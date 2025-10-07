Suggerimenti
Articoli recentiGuarda tutti
7 Ottobre 2025

Ciuti nuovo direttore dell’Istituto di BioRobotica di Pisa
Succede a Cesare Stefanini e resterà in carica per il triennio 2025-2028
diRedazione
2 minuti di lettura
Total
0
Condivisioni
0
0
0
0
0

Pisa – Cambio al vertice per l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: Gastone Ciuti, professore ordinario di Bioingegneria, succede a Cesare Stefanini e resterà in carica per il triennio 2025-2028.

“È un onore servire e guidare, per il prossimo triennio e insieme alla nostra comunità, l’Istituto di BioRobotica, contribuendo alla sua crescita e al suo consolidamento nelle missioni accademiche – dichiara Gastone Ciuti – L’Istituto di BioRobotica conta oggi oltre 350 persone tra docenti, ricercatrici e ricercatori, personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo, dottorande e dottorandi, ed è una realtà di riferimento a livello internazionale, da sempre animata dagli ideali fondativi dell’eccellenza scientifica, della formazione avanzata, e dell’innovazione con alto impatto sociale”.

Gastone Ciuti è professore ordinario di Bioingegneria. È responsabile scientifico del Healthcare Mechatronics Laboratory con il quale sviluppa sistemi robotici per la chirurgia e applicazioni mediche avanzate. Le sue attività di ricerca si concentrano sullo studio, la progettazione, la realizzazione e la validazione clinica di piattaforme integrate e sistemi intelligenti in ambito medico, con l’obiettivo di promuovere una diagnosi e una terapia efficaci, affidabili e minimamente invasive.

“Nel mio mandato intendo lavorare al consolidamento della reputazione scientifica internazionale dell’Istituto di BioRobotica, avviando una riflessione approfondita sulle prossime sfide e nuovi ambiti di ricerca in cui mettere a sistema e valorizzare al meglio le competenze multidisciplinari e le professionalità della nostra comunità. Sarà inoltre mio impegno promuovere le relazioni con le istituzioni locali e rafforzare la competitività, il livello di innovazione e l’impatto della nostra ricerca a beneficio della società, attraverso collaborazioni sempre più strategiche e strutturate con il mondo produttivo, in sinergia e nel pieno rispetto delle relative missioni istituzionali” conclude Ciuti.

Total
0
Condivisioni
Condividi 0
Tweet 0
Condividi 0
Condividi 0
Condividi 0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Prec.
Francia nel caos, Lecornu si dimette dopo 27 giorni. Tre primi ministri in un anno

Francia nel caos, Lecornu si dimette dopo 27 giorni. Tre primi ministri in un anno

Un ultimo tentativo, poi Macron "prenderà le sue responsabilità"
Succ.
Nasce TaxiForce, la prima alleanza europea delle app dei radiotaxi

Nasce TaxiForce, la prima alleanza europea delle app dei radiotaxi

Collaborano PideTaxi (Spagna), TaxiClick (Spagna e Portogallo) e BTaxi (Italia)
You May Also Like
Total
0
Condividi
0
0
0
0
0