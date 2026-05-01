Al Teatro del Maggio il “Premio Danza Città di Firenze”

Firenze – Il 9 e 10 maggio l’Auditorium Zubin Mehta del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ospita la prima edizione del “David di Michelangelo – Premio Danza Città di Firenze”, iniziativa ideata e realizzata da OPES Italia APS.

L’evento rappresenta la fase conclusiva del progetto “Danzando con il Cuore in Tour 2026”, promosso da OPES Toscana e dal Comitato provinciale di Siena, articolato in sei rassegne coreografiche sul territorio regionale, con il coinvolgimento di oltre 50 scuole di danza e più di 800 giovani allievi. Il progetto si è sviluppato con l’obiettivo di valorizzare la formazione, il talento e la funzione educativa e sociale della danza. L’organizzazione del premio è curata da Stefano Rossi (responsabile organizzativo generale) e Massimo Carletti (direzione esecutiva), mentre la direzione artistica è affidata ad Adria Ferrali.

Il concorso internazionale si svolgerà nel pomeriggio di sabato 9 maggio e per l’intera giornata di domenica 10, con la partecipazione di oltre 35 scuole provenienti da Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto, per un totale di circa 450 giovani danzatori. La giuria internazionale sarà composta da Alain Honorez, Peter Bo Bendixen, Emanuela Tagliavia, Francesco Annarumma e Patrizia Coletta. Nel programma sono previste anche masterclass di danza classica e contemporanea con artisti di rilievo internazionale, tra cui Maria Kochetkova, Sebastian Kloborg e Matteo Miccini.

Accanto al concorso, il Gran Gala vedrà esibirsi per la prima volta insieme 14 compagnie di danza toscane accreditate presso la Regione Toscana e il MIC, affiancate da étoile e artisti ospiti. Il programma, curato da Adria Ferrali, fondatrice del DAP Festival, includerà anche coreografie in prima nazionale.

“Eventi come questo – ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini – rappresentano un esempio concreto di come lo sport e le attività artistiche possano diventare strumenti fondamentali di crescita personale. La danza, in particolare, unisce disciplina, espressione e lavoro di gruppo, offrendo ai giovani un percorso educativo che va oltre l’aspetto tecnico”. Iniziative di questo tipo permettono inoltre di valorizzare il grande lavoro delle scuole di danza e delle realtà associative del territorio – ha aggiunto – che quotidianamente contribuiscono alla formazione di centinaia di ragazze e ragazzi. Allo stesso tempo, eventi di questo livello rafforzano l’identità culturale della città e ne confermano la capacità di attrarre progetti di qualità nazionale e internazionale”. “Come amministrazione – ha concluso l’assessora Perini – riteniamo fondamentale sostenere percorsi che mettano al centro i giovani e la loro crescita, favorendo occasioni di confronto, partecipazione e scambio tra esperienze diverse. Firenze, anche attraverso appuntamenti come questo, continua a investire in una visione dello sport e della cultura come beni capaci di generare comunità”.

Durante la serata conclusiva saranno assegnati il “Premio Danza Città di Firenze – David di Michelangelo” e il “Premio OPES Italia APS – Città di Firenze”, destinati a personalità del mondo della danza, dello sport e del sociale.

A supporto della direzione artistica, Sara Tartaglia ha seguito il coordinamento generale del progetto, contribuendo alla gestione delle relazioni con giurati, masterclass, borse di studio e comunicazione.