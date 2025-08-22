Blue economy: le autostrade del mare e il ponte che divide

La grande impresa di Matteo Salvini e l’economia del mare. Il ponte su cui, tra l’altro, circolerebbero abbondantemente i tir, un mezzo di trasporto merci considerato a livello internazionale ormai obsoleto, quanto a spostamento merci, rispetto alle vie del mare, sempre più frequentate in Europa e nel mondo e considerate assai più sostenibili sul fronte ambientale oltre che più economiche. Un sistema di trasporto che sta crescendo anche da noi ma su cui l’Italia è più indietro di altri quanto ad attrezzature e dovrebbe impegnarsi a fondo e impiegare risorse per digitalizzare, migliorare i porti e soprattutto le connessioni tra da questi e i tragitti a terra .

Ancora indietro, nonostante sia il paese baciato a questo proposito dalla fortuna, come spiega il presidente della Liguria, Marco Bucci, ospitando il 9 luglio scorso a Genova la IV edizione del convegno Economia del Mare sulla Blue Economy, organizzato da Il Sole 24 Ore: “Se prendete una cartina geografica e guardate bene, l’Italia è come un grande molo che si infila nel Mediterraneo. Non ci pensiamo abbastanza, c’è ancora tanta strada da fare per portare l’economia del mare al livello che si merita. Bisogna capire che ottomila chilometri di costa sono utili e vi si possono fare tante cose ». Tanti porti da modernizzare e usare anche per gli spostamenti turistici ma in particolare per quelli commerciali.

D’accordo con Bucci sul rilancio dei nostri tanti porti, si dicevano al convegno anche gli esponenti del governo che ora, neanche un mese dopo applaudono al ponte sullo Stretto nonostante gli oppositori del colosso di Salvini considerino l’economia delle merci su cemento antitetica a quella sull’acqua. Non fosse altro perché i soldi vanno messi o di qui o di là.

Il ponte sullo Stretto: costo13,5 miliardi, con torri alte 399 metri e un impatto stimato di 23 miliardi sul pil. Nonostante i dubbi della commissione tecnica istituita presso il ministero dell’Ambiente, nonostante le proteste di Wwf e Greenpeace, peraltro considerati brontoloni per antonomasia. In barba alle verifiche antimafia nel decreto Infrastrutture e ai problemi sottolineati dall’Istituto nazionale di geofisica e dagli studiosi di strutture in acciaio circa la capacità di questo ponte, a campata unica lungo più di tre chilometri, di resistere ai venti e ai terremoti (l’ultimo, nel 1908, ha fatto 80 mila vittime), essendo poggiato su una delle faglie sismiche più preoccupanti del Mediterraneo con un pilone da 55 mila tonnellate sul lato della Calabria. Opera peraltro che sarà fatta considerare strategica per la difesa militare, dunque di fondamentale importanza per la Nato si dice, dunque al riparo dai controlli di legalità.

Al di là di tanta meraviglia salviniana, ecco la Sicilia: acqua razionata, treno a un binario solo, cosiddette autostrade che finiscono in deserti sgarrupati e, per il ponte, solo sulla costa dell’isola 443 unità immobiliari da espropriare, di cui 291 case, più 152 in Calabria, in tutto 443 abitazioni che si prevede di evacuare con 300 milioni.

I ponti sono belli perché uniscono. Questo ponte divide. I sostenitori applaudono a un’Italia più connessa, gli oppositori mettono in luce magagne e inutilità. Si obietta che, mentre siciliani e calabresi non lo vogliono, chi viene dal nord e dal centro Italia non affronterebbe mai un viaggio così lungo in macchina e per di più da un certo punto in poi, al sud, non sostenuto neanche da autostrade degne del nome e con necessità di una notte di sosta, salvo essere molto giovani e baldi. L’aereo ormai costa spesso meno del treno o di benzina e pedaggi, si continuerà a prendere quello, si dice, salvo poi arrabattarsi su ferrovie e strade siciliane: meglio spendere per attrezzare quelle, sostengono gli anti ponte. Su cui alla fine viaggeranno soprattutto i tir delle merci? E qui viene fuori, da varie parti, il tema apparentemente nuovo perché se ne parla ancora poco, ma assai attuale: non sarebbe meglio spendere per attrezzare i porti e far viaggiare le merci per mare piuttosto che creare un’altra inquinante, costosa e dispersiva autostrada di tir?, si domandano gli oppositori.

Ed ecco che, ponte o non ponte, spunta la cosiddetta economia del mare, un insieme di funzioni redditizie e moderne del Mediterraneo, tra cui la nuova concezione di spostamenti merci per cui ormai il tir è obsoleto e il mondo punta sempre di più sulle autostrade marine percorse da navi meno inquinanti e più economiche perché capaci di portare nei container molte più merci in una volta sola. È il nuovo mezzo moderno, vanno attrezzati porti e collegamenti, poi le vie di terra. Si sta già chiamando in questione l’IA e lo si considera il trasporto del futuro. Già fioriscono le autostrade marine europee e mondiali. L’Italia è indietro anche se piena di porti, ma da risistemare. Eppure, sostiene Bucci : “Se portassimo l’economia del mare al livello che si merita, potremmo far vivere l’Italia con la Blue Economy».

Un’economia da potenziare in superficie e sotto il mare. Se ne dichiaravano convinti anche gli esponenti del governo presenti a Genova che è la città-grande protagonista del mare, costruendoci sopra con successo gran parte della propria economia. Mentre il XIII Rapporto OsserMare redatto da Unioncamere – Istituto Tagliacarne, presentato al convegno genovese, conferma come la Blue Economy sia trainante per l’Italia. Con 232.841 imprese, cresciute del 2% tra il 2022 e il 2024, più di un milione di occupati, anche questi in crescita, un valore aggiunto che, consideriamo le ricadute a cascata in altri settori, raggiunge i 216,7 miliardi di euro, l’11,3% del Pil nazionale e 1,8 euro attivati nel resto dell’economia per ogni euro speso. Se ne dichiara entusiasta il ministro Urso, giudicando l’economia del mare uno dei pilastri su cui può poggiare il paese.

Genova ha colto l’occasione, lo faccia anche il resto d’Italia, insiste Bucci: “Noi siamo una regione e una città che da 1200 anni ha capito che il mare è una grande via di comunicazione e serve per raggiungere gli obiettivi. Siamo contenti che il governo abbia capito che occorre investire sulla Blue Economy. Se non ci fossero le navi e i porti, l’economia del mondo morirebbe nel giro di quindici giorni L’economia del mare non è solo chi fa le navi, chi fa commercio, chi studia, chi gestisce il porto, chi fa turismo, chi fa nautica da diporto. Ma anche altro. Se sulla cartina geografica mettete il mare al centro, vi rendete conto che ogni punto del pianeta può essere raggiunto via mare. Mentre se siete sulla terra, non lo potete raggiungere. Tanto è vero che abbiamo dato la possibilità di far atterrare a Genova i cavi sottomarini per essere l’ingresso a Sud d’Europa. Servono coraggio, determinazione e visione”.

Sempre al convegno genovese, Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, decanta l’importanza di un coordinamento nazionale efficace per le politiche marittime, sottolineando come la riforma del sistema portuale – che sarà varata entro la fine dell’anno, dice – punti a rafforzare il ruolo strategico delle Autorità di sistema portuale, conferendo maggiore autonomia e capacità di governance ai territori.

Non solo il mare di sopra ma anche quello di sotto a proposito del quale Musumeci parla della necessità di tutelare le infrastrutture sottomarine, cavi e condotte, considerate asset fondamentali per la sicurezza energetica e digitale del paese. Basti pensare, si sottolinea, che il 99% dei nostri dati viaggia sott’acqua, 570 cavi, quasi un milione e mezzo di chilometri percorsi e un trilione di transazioni nel 2023, in costante crescita.

Quanto a mare di sopra, “il Mediterraneo è un mare piccolo ma attraversato dal 20% del traffico merci mondiale – riconosce il ministro – Bisogna digitalizzare e modernizzare gli scali portuali e attrezzare i porti, oltre che sburocratizzare le procedure e supportare l’economia con risorse nostre e quelle del Pnrr”. Bisogna sbrigarsi, però,e tirarle fuori alla svelta risorse, viene da pensare.

Presente a Genova anche il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, che approfondisce i temi delle infrastrutture portuali e della loro integrazione con le reti logistiche europee, parla di necessità di sviluppare tecnologie e regolamenti adeguati per la protezione e il miglior uso degli ambienti sottomarini per rendere il sistema portuale italiano sempre più competitivo e sostenibile.Pure gli esperti si sbracciano e Massimo Deandreis, direttore generale di SRM – parla di fare del Mediterraneo uno hub strategico, rafforzando la competitività dei nostri porti e creando un sistema integrato tra porto, retroporto e connessioni terrestri”.