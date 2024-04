Campo largo a Prato. Pd e Movimento 5 Stelle in coalizione

Conferenza stampa congiunta del Partito Democratico e del Movimento 5stelle per illustrare i principali contenuti del progetto di governo a sostegno della candidatura di Ilaria Bugetti a sindaca di Prato. Un incontro a cui hanno partecipato il segretario Pd Prato Marco Biagioni; il coordinatore M5S Carmine Maioriello; la capolista M5S Chiara Bartalini e Ilaria Bugetti, candidata sindaca del Pd pratese. Un’idea,quella di unire le due anime, che a detta degli esponenti dei due partiti, frutto di un lavoro condiviso nato anche da un’intuizione del Segretario Biagioni.

“Oggi viene sancito, – così in apertura , – questo progetto dal quale è scaturito un patto.Un percorso duro, difficile ma abbiamo trovato persone leali, corrette con le quali convergere sull’idea di una città che cresce. Dallo sviluppo di una città nel rispetto di un’economia sostenibile ed ambientale al lavoro con paghe adeguate. Non è un caso se abbiamo scelto come luogo per presentarci, stamani, la Biblioteca Lazzerini di Prato, perchè questo è uno di cultura dove tanti giovani si formano e studiano. Davanti a noi invece c’è un cantiere che prossimamente restituirà alla cittá uno spazio verde per la salute e la cura. Realtà che entrambe stanno a cuore al Pd e al Movimento. Sulla Multiutility supereremo l’idea della quotazione in borsa studiando insieme altre forme di finanziamento sull’acqua. Con il Movimento abbiamo posizioni che collimano altre meno ma per noi questa coalizione è una realtà che guarda alla contemporaneità e al futuro di Prato.Circa il sottopasso del Soccorso, (non ancora partito a distanza di dieci anni), noi sosterremo il progetto iniziale impostato dalle due giunte Biffoni”.

Anche per Carmine Maiorello unire le forze per questa campagna elettorale non è stato semplice: “Un duro lavoro con il Segretario iniziato diversi mesi fa. Il Movimento 5 stelle è abituato al cambiamento soprattutto se ci sono dei punti di interesse che riguardano la città. Entrambi teniamo allo stop del consumo di suolo a vantaggio del suo riuso edificato sia per la tutela del paesaggio,sia per rigenerare il nostro territorio. Anche perchè gli effetti climatici degli ultimi tempi sono stati devastanti proprio per l’eccessiva cementificazione. Sulla Multiutility ci siamo arrivati un passo alla volta. Per noi il tema centrale era ed è l’acqua che deve rimanere pubblica nel rispetto del referendum del 2011 oltre che l’esclusione della quotazione in borsa. Mentre sul sottopasso speriamo che arrivino le risposte che tutti ci aspettiamo in tempi rapidi e veloci”.

L’idea di una città che guarda avanti, moderna e contemporanea e che esca dall’angolo in cui l’amministrazione Biffoni l’aveva trovata nel 2014 dopo la parentesi dell’amministrazione di centro destra, è il punto di forza della capolista Chiara Bartalini, -Progetti per la città, per il governo della città. Prato è la città del futuro dell’imprenditoria, del distretto laniero che deve continuare a crescere per imporsi ai massimi livelli internazionali. Prato va rilanciata nel suo orgoglio.

Era una città “calimero”, timorosa e spaventata oggi, invece, ha un’energia nuova. Chi vuole portarci indietro con parole di conservatorismo deve fare i conti con una realtà che chiede di andare avanti solo se guarda al futuro. Questo accordo va in questa direzione ed è importante che per il bene comune della città ci sia oggi il Movimento 5 stelle. A chiudere la conferenza stampaIlaria Bugetti, che ha sottolineato l’importanza della coalizione, dello stare insieme che non sarà facile ma allo stesso tempo sfidante. “È un momento storico importante perché si è avvicinato un partito che era stato all’opposizione ma nelle diversità si possono trovare punti in comune che ci uniscono e non dividono. Sono convinta che se ci saranno dei problemi troveremo la sintesi. La coalizione è bella per questo”.

In foto da sinistra Bugetti, Biagioni,Bartalini, Maioriello