Nasce TaxiForce, la prima alleanza europea delle app dei radiotaxi

Firenze – È nata TaxiForce, la prima alleanza europea tra app di radiotaxi, frutto della collaborazione tra PideTaxi (Spagna), TaxiClick (Spagna e Portogallo) e BTaxi (Italia), in rappresentanza di Italian Taxi Network (ITN).

L’accordo, firmato a Madrid nella sede di Radio Teléfono Taxi, crea un network che riunisce 32mila tassisti professionali in oltre 200 città dei tre Paesi, garantendo un servizio transnazionale, sicuro e omogeneo.

Con l’ingresso di BTaxi, anche appTaxi e TaxiMove aderiscono al progetto, estendendo la copertura a numerose città italiane. Gli utenti potranno continuare a utilizzare la propria app abituale — PideTaxi, TaxiClick, BTaxi, appTaxi o TaxiMove — per richiedere corse in tutti i Paesi aderenti, con tariffe trasparenti e conducenti certificati.

“Con TaxiForce portiamo l’intero Italian Taxi Network in un progetto europeo condiviso, offrendo un’alternativa affidabile e sostenibile alle piattaforme non regolamentate,” afferma Riccardo Carboni, presidente di Cotabo proprietaria di BTaxi e rappresentante di ITN.

“TaxiForce dimostra che il mondo taxi sa innovare restando fedele ai propri valori. Unire le forze tra Paesi significa garantire una mobilità equa, sicura e sostenibile per tutti,” aggiunge Stefano Salzani, presidente di appTaxi.

“La strada intrapresa due anni fa qui in Italia dell’interconnessione tra app dei taxi, sta trovando replica nelle altre nazioni europee, le quali a loro volta si interconnettono tra di loro. E TaxiForce fa questo per valorizzare sempre più il lavoro del tassista ed il servizio taxi lato utente”, conclude Claudio Giudici presidente di Taxi Move.

TaxiForce rafforza la competitività del settore taxi attraverso innovazione digitale e cooperazione internazionale, nel rispetto di legalità, sicurezza e servizio pubblico. L’integrazione tecnologica è già in corso, con un’attivazione progressiva nelle principali città europee.