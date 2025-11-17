Chi sono i techno-libertari e perché non sono liberali

Negli ultimi anni, soprattutto nelle economie avanzate, si sono consolidata delle distinzioni e consumate delle fratture nel campo liberale, divisioni che stanno diventando decisive. Da una parte ci sono i liberali tradizionali, eredi dell’idea che la libertà individuale possa prosperare solo dentro istituzioni stabili, regole condivise e garanzie contro concentrazioni di potere. Dall’altra parte c’è un nuovo blocco — sempre più influente, soprattutto nell’imprenditoria tecnologica — composto dai techno-libertari.

Il techno-libertarismo affonda le sue radici negli anni ’80 e ’90, nelle comunità dei cypherpunks e dell’informatica californiana. Un testo fondativo è il “Crypto Anarchist Manifesto” (1988) di Timothy C. May, considerato il primo vero teorico del connubio tra libertà radicale e tecnologie digitali. In quell’ambiente si sviluppò l’idea che la tecnologia — crittografia, reti distribuite, informatica personale — potesse sostituire il ruolo dello Stato, proteggere l’individuo e rendere obsolete le strutture politiche tradizionali.

Accanto a questo filone è cresciuto il transumanesimo, un movimento filosofico che sostiene l’uso della tecnologia per superare i limiti biologici dell’essere umano: potenziare capacità fisiche e cognitive, estendere la vita, modificare il corpo e, in prospettiva, riprogettare l’evoluzione umana. Per molti techno-libertari, il transumanesimo è il completamento naturale del mondo digitale: se il software libera l’informazione, le biotecnologie dovrebbero liberare la persona dai vincoli della natura.

Questa visione è stata poi rilanciata da figure come Peter Thiel, Balaji Srinivasan, Vitalik Buterin, Zooko Wilcox, Eric Hughes e dagli imprenditori biotech che vedono nell’ottimizzazione genetica, nell’intelligenza artificiale e nelle reti decentralizzate strumenti per amplificare la sovranità individuale. Il principio comune è che la libertà coincida con l’eliminazione di ogni limite all’azione individuale, lasciando che innovazione e mercato determinino spontaneamente il bene collettivo.

Per i techno-libertari, lo Stato è un freno all’immaginazione umana: meno regole ci sono, più l’individuo può migliorarsi, potenziarsi, ridefinirsi. Per i liberali tradizionali, invece, la libertà senza regole non è libertà, ma il rischio di nuovi monopoli, nuove vulnerabilità e nuove forme di disuguaglianza, soprattutto quando il potere tecnologico diventa capace di intervenire direttamente sulla vita, sul corpo o sulla ricchezza.

Questa differenza teorica diventa evidente quando la si osserva da vicino in casi concreti. Prendiamo tre esempi e vediamo quali sono le differenze di vedute al fine di mostrare quanto lontane siano queste due idee di libertà: criptovalute, nuova eugenetica privata e l’intelligenza artificiale generativa.

Le criptovalute

Nel mondo delle criptovalute, i techno-libertari vedono la realizzazione del proprio ideale: denaro decentralizzato, indipendente dalle banche centrali, capace di sostituire la fiducia istituzionale con la matematica. La blockchain sarebbe l’infrastruttura di una società post-statale, in cui ognuno diventa custode, banca e autorità di sé stesso.

Per questo rifiutano regolazioni di qualunque tipo: nessun controllo sugli exchange, nessuna vigilanza anti-frode, nessun tracciamento dei flussi, nessuna responsabilità degli operatori. I rischi sono un “prezzo della libertà”: se un individuo perde i propri fondi o cade in una truffa, se un mercato implode o se la tecnologia viene usata per attività illegali, la colpa non deve mai ricadere sulle istituzioni.

I liberali tradizionali riconoscono il potenziale innovativo della blockchain, ma rifiutano l’idea che l’assenza di regole generi libertà. Per loro, la libertà degli investitori richiede trasparenza, garanzie minime, stabilità sistemica e contrasto al riciclaggio. Non credono che la tecnologia possa sostituire le istituzioni: le istituzioni sono necessarie proprio per rendere la tecnologia affidabile, non una zona d’ombra in cui proliferano arbitri e rischi sistemici.

La nuova eugenetica privata

Nel campo genetico, i techno-libertari vedono la possibilità di estendere il concetto di libertà al livello più intimo: la progettazione biologica dei futuri figli. Test poligenici, selezione embrionale e prime forme di editing genetico sono considerati strumenti legittimi attraverso cui i genitori possono “massimizzare le opportunità” della prole. La scelta appartiene interamente ai consumatori/genitori e il mercato, non lo Stato, deve regolarla.

La nascita di disuguaglianze genetiche o di élite biologiche non è vista come un problema ma come una naturale conseguenza della libertà individuale.

I liberali tradizionali distinguono nettamente tra uso terapeutico della genetica e mercato degli “upgrade biologici”. Considerano legittimo prevenire malattie, ma ritengono pericolosa una selezione genetica commerciale senza limiti, che trasformerebbe la biologia in fonte di nuove disuguaglianze ereditarie. Lo Stato, in questa prospettiva, ha il dovere di impedire discriminazioni genetiche e di proteggere la libertà futura dei figli.

L’intelligenza artificiale generativa

In ambito AI, i techno-libertari sostengono una corsa senza vincoli. Le loro parole chiave sono “open release”, “velocità”, “disintermediazione”. Ritengono che ogni ritardo regolatorio penalizzi l’innovazione; che il mercato selezioni automaticamente i modelli migliori; che i rischi possano essere corretti a posteriori; che i sistemi più potenti debbano essere resi disponibili a tutti.

I liberali tradizionali vedono invece nell’AI un ambito in cui il potere privato può diventare smisurato. Temono manipolazione dell’informazione, concentrazione del potere algoritmico, perdita di lavoro non compensata, opacità dei modelli. Ritengono quindi necessarie regole minime per garantire trasparenza, sicurezza, responsabilità e tutela dei cittadini.

I tre casi mostrano che la frattura tra techno-libertari e liberali tradizionali non riguarda soltanto politiche specifiche, ma due idee opposte di libertà. Per i techno-libertari, la libertà nasce dall’assenza di limiti, dalla competizione tra individui e dalla fiducia nel mercato e nella tecnologia come forze spontaneamente ordinatrici. Per i liberali classici, la libertà è un bene fragile che esiste solo dentro regole che impediscono che i più potenti — economicamente, tecnicamente o biologicamente — possano dominare gli altri.

La domanda che attraversa il nostro tempo non è se innovare, ma chi controlla il potere che la tecnologia produce e a quali condizioni. Il XXI secolo sarà definito da questa scelta.

