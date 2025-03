Terzo mandato? “Occorre indagare sul senso di un incarico amministrativo”

Pasquale Sorrentino, esponente di spicco del panorama politico locale del Salentino e regionale campano. Si è speso da sempre per i suoi territori. Attualmente essendo Consigliere provinciale delegato al Turismo e vicesindaco del Comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, contribuisce alla crescita di un territorio pieno di cultura e tradizioni. Essendo anche membro del consiglio nazionale Anci porta all’attenzione dei vertici l’importanza di investimenti per il turismo.

Consigliere Sorrentino, Lei è un politico con una lunga carriera alle spalle. Oggi delegato per l’Ente provincia di Salerno al Turismo. Come è noto, il Sud da sempre è terra di cultura e tradizioni; un territorio con un potenziale enorme ma inespresso. Lei che ricopre un ruolo decisivo per la nostra provincia, cosa state facendo o cosa secondo Lei si potrebbe fare per incentivare il turismo al Sud?

Mi piace esibire una lunga “militanza”, non parlerei di carriera. Il Sud è il nostro luogo del cuore, quello in cui abbiamo scelto di vivere e che non baratteremmo per nessun altro territorio al mondo. Il turismo è un sistema interconnesso in cui convergono elementi identitari, modelli organizzativi e una forte spinta emozionale. Stiamo lavorando in questa direzione. La differenza la fanno gli abitanti che sono i primi assessori al turismo, nel sud ancora di più. Trasmettere emozione all’ospite significa costruire offerta turistica.

La “legge di bilancio” che questo governo ha messo in atto, penalizzerà di più il Meridione?

Il governo di centro-destra deve transitare nella corsia opposta alla propaganda; in primo luogo per correggere il clamoroso errore della legge Del Rio che ha massacrato le province sottraendo le risorse agli Enti, lasciando inalterate le funzioni. Una follia! Questo è un governo di destra che sta facendo cose di destra e che, in questo momento, è maggioranza nel Paese per cui la prospettiva è irrobustire una coalizione riformista che elabori un modello di governo stabile e alternativo ai signori che ci governano da Roma.

La questione del “Terzo mandato, essendo un amministratore cosa comporta ed è un problema democratico o semplicemente mediatico?

È entrambe le cose, un fatto democratico e mediatico. Sono favorevole al terzo mandato. Se deve esserci un numero illimitato di mandati per le Regioni e per le Province avvenga a patto che a decidere siano sempre i cittadini, gli elettori.

Credo sia saggio prevedere un limite di mandati ai sindaci nei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. La vicenda è stata oggetto di una narrazione sbagliata che ha generato due tifoserie e questo in politica è sempre un rischio, il “me contro te”. Occorre invece andare nel merito delle cose e indagare il senso di un mandato amministrativo.

Lei Vicesindaco è un volto di punta del Cilento, la sua opinione riguardo all’allontanamento dei giovani dalla politica?

I giovani hanno bisogno di esempi di coerenza altruismo e coraggio diceva Sandro Pertini. In questi anni hanno avuto tante prediche e parole vuote. Proviamo ad ascoltare il Presidente Partigiano e le cose cambieranno.

L’Autonomia differenziata”, secondo la sua esperienza di militante politico potrebbe essere un beneficio per il Mezzogiorno oppure sarà un danno enorme per la società meridionale?

L’Autonomia differenziata è un insulto all’intelligenza. Partorita da una parte politica che ha sempre predicato questa visione del mondo, una volta la chiamavano secessione. Detta in “politichese” è un accordo elettorale con gli alleati di governo ma è evidente che nessuno la vuole, ma tutti la predicano. In fondo tutti sanno che si tratta di una cosa priva di utilità. (Anna Ferry-Ferrentino)

In foto Pasquale Sorrentino