzione della danza nel XXI secolo, l’importanza dell’inclusività e della diversità nel balletto, e il ruolo della tecnologia nella creazione e nella fruizione della danza. La presenza di figure come Sylvie Guillem, una delle ballerine più celebri al mondo, che ha condiviso la sua visione sul futuro della danza e sull’importanza dell’ecosostenibilità nel mondo artistico, ha confermato l’impegno di Danzainfiera verso una concezione della danza sempre più consapevole e innovativa.

Da quest’anno l’introduzione della sezione “Danza & Cinema”, che ha rappresentato una novità significativa, testimoniando l’intersezione tra diverse forme d’arte e il loro potenziale di narrazione congiunta. La rassegna cinematografica ha incluso la proiezione di film e documentari sulla danza, seguiti da dibattiti con registi, danzatori e coreografi. Tra i film proiettati, “Dancing Beethoven”, un documentario che esplora la preparazione dell’Orchestra del Teatro Mariinskij e del Balletto di Tokyo per l’esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven, ha suscitato particolare interesse per la sua capacità di mostrare il duro lavoro e la passione che animano il mondo della danza classica.

Danzainfiera si distingue come piattaforma per la celebrazione della danza perché unisce sotto un unico tetto la tradizione e l’innovazione, raccontando la complessità e la vitalità della danza come forma d’arte. Con un’offerta ricca e variegata di spettacoli, audizioni e workshop, l’evento ha tracciato una rotta emozionante per il futuro della danza anticipando le tendenze future, e rafforzando il legame tra la tradizione classica e le nuove tendenze coreografiche. L’edizione 2024 ha riunito oltre 20.000 ballerini sui palchi e nelle aule, con 17 competizioni internazionali e oltre 400 eventi in 14 padiglioni, promuovendo un dialogo fecondo tra le diverse espressioni artistiche della danza e lasciando presagire sviluppi entusiasmanti per le future edizioni.

Foto: The Gala credits Giovanna Focardi Nicita