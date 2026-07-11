Florence Dance Festival: lunedì 13 la serata dedicata a Giorgio La Pira

Firenze – Entra nel vivo il calendario della 37° edizione del Florence Dance Festival sotto la direzione artistica dei fondatori Marga Nativo e Keith Ferrone con una giornata speciale dedicata alla figura di Giorgio la Pira e a seguire la consegna del XV Premio Mercurio Volante e lo spettacolo La Sicilia dei Fratelli Florio – L’inizio con la coreografia di Marga Nativo lunedì 13 luglio a partire dalle ore 19:30 presso il Chiostro Maggiore di Santa Maria Novella

Una visione artistica che evolve e matura da quasi quarant’anni non poteva, in questo momento storico, non farsi portavoce di un messaggio di pace. I direttori artistici Keith Ferrone e Marga Nativo hanno deciso di intitolare la 37° edizione del Florence Dance Festival alla figura di Giorgio La Pira, in occasione del centenario del suo arrivo a Firenze con il titolo Proiezione di Luce, per esaltare il messaggio di pace che la danza, come linguaggio universale, può offrire.

La serata inizia alle 19:30 con una riflessione sul pensiero di Giorgio La Pira in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira con interventi dell’On.Dario Nardella, On. Valdo Spini, l’Assessore Giovanni Bettarini, Prof. Augusto D’Angelo, Prof.ssa Patrizia Giunti, On. Enrique Baron Crespo, Padre Bernardo Francesco Maria Gianni. A seguire, in scena Inno alla Pace, un’ideazione di Sergio Risaliti, con musica di Andrea Portera e testi di Padre Bernardo, con il coro Animae Voces diretto dal M° Edoardo Materassi.

Alle 21:30 in scena La Sicilia dei Fratelli Florio – L’inizio, tratto dal best seller I Leoni di Sicilia di Stefania Auci, con la coreografia di Marga Nativo e le musiche originali di Francesco Giubasso. Al termine della serata, l’Assessore Giovanni Bettarini consegna il XV Premio Mercurio Volante alla Fondazione Giorgio La Pira, come omaggio alla sua figura.

Il Florence Dance Festival 37° edizione Proiezione di Luce è sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze, Comune di Firenze – Estate Fiorentina 2026, Unicoop Firenze, ChiantiBanca, con il contributo di Fondazione CR Firenze con il patrocinio della Fondazione Giorgio La Pira, con la collaborazione della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e del Museo di San Marco. Media sponsor La Nazione

In foto Marga Nativo

Programma

Lunedì 13 luglio 2026

ore 19:30

SERATA DI RIFLESSIONE SUL PENSIERO DI GIORGIO LA PIRA

in collaborazione con la Fondazione Giorgio La Pira

Intervengono

On. Dario Nardella, On. Valdo Spini, Ass. Giovanni Bettarini, Prof. Augusto D’Angelo,

Prof.ssa Patrizia Giunti, On. Enrique Baron Crespo, Padre Bernardo Francesco Maria Gianni

a seguire

INNO ALLA PACE

ideazione di Sergio Risaliti, musica di Andrea Portera, testi di Padre Bernardo

coro Animae Voces, direttore M° Edoardo Materassi

Soprano: Benedetta Gaggioli

Voce Narrativa: Giorgio Marcello

Coristi: Leonardo Borri, Jacopo Buoncristiani, Enrico Casucci, Fabio Campostrini, Daniela Cappelli, Debora d’Addona, Massimo Da Re, Sabrina De Luca, Angela Fani, Marina Floria, Raffaella Floria, Alessio Frusciante, Fabio Gabellini, Selenia Greco, Camilla Lattanzi, Susanna Lotti, Eleonora Macchione, Daniela Meacci, Valentina Morini, Silvia Morra, Martina Nencetti, Monica Paradisi, Sebastian Scimé, Gianluca Vannucci, Eleonora Zuffo

ore 21:30

LA SICILIA DEI FRATELLI FLORIO – L’INIZIO

coreografia di Marga Nativo

musiche originali di Francesco Giubasso

danzatori Ludovica Boni, Francesca Chiesa, Bianca Cintelli, Victoria Ferrone, Alessia Mancini, Tommaso Maragno, Niccolò Poggini, Paolo Rizzo, Olimpia Sassolini, Giulia Taccetti, Giulia Vandoni, Despoina Zormpa

Nella foto Keith Ferrone e Marga Nativo direttori artistici del Festival della danza