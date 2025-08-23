Il fenomeno Labubu, fra bruttezza inquietante e dolcezza aliena

Cosa ci può essere di più pop che festeggiare il proprio compleanno immersi nell’atmosfera carica di storia del Palio di Siena, spengendo poi le candeline su una torta gigante a forma di Labubu il pupazzetto irresistibile made in China, moda universale del momento? Madonna, per i suoi 67 anni, ha scelto questo impensabile mix senza tempo, tramandando ai posteri sul suo profilo Instagram un reel che prima racconta le emozioni per la storica festa senese e poi mostra un sorriso da bambina di fronte alla torta che riproduce un roseo Labubu. A Siena, a cominciare dall’amministrazione comunale, non si sono sperticati in un minimo di ringraziamento. Segno di quell’altezzoso provincialismo che è stato uno dei motivi del deragliamento di una città che un tempo era davvero un’isola felice. Ma a Madonna poco importerà. La sua è stata una genuina esternazione e vale proprio per questo.

Chi invece sarà apprezzare eccome il video di Madonna è la Pop Mart, l’azienda cinese produttrice delle bambolette di peluche buffe e originali inventate dall’artista e designer di Hong Kong, Kasing Lung. Sono note per il loro aspetto unico e la loro popolarità tra i collezionisti e gli appassionati cresce di ora in ora. Anche perché stanno per essere prodotte come phone charm, cioè come oggetto da appendere allo smartphone o bag charm per le borsette, I Labubu fanno parte della serie “The Monsters” e si distinguono per un design esclusivo: hanno grandi orecchie, un viso aperto in una risata che ha un che di inquietante e uno sguardo penetrante, che rende questi pupazzetti graditi a tutte le età. I Labubu sono diventati un fenomeno culturale partendo dall’Asia, a riprova di quell’egemonia dei trend globali che in Oriente, grazie a Tik Tok, sanno esprimere ormai molto meglio delle mode che venivano imposte dall’America.

I Labubu hanno molto del fascino pop asiatico: coloratissimi, figli di una sensibilità a metà tra il design moderno e l’arte contemporanea, mescolano tratti “carini” e “mostruosi” e vengono venduti in blind box, aumentando l’urgenza e la “mania” di collezionismo tra i giovani. Per accaparrarseli, nell’unico negozio Pop Mart a Milano, nella zona di Porta Venezia, negli ultimi giorni si è organizzata una specie di “riffa” per estrarre a sorta i possibili acquirenti. Lunghissime le code all’apertura nel punto vendita nella primavera scorsa. Stesso scenario, del resto, che si è verificato nel corso dell’ultimo anno, in ogni metropoli in cui è stato aperto un negozio Pop Mart, sempre con i Labubu a fare da testimonial: al Louvre a Parigi, a Londra, a Sidney, a Los Angeles.

I Labubu, diventati più famosi in Italia dopo la presenza a Lucca Comics, hanno compiuto dieci anni da quando sono stati creati. E dal 2019 la Pop Mart se li è accaparrati in esclusiva mondiale. Ma il Labubu sembrava uno dei tanti giochini del colosso orientale. Fino a quando, nel 2024, la giovanissima cantante Lisa, del famoso gruppo pop coreano BlackPink ha pubblicato una foto con il Labubu sul suo profilo Instagram. È stato un boom colossale: i Labubu sono diventati un cult soprattutto per le nuove generazioni, grazie a Tik Tok, in particolare. Inspiegabile, la presenza di un Labubu bianco e rosa, a fine luglio, sulla tomba di Gramsci al Cimitero Acattolico a Roma.

Wang Ning, Ceo di Pop Mart ha dichiarato all’Agenzia Reuters: “I 30 miliardi di yuan (circa 4,18 miliardi di dollari) quest’anno dovrebbero essere abbastanza facili”, sottolineando che la Pop Mart è sulla buona strada per superare gli obiettivi di fatturato grazie al successo dei Labubu. Sempre secondo Reuters, l’azienda lancerà questa settimana una versione mini di Labubu, pensata per essere usata come charm da attaccare al telefono.

Così, mentre Madonna spengeva a Siena le candeline sulla sua torta a forma di Labubu, la Pop Mart, come riporta il Sole 24 ore, scalava “la Borsa di Hong Kong con un +12,5%, dopo un semestre di corsa chiuso con un incremento del 400% degli utili e ricavi per 13,9 miliardi di yuan. Il fatturato estero è cresciuto del 440%, raggiungendo i 5,6 miliardi di yuan nei primi sei mesi dell’anno”. Oggi, secondo quanto riportato da Financial Times, Pop Mart vale più del doppio di competitor come Hasbro e Mattel messi insieme. I negozi sparsi in tutto il mondo sono ormai 140 e le prospettive di crescita vengono definite non prentivabili da Wang Ling, perchè nessuno può prevedere l’escalation della Labubu-mania, che unisce star mondiale come Rihanna, Dua Lipa David Beckham, e da pochi giorni, dopo la festa senese, anche Madonna. Ma soprattutto idoli che conoscono solo i giovanissimi, come Rosè, Ni-Ky, Strykids, Hueningkay, capaci di uscire dal loro mercato musicale limitati al solo Oriente, diventando star di Tik Tok e quindi amatissimi dai ragazzini di tutto il mondo. I Seventeen hanno firmato un accordo con la Pop Mart per realizzare dei Labubu che ricordano le loro sembianze. L’incasso delle vendite sarà devoluto all’Unesco.

Un esempio dal market online di Pop Mart. In questi giorni è in vendita un Labubu con una salopette jeans e la solita espressione dentuta furbetta, al prezzo di 71,90 euro. È alto 37 centimetri e se ne possono comprare al massimo due unità. Ma già è in catalogo, anche se ancora non acquistabile, la bamboletta che ha in testa l’anellino per agganciarlo allo smartphone come phone charm. Il modello che ricorda le Wings costa 36 euro. Si può cliccare su un banner, dove è scritto: notify me when available. Tradotto: “Avvisami quando disponibile”. E queste specie di prenotazioni stanno già fioccando, dimostrando la forza prorompente di un marketing che sappia unire la pulsione del collezionista al richiamo via social e all’aggancio con l’uso quotidiano dello smartphone.

Ma basta la spinta delle pop star a spiegare il successo dei Labubu? Interessante l’analisi di Andrea Concas, fondatore e CEO di ACAI, la piattaforma IA che automatizza la creazione di magazine digitali aziendali e articoli per e-commerce, nonchè autore di best seller. È docente e creatore della più grande community Art-Tech e Marketing Culturale in Italia. Secondo Concas, “Labubu è più di un semplice giocattolo; è un fenomeno culturale che unisce arte, moda e collezionismo. Grazie alla visione di Kasing Lung e alla strategia di Pop Mart, Labubu ha conquistato il mondo, diventando un simbolo della creatività contemporanea. La forza di Kasing Lung sta nella sua capacità di fondere elementi della cultura pop giapponese con il design europeo moderno, creando opere che sono al tempo stesso familiari e sorprendentemente nuove. Questa fusione culturale si riflette perfettamente in Labubu, che con la sua estetica kawaii e le influenze surrealiste diventa un ambasciatore dell’arte contemporanea asiatica nel mondo”.

Scrive Klea Shine sullo student magazine online dell’Università di Udine: “L’aspetto dei Labubu è centrale: definito da molti come “ugly-cute”, un equilibrio disturbante tra bruttezza affascinante e dolcezza aliena. Non è bello nel senso canonico, ma ha una presenza che cattura. È un trickster, una figura mitologica e dalla cultura popolare che vive tra gli opposti, tra la luce e l’ombra, e che, furba, gioca con le regole. In alcune versioni è travestito da animaletto del bosco, in altre da astronauta, zombie, samurai o addirittura ballerina. Labubu si reinventa costantemente, e ogni incarnazione racconta una nuova storia.

La sua estetica richiama il cinema stop motion di Tim Burton, con un tocco kawaii (che nella cultura giapponese intende l’aggiunta di un elemento dolce e tenero) e gotico che lo rende unico nel panorama del toy design”. Decisivo è il traino dei social. Siamo di fronte a un fenomeno tipico dell’habitat virale, che riesce a incontrare i gusti di un pubblico variegato e universale: i Labubu piacciono a Madonna e al ragioniere di Lambrate. Sono amati in Corea e a Monmartre. Si direbbero figli di una gioiosa globalizzazione che abbatte ogni barriera. Perché, in fondo, i Labubu sono la concretizzazione nella realtà di quei protagonisti dei giochini online che ipnotizzano milioni di persone. I Labubu hanno lo sguardo adatto per aumentare il livello di ipnosi: trascendono la loro dimensione fisica come se fossero appena usciti dallo schermo dello smartphone. Pronti a rientrarvi, senza fratture tra il mondo reale e quello virtuale. E già attesi a nuovi successi, come gadget appesi agli smartphone degli adolescenti di tutto il mondo.

Nella foto, particolare della torta di Madonna che ha festeggiato il compleanno a Siena