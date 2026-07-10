Cinquant’anni fa il disastro di Seveso suonò l’allarme per la difesa dell’ambiente

Il 10 luglio 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario del disastro di Seveso, il più grave incidente industriale e ambientale della storia italiana del dopoguerra. Alle ore 12:28 del 10 luglio 1976, nello stabilimento chimico ICMESA di Meda, un’anomalia di processo provocò il surriscaldamento di un reattore e il rilascio nell’atmosfera di una nube contenente TCDD, una delle sostanze più tossiche mai prodotte dall’industria chimica. La contaminazione interessò principalmente i comuni di Seveso, Meda, Desio e Cesano Maderno, causando danni ambientali, sanitari e sociali di enorme portata. Pur non avendo provocato vittime immediate, il disastro di Seveso causò una vasta contaminazione da diossina, gravi danni ambientali, l’evacuazione di centinaia di persone e conseguenze sanitarie che sono state oggetto di studi per decenni.”

In Italia si registrano ogni anno tra 1.000 e 1.500 casi di contaminazione ambientale, di cui una quota significativa (500-900) riguarda imprese pienamente conformi alla normativa, a dimostrazione che il rischio non deriva solo da comportamenti illegali. Secondo l’Osservatorio Pool Ambiente, oltre il 70% degli eventi è legato a fattori prevenibili come carenza di manutenzione ed errore umano, mentre gli eventi naturali eccezionali incidono solo per il 2,7%. Le principali cause sono il deterioramento delle strutture (corrosione), guasti e malfunzionamenti, con serbatoi, vasche e condutture interrate responsabili di circa il 40% dei sinistri.

Il quadro evidenzia la necessità di investire nella manutenzione, nell’ammodernamento degli impianti e nella prevenzione. Resta inoltre critica la scarsa diffusione delle coperture assicurative per i danni ambientali: oltre il 99% degli incidenti non dispone di una polizza per bonifica e ripristino, con conseguenze economiche rilevanti per imprese, istituzioni e comunità locali.

A distanza di mezzo secolo, Seveso rappresenta molto più di una tragedia ambientale: costituisce uno spartiacque nella cultura della prevenzione e della gestione del rischio industriale. Da quell’evento nacque infatti un nuovo approccio europeo alla sicurezza degli impianti a rischio di incidente rilevante, culminato nelle cosiddette “Direttive Seveso”, che ancora oggi regolano la prevenzione, il controllo e la pianificazione delle emergenze negli stabilimenti industriali più pericolosi.

La ricorrenza del cinquantenario offre quindi l’occasione per riflettere non solo sulla memoria dell’incidente, ma anche sull’evoluzione delle politiche ambientali, della tutela della salute pubblica, della pianificazione territoriale e della cultura della sicurezza.

A partire dal disastro di Seveso del 1976, l’Europa ha costruito progressivamente un sistema organico di prevenzione e gestione del rischio industriale. Il primo passaggio fondamentale fu la Direttiva Seveso I del 1982 che introdusse l’obbligo di identificare gli stabilimenti a rischio e di adottare misure di prevenzione e piani di emergenza.

Negli anni successivi la normativa si è evoluta passando da un approccio prevalentemente emergenziale a un modello basato sulla prevenzione, sulla gestione della sicurezza e sul controllo del territorio: la Direttiva Seveso II del 1996 introdusse infatti i sistemi di gestione della sicurezza e una maggiore attenzione alla pianificazione urbanistica. Dopo ulteriori aggiornamenti, la Direttiva Seveso III del 2012 ha rafforzato i controlli, la trasparenza verso i cittadini e l’integrazione con la normativa sulle sostanze chimiche.

Per una fabbrica classificata a rischio di incidente rilevante (cioè soggetta alla normativa Seveso), le norme prevedono una serie di misure specifiche per proteggere la popolazione che vive intorno allo stabilimento.

In primo luogo, l’azienda deve dimostrare alle autorità di conoscere i propri rischi attraverso un’analisi dettagliata degli scenari incidentali possibili (incendi, esplosioni, fughe di sostanze tossiche), indicando le probabilità di accadimento e le conseguenze sul territorio. Deve inoltre adottare un sistema di gestione della sicurezza per prevenire gli incidenti e ridurne gli effetti.

Le autorità pubbliche devono verificare il rispetto delle prescrizioni, effettuare controlli periodici e definire, attraverso la pianificazione territoriale, distanze e vincoli tra lo stabilimento e le aree abitate, evitando nuovi insediamenti vulnerabili in zone esposte.

Per proteggere concretamente i cittadini devono essere predisposti un Piano di Emergenza Interno, a carico dell’azienda, e un Piano di Emergenza Esterna, coordinato dalla Prefettura, che stabilisce come intervenire in caso di incidente: allertamento della popolazione, modalità di evacuazione o di permanenza al chiuso, intervento dei soccorsi e comunicazioni alla cittadinanza.

Infine, la normativa prevede il diritto all’informazione: i cittadini devono sapere quali sono i rischi presenti sul territorio, quali comportamenti adottare in emergenza e quali misure sono state predisposte per la loro sicurezza. Il diritto all’informazione previsto dalla normativa Seveso significa che i cittadini che vivono vicino a uno stabilimento a rischio devono essere messi a conoscenza, in modo chiaro e comprensibile, dei pericoli presenti, delle possibili conseguenze di un incidente e delle misure adottate per proteggerli. Devono inoltre sapere quali comportamenti seguire in caso di emergenza e come saranno informati e allertati dalle autorità. La sicurezza, quindi, non è affidata solo alla tecnologia dell’impianto, ma anche alla consapevolezza e alla preparazione della comunità.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è lo strumento con cui il Comune traduce sul territorio le misure di prevenzione e gestione delle emergenze previste dalla normativa Seveso.

Per uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, il Piano di Emergenza Esterna (PEE) predisposto dalla Prefettura definisce gli scenari di incidente, le aree potenzialmente interessate e le modalità di intervento dei soccorritori. Il Piano Comunale di Protezione Civile deve recepire queste informazioni e integrarle nell’organizzazione locale: individuazione della popolazione esposta, sistemi di allertamento, aree di attesa e di ricovero, viabilità di emergenza, assistenza alla popolazione e modalità di comunicazione.

In sintesi, il Piano Seveso stabilisce come viene gestito il rischio industriale verso l’esterno, mentre il Piano Comunale di Protezione Civile definisce come il Comune organizza concretamente la risposta sul proprio territorio e protegge i cittadini. La loro efficacia dipende quindi dal coordinamento tra azienda, Prefettura, Comune, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e popolazione.

Eppure, il problema della conoscenza del rischio e del coinvolgimento dei cittadini è centrale. Anche perché è una popolazione che è cosciente del rischio, senza abbandonarsi ne’ a sterili paure ne’ a imperdonabili sottovalutazioni, può spingere le istituzioni e le imprese a fare completamente e continuamente il proprio dovere.

È proprio su questo punto che emerge una delle principali criticità del sistema italiano. I Piani Comunali di Protezione Civile (PCPC) sono strumenti previsti dalla legge e realizzati ormai in tutti i comuni italiani: oltre 7.000 piani elaborati grazie a risorse pubbliche e al lavoro di tecnici interni ed esterni alle amministrazioni. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, questi strumenti rimangono sconosciuti ai cittadini.

Come avviene per molti altri rischi presenti nelle nostre città – dalle frane alle alluvioni, dai terremoti agli incidenti industriali – la popolazione spesso non conosce i pericoli del proprio territorio, le politiche di prevenzione adottate dalle istituzioni e soprattutto i comportamenti da assumere nella gestione delle emergenze. Il problema non è quindi solo tecnico o organizzativo, ma culturale: in Italia manca ancora una diffusa cultura del rischio.

La Fondazione Earth and Water Agenda, che ho l’onore di dirigere, aveva proposto un progetto innovativo basato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale: “far digerire” alla macchina la grande quantità di informazioni tecniche contenute nei Piani Comunali di Protezione Civile e trasformarle in strumenti di comunicazione semplici, accessibili e comprensibili per i cittadini. Un modo per colmare la distanza tra la complessità dei documenti tecnici e la necessità di una popolazione consapevole e preparata.

Purtroppo, fino ad oggi, non sono state trovate né la volontà né le risorse necessarie per trasformare questa idea in un progetto operativo. Rimane però una sfida aperta: rendere la conoscenza del rischio un patrimonio diffuso, perché una comunità informata è una comunità più sicura.

I pericoli esistono e non possono essere completamente eliminati, ma oggi disponiamo di un sistema normativo nato dall’esperienza di Seveso, solido e articolato, capace di imporre prevenzione, controllo, pianificazione e gestione delle emergenze. Le tecnologie disponibili consentono inoltre di monitorare i rischi, ridurre la probabilità degli incidenti e migliorare la comunicazione tempestiva, in real time, verso istituzioni e cittadini.

La vera sfida che rimane aperta è però quella culturale. La sicurezza non dipende solo dalle norme e dagli strumenti tecnici, ma anche dalla consapevolezza delle comunità. La cultura del rischio deve essere costruita e diffusa, perché cittadini informati e preparati non siano lasciati all’improvvisazione, ma siano parte attiva nella prevenzione e nella corretta gestione delle emergenze.