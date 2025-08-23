Dal 15 settembre si attiva la nuova linea ferroviaria Pistoia-Montecatini

Firenze – ll potenziamento del servizio del Regionale di Trenitalia, programmato insieme a Regione Toscana, è stato reso possibile dal completamento dei lavori di raddoppio dei binari fra Pistoia e Montecatini.

Oltre il 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano prima limitati a Pistoia, prolungheranno il servizio o lo inizieranno nella stazione di Montecatini. Saranno 15 nei giorni feriali, 12 il sabato e sette la domenica. A questi si aggiungerà una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio. Questi ultimi non effettueranno fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, garantendo tempi di viaggio di poco più di un’ora fra il capoluogo toscano e Lucca.

La nuova offerta integrerà quella già consolidata sulla linea Firenze – Pistoia – Montecatini – Lucca – Viareggio, garantendo al territorio di Montecatini un potenziamento delle corse pari al 28%. Il servizio sarà effettuato anche con i nuovi treni elettrici a doppio piano e monopiano del Regionale di Trenitalia.

Il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio verrà attivato domenica 7 settembre. Dal 7 al 14 settembre, come prevedono le norme, saranno effettuate le corse necessarie a garantire le massime prestazioni della linea in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico.

La nuova linea – lunga circa 12 km – si sviluppa in affiancamento alla linea storica, ad eccezione di un unico tratto di circa 2 km dove è stato necessario abbandonare il vecchio tracciato, per garantire maggiore velocità e minore pendenza in analogia con il resto della tratta. Lì il doppio binario corre all’interno di una nuova galleria: la galleria Serravalle, l’opera più impegnativa dell’intero progetto. Le attività di scavo della galleria sono state ultimate alla fine del 2023 con abbattimento dell’ultimo diaframma il 22 novembre. A partire da quel momento, sono state eseguite tutte le opere di attrezzaggio impiantistico – con la posa del binario e della linea di contatto elettrica – e le lavorazioni di adeguamento alle norme per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Fra i vantaggi del raddoppio anche l’eliminazione di tutti i passaggi a livello presenti sulla tratta, con la realizzazione delle connesse opere sostitutive di ricucitura stradale e ciclo/pedonale, nonché di sistemazione idraulica.

Gli orari delle nuove corse saranno consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia a partire dal 23 agosto.

“Un traguardo importante e atteso, un’opera che migliorerà concretamente la mobilità per migliaia di toscani. Il raddoppio consentirà infatti non solo una circolazione più veloce e sicura, riducendo rischi e ritardi, ma anche di accorciare i tempi di percorrenza, con evidenti benefici per un territorio così densamente popolato e ricco di attività produttive”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha aggiunto: “Dal 15 settembre la messa in esercizio commerciale del raddoppio consentirà di avvicinare i tempi da Viareggio, Lucca, Pistoia verso Firenze e di aumentare già da settembre i trasporti. Un potenziamento, quello programmato da Trenitalia insieme alla Regione, che consentirà a più del 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano, prima limitati a Pistoia, di prolungare o iniziare il servizio nella stazione di Montecatini. Sarà al via anche una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio che non effettuerà fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, riducendo a poco più di un’ora i tempi di viaggio fra il capoluogo toscano e Lucca. Insomma, un’opera che mette al passo coi tempi il trasporto pubblico locale su ferro”.

Infine, il presidente Giani ha ringraziato “gli oltre 250 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnati nei cantieri che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo”.