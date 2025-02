La crisi delle Istituzioni negli Stati Uniti d’America

Fra tutti gli articoli letti in questo periodo sulla situazione negli Stati Uniti dopo l’insediamento di Trump, quello scritto da Daron Acemoğlu e pubblicato nel weekend sull’inserto Life & Arts del Financial Times è di gran lunga quello che mi ha colpito di più.

A Daron Acemoğlu ,nel 2024 , è stato conferito il premio Nobel per l’Economia , insieme a James Robinson e a Simon Johnson, con la seguente motivazione: “per gli studi su come le istituzioni si formano e impattano sulla prosperità”.



Nel pezzo il premio Nobel immagina di essere nel 2050 e di raccontare la storia degli Stati Uniti. A parte ciò che ipotizza accadere dopo il 2025, che trovo di scarso interesse (il mondo è pieno di libri che ipotizzano la fine della prosperità e civiltà americana), è l’analisi che porta alla situazione attuale che risulta molto convincente.



Acemoğlu analizza la situazione attuale negli Stati Uniti attraverso il crollo della fiducia nelle istituzioni statunitensi avvenuto negli ultimi 40 anni. Ritiene che ciò sia accaduto tanto a causa di problemi strutturali che hanno preceduto di molto Biden e Trump, quanto, cosa importante, perché le azioni di entrambi i presidenti hanno distrutto la fiducia in queste istituzioni.

Il successo economico americano successivo alla Seconda Guerra Mondiale è dipeso dall’innovazione, che a sua volta si è basata su istituzioni forti che hanno incoraggiato le persone a investire in nuove tecnologie, fiduciose che la loro inventiva verrà ricompensata. Ciò ha implicato un sistema giudiziario funzionante, un sistema finanziario che ha consentito loro di sviluppare le loro nuove tecnologie; e un ambiente competitivo per garantire i imprenditori e concorrenti. Questo tipo di istituzioni è importante in tutte le circostanze, ma è particolarmente critico per le economie basate fortemente sull’innovazione.

La stabilità ha richiesto che le persone si fidassero delle istituzioni: queste istituzioni, sottolinea Acemoğlu, diventano più inclini a fallire quando le persone pensano che stiano fallendo. Le crepe non sono mai mancate nelle istituzioni statunitensi, che per gran parte della loro storia hanno privato dei diritti e discriminato gli afroamericani e, a volte, come all’inizio del XX secolo, sono state influenzate da ricchi e grandi aziende. Tuttavia molti cittadini negli anni ’50 e ’60 hanno creduto nel sogno americano e nella democrazia americana.

La promessa della democrazia ovunque, e specialmente negli Stati Uniti, è quella di fornire prosperità condivisa (crescita economica da cui la maggior parte delle persone ha beneficiato), servizi pubblici di alta qualità (come strade, istruzione, assistenza sanitaria) e diritto di parola e voto (in modo che le persone potessero sentirsi parte del proprio governo). All’incirca dal 1980 in poi, però, tutte e tre le parti di questo patto hanno iniziato a sgretolarsi.

La crescita economica negli Stati Uniti è stata rapida per gran parte del periodo successivo al 1980, ma circa metà del Paese non ne ha tratto grandi benefici. In uno schema senza uguali nel mondo industrializzato, gli americani privi di laurea hanno sperimentato un calo reale dei loro salari tra il 1980 e il 2013, mentre quelli con lauree post-laurea hanno sperimentato una crescita robusta. Non si è trattato solo di reddito. I laureati e coloro che hanno svolto lavori specializzati hanno aumentato la loro posizione sociale rispetto ai colletti blu e ai tradizionali impiegati d’ufficio. Molte regioni del paese sono state colpite da recessioni di lunga durata, poiché le importazioni a basso costo dalla Cina e le nuove tecnologie hanno distrutto posti di lavoro, mentre i principali centri metropolitani costieri e iperconnessi a livello globale hanno continuato a prosperare.

Molti americani hanno sentito di non avere più molta voce in capitolo in politica. Nei sondaggi la maggioranza delle persone ha iniziato a sostenere che i politici non si preoccupavano di ciò che pensavano le persone come loro. Hanno anche segnalato livelli incredibilmente bassi di fiducia in tutti i rami del governo, nei tribunali, nella polizia e nella burocrazia.



Parte di questo malcontento è stato creato sui social media e nei talk show. Ma parte di esso è stato reale, poiché su molte questioni i politici non hanno accolto le opinioni di un gran numero di elettori. Ad esempio, per molto tempo né i democratici né i repubblicani si sono occupati delle crescenti preoccupazioni che alcuni elettori avevano sull’immigrazione illegale, creando un ambiente favorevole a demagoghi ed estremisti che hanno utilizzato il tema per catturare l’attenzione.



Ma forse il fattore determinante più importante di questa fiducia in calo nelle istituzioni è stato che gli Stati Uniti sono diventati molto più polarizzati, rendendo sempre più difficile soddisfare la maggioranza degli elettori. Le fiamme del risentimento sono state alimentate con forza dai social media, che hanno approfondito la polarizzazione. Peggio ancora, con l’intensificarsi della sfiducia, qualcosa di essenziale per la democrazia, il compromesso, è diventato sempre più difficile.



La fiducia nelle istituzioni ha subito un ulteriore duro colpo dopo la crisi finanziaria del 2007-09, proprio perché il concetto di un’economia ben regolamentata e gestita da esperti è crollato. Comprensibilmente, molti americani hanno reagito negativamente quando il governo si è precipitato a salvare banche e banchieri, facendo poco per aiutare i proprietari di case in bancarotta o i lavoratori che avevano perso il lavoro. Le disuguaglianze che si erano formate sono diventate molto più visibili, in parte perché gli stili di vita sfarzosi dei banchieri salvati dal governo sono diventati un simbolo del divario che si era aperto tra i normali lavoratori e i ricchissimi.

Dal 2010 è accaduto qualcosa di senza precedenti: i giovani hanno segnalato un crescente scetticismo verso la democrazia e un sostegno molto più tiepido per queste istituzioni.

Le crepe sono state visibili molto prima che Trump venisse eletto per la prima volta nel novembre 2016. È stato per molti versi un sintomo di quei tempi difficili. Gli elettori possono essere creduloni. Ma la loro disponibilità a sostenere gli outsider, spesso con pochissima preparazione o qualifica per una carica nazionale, è stata correlata a un profondo malcontento per lo stato di cose e alla convinzione che il sistema dovesse essere scosso.



Un problema fondamentale è stato che gli operatori politici e le élite imprenditoriali contrarie a Trump non lo hanno mai capito. In questo contesto, Trump è passato rapidamente dall’essere un sintomo all’essere una causa, rompendo ripetutamente con le norme democratiche e rifiutandosi di rispettare i vincoli che le leggi e i precedenti imponevano al comportamento presidenziale.



Joe Biden è stato eletto presidente nel novembre 2020 in parte per ripristinare la stabilità nelle istituzioni statunitensi e rafforzare la democrazia. Si è vantato che nei suoi primi 100 giorni, la sua amministrazione “ha agito per ripristinare la fiducia del popolo nella nostra democrazia per ottenere risultati”. Ma la polarizzazione ha avuto il suo prezzo sulla presidenza di Biden.



Gli attivisti del partito democratico hanno interpretato i risultati delle elezioni del 2020 come un mandato di adottare un programma radicale di cambiamento sociale, parte del quale è partito dai governi federali o locali e parte da università e organizzazioni non governative, e rafforzato dalla consapevolezza che il partito al governo favorisse questo programma. Biden è stato presumibilmente troppo debole o troppo legato alle varie parti della sua coalizione per tracciare una rotta diversa.



Per molti, gran parte di questo è sembrato un’ingegneria sociale dall’alto verso il basso, ed è stato uno dei fattori che hanno riportato Trump al potere nel 2025. È stato ancora una volta un sintomo dei tempi, eletto nonostante fosse riconosciuto da molti come volatile, polarizzante e un criminale condannato. Il secondo mandato di Trump diventa più pericoloso per le istituzioni statunitensi del primo, non solo perché lui stesso si è radicalizzato ed è arrivato al potere più preparato, ma anche perché i tempi sono diversi.

Un punto di svolta ovvio si è verificato appena prima della seconda inaugurazione di Trump. Biden, che quattro anni prima aveva fatto della difesa della democrazia un punto principale dell’agenda, ha graziato preventivamente la sua famiglia e un certo numero di politici e funzionari pubblici, tra cui l’ex deputata repubblicana Liz Cheney e l’ex consigliere medico del presidente, Anthony Fauci.



L’immagine è stata chiara e devastante: Biden e il suo gruppo a questo punto avevano così poca fiducia nelle istituzioni statunitensi che hanno pensato che solo una grazia preventiva avrebbe potuto fermare la rappresaglia di Trump. I simboli contano, soprattutto quando si tratta di istituzioni. Una volta accettato che le istituzioni non funzionano e non sono affidabili, il loro declino si intensifica e le persone sono ulteriormente scoraggiate dal difenderle.

Allo stesso modo, la situazione critica delle istituzioni statunitensi è diventata molto più chiara dopo la cinica grazia di Biden, inviando a milioni di persone il segnale che la difesa della democrazia da parte della sua amministrazione era falsa. Il danno alla democrazia è quindi iniziato anche prima che Trump salisse al potere per la seconda volta. Da lì una sconcertante serie di ordini esecutivi e iniziative, per lo più mirate a indebolire ulteriormente le istituzioni democratiche (ad esempio, nominando lealisti non qualificati a posizioni chiave e liberando i violenti partecipanti all’attacco al Campidoglio del 6 gennaio) e licenziando personale non leale a lui.



Diventa così difficile immaginare che le Istituzioni democratiche americane possano resistere quando, al momento, sembra che pochissimi abbiano fiducia in loro e siano così disposti a tutelarle. Come andrà a finire? Acemoğlu qui fa una serie di ipotesi catastrofiche: da sperare che sia uno tra i tanti che ha fatto previsioni sbagliate.

Conludo riportando il messaggio dell’ Onorevole Pierluigi Castagnetti che commentandomi via whatsapp l’articolo ha sintetizzato così la sua opinione :”…. a mio avviso, va integrato con una valutazione del contesto mondiale, altrimenti non si spiegano l’esplosione delle democrature (il fascino di un Capo che ti protegge) e neppure il diffondersi nel mondo delle culture dell’intolleranza (immigrati), dell’uso della forza non come ultimo ma come primo approccio e, in genere, della cultura di destra.



Secondo me è un processo sviluppatosi da 50/40 anni fa (Thatcher, Reagan), quando le democrazie mostrarono le prime loro vistose fragilità e il neocapitalismo finanziario ha pensato di prendere in mano la guida politica del mondo (globalizzazione) pretendendo di trasformarsi a sua volta – da regola dell’economia – in nuova ideologia. E come tutte le ideologie ha preteso di produrre anche i nuovi valori “religiosi”: il successo, i soldi, il menefreghismo verso la condizione degli altri, l’individualismo sfrenato, l’io al posto del noi, l’immanentismo (qui e subito, del domani chissenefrega) cioè il cosiddetto presentismo. Ma di presentismo la politica muore. Infatti è morta. E allora ha ragione Musk che, a questo punto, ci pensa lui! Dopotutto, se ben ci pensismo, anche il sangue degli uomini è una ricchezza: le terre rare in Ucraina e la Costazzurra a Gaza.”