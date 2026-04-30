I 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo, tre giorni di eventi a Firenze e Fiesole

Firenze – Tre giorni di eventi tra istituzioni, ricerca, arte e partecipazione pubblica per celebrare i primi 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo (IUE) e rilanciare il ruolo delle università nel futuro dell’Europa.

Le celebrazioni saranno dedicate alla riflessione sulla storia e sul futuro del continente, nonché sul contributo del mondo accademico nella società contemporanea. Durante gli eventi interverranno la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il Presidente del Consiglio europeo António Costa, il Presidente del Portogallo António José Seguro, la Vicepresidente esecutiva della Commissione europea Roxana Mînzatu, e l’ex Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Siofra O’Leary.

Dal 7 al 9 maggio 2026, Firenze e Fiesole accoglieranno un articolato programma di iniziative che vedrà la partecipazione di leader politici, accademici e rappresentanti della società civile, impegnati in una riflessione sul presente e sul futuro dell’Europa.

Nato nel 1976 da un progetto innovativo di cooperazione europea, l’IUE è oggi un punto di riferimento internazionale per le scienze sociali e umane e un luogo di dialogo tra accademia, istituzioni e cittadini. L’istituto è una comunità internazionale dinamica, profondamente europea e al contempo globale. Riunisce oltre 1.000 accademici provenienti da più di 90 paesi e da 24 Stati membri dell’Unione Europea. Il cinquantesimo anniversario dell’IUE è un’opportunità per dimostrare che la conoscenza è una preziosa risorsa pubblica in un mondo in rapido cambiamento.

In questo contesto, come ha sottolineato la Presidente dell’IUE Patrizia Nanz: “Le nuove generazioni esprimono con chiarezza un bisogno di Europa e i dati lo confermano: secondo le recenti indagini (Eurobarometro), il senso di appartenenza all’Europa non è stato così forte da oltre 20 anni. I cittadini – e soprattutto i giovani – manifestano un desiderio di più Europa, il che non implica necessariamente che vogliano quest’Europa attuale. Il nostro ruolo come IUE è infatti proprio quello di rimettere in discussione il presente per rispondere a questo bisogno di un’Europa che affronti concretamente i grandi temi del nostro tempo: l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla nostra vita, la sicurezza – o meglio l’insicurezza che percepiamo ogni volta che leggiamo le notizie – il cambiamento climatico, la regressione democratica e altri ancora. L’Istituto è un luogo in cui l’Europa pensa, discute, immagina e costruisce il proprio futuro”.

Programma dell’evento:

• 7 maggio: Le celebrazioni inizieranno con una cerimonia presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Nel pomeriggio, leader politici e ministri provenienti da tutta Europa si riuniranno alla Badia Fiesolana per un vertice sulle università del futuro. In serata, la mostra OPEN riaprirà al pubblico una nuova ala di Palazzo Buontalenti, ex casino mediceo e attuale sede della School of Transnational Governance. La mostra, curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, metterà in dialogo le opere di sei artisti contemporanei che esplorano il legame tra scienza e arte. L’apertura al pubblico è l’8 e il 9 maggio.

• 8 maggio: La Badia Fiesolana ospiterà la prima edizione del festival della ricerca EUIdeas. L’evento, dedicato al tema del potere della conoscenza, si articolerà in una giornata all’insegna del dibattito e del confronto tra la comunità accademica e le realtà locali sull’Europa contemporanea. Numerose iniziative culturali si susseguiranno nel corso della giornata, accessibili al pubblico previa registrazione. Tutti i dibattiti si terranno in inglese.

• 9 maggio: In occasione della Festa dell’Europa, gli Archivi Storici dell’Unione europea dell’IUE, presso Villa Salviati, proseguiranno la tradizione annuale dell’Open Day con un palinsesto di attività che include visite agli spazi della villa e ai depositi archivistici, per scoprire la storia dell’integrazione europea e come essa venga preservata a Firenze.

Il programma include inoltre proiezioni audiovisive, letture di documenti storici e una mostra dedicata agli archivi sostenibili.

In foto da sinistra Sara Funaro, sindaca di Firenze, Patrizia Nanz, presidente dell’IUE, Cristina Scaletti, sindaca di Fiesole alla presentazione del programma delle manifestazioni per i 50 anni dell’Istituto